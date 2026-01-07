À l'occasion de CES 2026, Hisense présente un écosystème complet de maison intelligente

Conçu autour de scénarios domestiques réels, le stand d'Hisense au CES présente des divertissements haut de gamme sur grand écran ainsi que des solutions intelligentes pour la cuisine, la climatisation et la buanderie. Les téléviseurs grand écran sont au cœur des moments en famille, tandis que les appareils électroménagers dotés de l'intelligence artificielle montrent comment la technologie s'intègre harmonieusement dans la vie quotidienne. Le robot de service humanoïde Harley fait également ses débuts. Avec 31 degrés de liberté, Harley a des gestes et des interactions réalistes pour stimuler l'engagement et améliorer les expériences concrètes. Le robot humanoïde R1 (A2) et le robot domestique Beta sont également exposés.

Dans le cadre de son implication de longue date dans les événements sportifs mondiaux, Hisense a également montré comment ses technologies d'affichage vont au-delà du divertissement grand public pour s'appliquer aux utilisations professionnelles. Lors du CES 2026, le stand Hisense a accueilli une délégation dirigée par le président de la FIFA, qui a visité l'exposition et a exprimé sa reconnaissance pour la gamme Hisense Elite destinée à la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM et qui comprend des téléviseurs MiniLED RGB pour une vision plus claire des moments forts des matchs.

En matière d'écrans, Hisense met en avant RGB MiniLED evo, une véritable évolution au niveau du système dans la technologie des téléviseurs à grand écran, avec le lancement du 116UXS RGB MiniLED TV, le premier produit fonctionnant avec cette plateforme. RGB MiniLED evo introduit une quatrième LED bleu ciel-cyan dans le rétroéclairage, étendant la couverture des couleurs jusqu'à 110 % de la norme BT.2020, tout en offrant une expression des couleurs plus naturelle et un confort visuel amélioré suite à une véritable évolution du système.

Hisense présente également le projecteur laser XR10, qui fournit 6 000 lumens ANSI pour créer une expérience de cinéma à domicile de qualité professionnelle. Conçu pour une visualisation immersive jusqu'à 300 pouces, le XR10 apporte une luminosité améliorée et des performances de couleurs riches aux environnements de cinéma à domicile dédiés. Avec les téléviseurs MiniLED RVB, TriChroma Laser élargit l'offre d'écrans grand format de Hisense, de la salle de séjour haut de gamme aux environnements dédiés au cinéma à domicile.

S'appuyant sur l'évolution du système d'exploitation VIDAA, Hisense a annoncé une collaboration stratégique avec Microsoft en vue d'intégrer les capacités d'IA générative de Copilot dans sa nouvelle plateforme, afin d'offrir des expériences télévisuelles de nouvelle génération pour les environnements domestiques à grand écran. La collaboration concerne également cloud gaming Xbox, qui permet d'accéder à des jeux de classe mondiale directement sur les téléviseurs Hisense, sans qu'aucune console ne soit nécessaire.

En dehors des écrans, Hisense présente une série d'innovations pour la maison intelligente. Le X-zone Master, premier lave-linge séchant à pompe à chaleur X-in-one au monde, possède un système modulaire à tambours multiples permettant aux utilisateurs de spécifier des configurations diverses et d'effectuer un entretien plus précis et spécifique des tissus. En outre, la série U haut de gamme de Hisense est conçue pour offrir une solution de lavage plus fraîche et plus douce grâce à une technologie de filtration, de ventilation et d'élimination de l'électricité statique d'avant-garde.

Hisense se consacre à l'amélioration de la vie quotidienne avec une gamme d'appareils électroménagers basés sur l'IA. Le réfrigérateur PUREFLAT SMART SERIES est équipé d'un grand écran intelligent avec un ConnectLife Hub intégré, pour une expérience de cuisine moderne et connectée en simplifiant l'interaction avec les appareils et la commande de la maison intelligente. Le climatiseur Air Master, titulaire du Red Dot Award, est doté d'un système de détection de haute précision qui ajuste le débit d'air, la température et l'humidité pour obtenir un air parfait. Son intelligence est également démontrée par l'assistant vocal intelligent et le mode d'économie d'énergie automatique, tandis que sa technologie HI-NANO garantit encore plus le confort intérieur.

La présence de Hisense au CES 2026 est également soulignée par quatre prix de l'innovation du CES. Parmi les lauréats, le 163 MX et le X-zone Master ont chacun reçu le prix CES 2026 Best of Innovation dans leur domaine respectif, reconnaissant ainsi le leadership de Hisense dans les catégories écrans et appareils électroménagers.

Grâce à « Innovating a Brighter Life », Hisense continue de démontrer que l'innovation centrée sur l'humain est capable de transformer la technologie de pointe en expériences personnelles plus confortables, connectées et significatives.

À propos de Hisense

Fondé en 1969, Hisense est un leader mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits multimédia, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes de haute qualité. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC, Hisense s'engage à établir des partenariats sportifs mondiaux afin de tisser des liens avec des publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg