Nabors investuje do spoločnosti GA Drilling, priekopníka technológie ultra hlbokého geotermálneho vŕtania

Integrácia technológie PLASMABIT® od spoločnosti GA Drilling do vrtných činností spoločnosti Nabors, ktoré patria k popredným v odvetví, je ďalším odvážnym krokom k uvoľneniu geotermálnej energie kdekoľvek na svete.

HAMILTON, Bermudy a BRATISLAVA, Slovensko, 30. marca 2022 /PRNewswire/ -- Nabors Industries Ltd. (ďalej len „Nabors" alebo „spoločnosť") (NYSE: NBR) dopĺňa svoje portfólio čistej energie o investíciu vo výške 8 miliónov USD do spoločnosti GA Drilling, a.s. (ďalej len „GA Drilling"). Táto strategická investícia rozširuje záväzok spoločnosti Nabors týkajúci sa hĺbkových vrtných technológií, ktoré využívajú super horúce, ultra hlboké skalné nádrže.

GA Drilling, spoločnosť pôsobiaca v oblasti geotermálnych technológií so sídlom v Bratislave, je priekopníkom v plazmovom vŕtaní. Integráciou svojho inovatívneho bezkontaktného nástroja na vŕtanie, PLASMABIT®, do automatizovaných a nízkoemisných vrtných činností spoločnosti Nabors, ktoré patria k popredným v odvetví, sa spolupráca zameriava na urýchlenie komercializácie v teréne a odstránenie tradičných ekonomických prekážok ultra hĺbkových projektov s cieľom rozšíriť globálny prístup ku geotermálnej energii. Táto dohoda dopĺňa predsériové investičné kolo, ktoré nedávno uzavrela spoločnosť GA Drilling, s celkovou hodnotou týchto nových investícií presahujúcou 20 miliónov USD.

Spoločnosť Nabors pokračovala vo vykonávaní svojej stratégie energetickej transformácie zameranej na trhy s energiou s vysokým potenciálom rastu a nižšími emisiami uhlíka. Prostredníctvom svojich investícií do viacerých podnikov zaoberajúcich sa čistou energiou začala spoločnosť Nabors vytvárať niekoľko ekosystémov doplnkových technológií, ktoré môžu využívať synergie s existujúcimi činnosťami a kompetenciami spoločnosti Nabors.

Spoločnosť GA Drilling sa pripája ku geotermálnemu ekosystému spoločnosti Nabors, ktorý pozostáva z troch ďalších predchádzajúcich odvážnych investícií do geotermálnych spoločností. Tieto technológie boli účelne zostavené, aby pomohli sprístupniť geotermálnu energiu vo všetkých zemepisných oblastiach a zároveň znížili náklady na jednotku vyrobenej energie tak, aby zodpovedali nákladom na iné zdroje energie.

Splnenie cieľov v oblasti dekarbonizácie

Geotermálna energia je jedným z mála čistých, obnoviteľných a spoľahlivých základných zdrojov energie. Jej plný potenciál však zostáva do značnej miery nevyužitý, a to z dôvodu obmedzeného geografického rozloženia vysokoteplotných gradientov a vysokých nákladov na zastarané spôsoby vŕtania. Technológia PLASMABIT® je navrhnutá tak, aby umožňovala ultra hlboké vŕtanie do vysoko-teplotných tvrdých útvarov za cenu porovnateľnú s nekonvenčným horizontálnym vŕtaním. Použitím elektrického oblúka s chemicky podporovaným plazmatickým pulzom tento laboratórne overený vrták preniká kryštalickým kameňom pri vysokej miere prieniku do hĺbky viac ako 10 km. Čistá elektrina sa generuje produkciou vody zahrievanej v zemskej kôre a jej premenou na energiu na povrchu. Stavajúc na spoločnom technologickom ekosystéme a infraštruktúre a schopnosti takmer kdekoľvek získať prístup k geotermálnej energii by toto riešenie malo urýchliť a rozšíriť dostupnosť bezuhlíkových palív na výrobu energie.

Pripomienky manažmentu

Anthony G. Petrello, predseda predstavenstva spoločnosti Nabors, generálny riaditeľ a prezident, povedal: „Teraz je čas investovať do inovatívnych a odvážnych geotermálnych riešení, ktoré majú potenciál odomknúť terawatty čistej, obnoviteľnej a spoľahlivej energie v skutočne globálnom meradle. Vzhľadom na očakávaný prudký rast globálnej spotreby energie v nasledujúcich desaťročiach bude svet potrebovať ešte prudší rast dodávok udržateľnej energie. Som presvedčený, že geotermálna energia bude kľúčovým prispievateľom k potrebnému zvýšeniu výroby čistej energie. S našim jedinečným portfóliom technológií vŕtania, automatizácie a digitalizácie sa spoločnosť Nabors chce stať kľúčovým hráčom v nadchádzajúcej expanzii geotermálnej energie. Tešíme sa na využitie centra excelentnosti spoločnosti GA Drilling a na integráciu ich technológií do nášho ekosystému."

Igor Kočiš, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti GA Drilling, povedal: „Vítame spoločnosť Nabors nielen ako investora, ale aj ako strategického partnera. Táto dohoda nám umožní rýchlejšie napredovať v záverečných fázach vývoja technológie PLASMABIT® a využiť synergie na integráciu tohto revolučného vŕtacieho nástroja do systémov vrtných súprav. Nabors prinesie na americký trh európske špičkové technologické kapacity. Spoločne budeme pracovať na uspokojovaní bezprostredného dopytu s cieľom rýchlo diverzifikovať globálny energetický mix. Touto spoluprácou sme urobili ďalší veľký krok k splneniu nášho prísľubu ‚geotermálnej energie kdekoľvek na svete' (Geothermal Anywhere – GA)."

O spoločnosti Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) je popredným poskytovateľom pokročilých technológií pre energetický priemysel. S operáciami vo viac ako 15 krajinách spoločnosť Nabors vytvorila globálnu sieť ľudí, technológií a zariadení na zavádzanie riešení, ktoré poskytujú bezpečnú, efektívnu a zodpovednú výrobu energie. Využitím svojich kľúčových kompetencií, najmä v oblasti vŕtania, strojárstva, automatizácie, dátovej vedy a výroby sa spoločnosť Nabors snaží inovovať budúcnosť energie a umožniť prechod na svet s nižšími emisiami uhlíka. Viac informácií o spoločnosti Nabors a jej vedúcom postavení v oblasti energetických technológií: www.nabors.com

O spoločnosti GA Drilling

GA Drilling, so svojou patentovanou technológiou PLASMABIT®, ponúka riešenie pre lokálny a nezávislý zdroj elektriny, vykurovania, čistej vody a výroby potravín v nestabilnom svete. Spoločnosť poskytne škálovateľné, modulárne riešenia na výrobu energie s nulovými emisiami uhlíka. Geotermálna energia je jediným obnoviteľným zdrojom čistej a základnej energie, ktorá je k dispozícii nepretržite. Funguje bez ohľadu na poveternostné podmienky alebo striedanie dňa a noci. Technológia PLASMABIT® prináša výrazné skrátenie prevádzkového času a úsporu nákladov, rýchlejšie vŕtanie, ktoré je hlbšie a lacnejšie cez akýkoľvek materiál vrátane tvrdého kameňa a ocele. Technológia je výsledkom rokov výskumu a vývoja s 23 registrovanými patentmi, za ktorými stojí tím viac ako 50 technikov a výskumníkov pracujúcich na plný úväzok, financovanie priemyslu, investori, približne 20 výskumných grantov v rámci EÚ a strategické partnerstvá v oblasti rozvoja technológií s lídrami v odvetví vŕtania z Európy, USA a Ázie: www.gadrilling.com

Kontakt pre médiá:

Brian Brooks

+1 281-775-4370

[email protected]

Igor Kočiš

generálny riaditeľ spoločnosti GA Drilling

+421 2 2092 0100

[email protected]

Kontakt s investormi:

William C. Conroy

+1 281-775-2423

[email protected]

Kara Peak

+1 281-775-4954

[email protected]

