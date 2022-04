Společnost Nabors investuje do inovátora technologií ultrahlubokých geotermálních vrtů, společnosti GA Drilling

Integrace technologie GA Drilling PLASMABIT® ve špičkových vrtných provozech společnosti Nabors je dalším odvážným krokem ke zpřístupnění geotermální energie kdekoliv na světě

HAMILTON, Bermudy, a BRATISLAVA, Slovensko, 31. března 2022 /PRNewswire/ -- Nabors Industries Ltd. (dále jen „Nabors" nebo „Společnost") (NYSE: NBR) rozšiřuje své portfolio ekologických zdrojů energií o investici ve výši 8 milionů USD do společnosti GA Drilling, a.s. (dále jen „GA Drilling"). Tato strategická investice dále rozšiřuje úsilí společnosti Nabors v oblasti technologií hlubinných vrtů do superhorkých a extrémně hlubokých horninových rezervoárů.

Společnost GA Drilling se sídlem v Bratislavě na Slovensku, která se věnuje geotermálním technologiím, je průkopníkem v oblasti plazmového vrtání. Cílem integrace jejího inovativního bezkontaktního systému PLASMABIT® do špičkových technologií automatizovaného vrtání se sníženými emisemi společnosti Nabors je urychlit komercializaci vrtných polí a odstranit tradiční ekonomické problémy, spojené s projekty extrémně hlubokých vrtů, a rozšířit tak celosvětovou přístupnost geotermální energie. Tato dohoda doplňuje předsériové investiční kolo, které společnost GA Drilling nedávno zakončila, přičemž celková hodnota těchto nových investic přesahuje 20 milionů USD.

Společnost Nabors pokračuje v realizaci své strategie energetického přechodu, zaměřenou na trhy s vysokým potenciálem růstu a s nižšími emisemi uhlíku. Díky investicím do několika podniků zaměřených na čistou energii začala společnost Nabors budovat několik ekosystémů doplňkových technologií, které mohou těžit ze synergií se stávajícími činnostmi a kompetencemi společnosti Nabors.

GA Drilling se připojuje ke geotermálnímu ekosystému společnosti Nabors, který tvoří tři další, již dříve uskutečněné rizikové investice do geotermálních společností. Tyto technologie byly záměrně sestaveny tak, aby pomohly zpřístupnit geotermální energii v různých zeměpisných oblastech a zároveň snížit náklady na jednotku vyrobené energie tak, aby odpovídaly nákladům na ostatní zdroje energie.

Plnění cílů dekarbonizace

Geotermální energie je jedním z mála čistých, obnovitelných a spolehlivých zdrojů energie pro základní zatížení, avšak vzhledem k omezenému geografickému rozšíření vysokoteplotních gradientů a vysokým nákladům na starší vrty zůstává její plný potenciál z velké části nevyužit. Systém PLASMABIT® je navržen tak, aby umožňoval realizaci extrémně hlubokých vrtů ve vysokoteplotních odolných formacích za cenu srovnatelnou s nekonvenčními horizontálními vrty. Tato laboratorně ověřená vrtná souprava používá elektrický oblouk s chemicky asistovaným plazmovým pulzem a umožňuje pronikat do krystalických hornin s vysokou penetrační rychlostí v hloubkách přesahujících 10 km (6,2 míle). K výrobě čisté elektřiny poté dochází ohřevem vody v zemské kůře, která se na povrchu přeměňuje na energii. Toto řešení, založené na společném technologickém ekosystému a infrastruktuře, a na možnosti přístupu ke geotermální energii téměř odkudkoliv, by mělo urychlit a rozšířit dostupnost bezuhlíkových paliv pro výrobu energie.

Komentáře manažerů

Anthony G. Petrello, předseda představenstva, generální ředitel a prezident společnosti Nabors, řekl: „Nastal čas investovat do inovativních a odvážných geotermálních řešení, která mají potenciál zpřístupnit terawatty čisté, obnovitelné a spolehlivé energie ve skutečně globálním měřítku. Vzhledem k očekávanému prudkému nárůstu celosvětové spotřeby energie v příštích desetiletích bude svět vyžadovat ještě prudší nárůst udržitelných dodávek energie. Jsem přesvědčen, že geotermální energie bude klíčovým příspěvkem k nezbytnému zvýšení výroby čisté energie. Díky našemu bezkonkurenčnímu portfoliu vrtných, automatizačních a digitalizačních technologií hodlá společnost Nabors sehrát klíčovou úlohu v nadcházejícím rozvoji geotermální energie. Těšíme se na využití Centra excelence společnosti GA Drilling a integraci jejich technologií do našeho ekosystému."

Igor Kočiš, zakladatel a generální ředitel společnosti GA Drilling, prohlásil: „Vítáme společnost Nabors nejen jako investora, ale také jako strategického partnera. Tato dohoda nám umožní rychleji realizovat závěrečné fáze projektu PLASMABIT® a využít synergií k integraci tohoto revolučního vrtného nástroje do systémů vrtných souprav. Společnost Nabors uvede na americký trh evropské technologicky vyspělé kapacity. Společně se budeme snažit uspokojit nadcházející poptávku po rychlé diverzifikaci globálního energetického mixu. Díky této spolupráci jsme udělali další velký krok k naplnění našeho závazku ‚Geotermální energie kdekoliv'."

O společnosti Nabors Industries

Společnost Nabors Industries (NYSE: NBR) je předním poskytovatelem pokročilých technologií pro energetický průmysl. Společnost Nabors působí ve více než 15 zemích a vytvořila celosvětovou síť lidí, technologií a zařízení pro zavádění řešení, která zajišťují bezpečnou, efektivní a odpovědnou výrobu energií. Využitím svých klíčových kompetencí, zejména v oblasti vrtání, inženýrství, automatizace, datové vědy a výroby, chce společnost Nabors inovovat budoucnost energetiky a umožnit vstup do nízkouhlíkového světa. Další informace o společnosti Nabors a jejím vedoucím postavení v oblasti energetických technologií: www.nabors.com.

O společnosti GA Drilling

Společnost GA Drilling se svou patentovanou technologií PLASMABIT® nabízí řešení pro místní a nezávislé zdroje elektřiny, vytápění, čisté vody a výroby potravin v nestabilním světě. Společnost bude poskytovat škálovatelná modulární řešení pro výrobu energií s nulovými emisemi uhlíku. Geotermální energie je jediným obnovitelným zdrojem čisté a základní energie, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Funguje bez ohledu na povětrnostní podmínky nebo denní dobu. Systém PLASMABIT® nabízí výrazné zkrácení provozních časů a úsporu nákladů, vrtá rychleji, do větších hloubek a levněji, a to do jakéhokoliv materiálu, včetně tvrdých hornin a oceli. Tato technologie je výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje, využívá 23 registrovaných patentů a je podporována týmem více než 50 technologů a výzkumníků na plný úvazek, průmyslovým financováním, investory, přibližně 20 výzkumnými granty EU a strategickými partnerstvími pro vývoj technologií s předními firmami v oblasti hloubkových vrtů z Evropy, USA i Asie: www.gadrilling.com.

