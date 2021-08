Nagarro affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 21,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre, 24,7 % en valeur monétaire constante

MUNICH, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial en matière de solutions d'ingénierie et de technologie numériques, a annoncé aujourd'hui ses chiffres financiers non vérifiés pour le deuxième trimestre de 2021 (1er avril 2021 – 30 juin 2021) et a publié son rapport semestriel. La demande s'est renforcée pour les services de Nagarro, tandis que l'offre a été considérablement limitée par les difficultés d'embauche et les perturbations liées à la COVID-19. Le chiffre d'affaires est passé de 105,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2020 à 127,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, soit une hausse de 21,1 % en glissement annuel et de 10,0 % en glissement trimestriel par rapport à 115,7 millions d'euros au premier trimestre 2021. La croissance du chiffre d'affaires en valeur monétaire constante en glissement annuel au deuxième trimestre de 2021 a été de 24,7 %. Le bénéfice brut est passée de 36,0 millions d'euros au deuxième trimestre 2020 à 38,0 millions d'euros au deuxième trimestre 2021. La marge brute est passée de 34,2 % au deuxième trimestre de 2020 à 29,9 % au deuxième trimestre de 2021. L'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements) ajusté a diminué de 9,8 % en glissement annuel pour s'établir à 19,0 millions d'euros (14,9 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2021, contre 21,0 millions d'euros (20,0 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2020. Il convient de noter ici que les résultats du deuxième trimestre de 2020 comprenaient l'effet de réductions temporaires de salaires en réponse à la pandémie.

L'EBITDA a chuté de 26,9 % en glissement annuel pour atteindre 15,4 millions d'euros, contre 21,0 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. Les principaux ajustements de l'EBITDA ont concerné des charges liées aux options d'achat d'actions de 2,9 millions d'euros et des charges de 1,8 millions d'euros liées au roulement de participations ne donnant pas le contrôle. L'EBIT (résultat d'exploitation) a diminué de 38,9 % en glissement annuel pour atteindre 9,6 millions d'euros, contre 15,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice net a diminué de 38,2 % en glissement annuel pour s'établir à 5,6 millions d'euros contre 9,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. Le solde de trésorerie a diminué de 5,8 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020 pour s'établir à 101,9 millions d'euros.

Résultats du premier semestre

Nagarro a également publié son tout premier rapport semestriel. Le chiffre d'affaires est passé à 243,0 millions d'euros au premier semestre 2021 (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021), soit une hausse de 12,5 % en glissement annuel, contre 216,0 millions d'euros au premier semestre 2020. La croissance du chiffre d'affaires en valeur monétaire constante au premier semestre 2021 a été de 16,3 %. Le bénéfice brut est passé de 70,9 millions d'euros au premier semestre 2020 à 72,1 millions d'euros au premier semestre 2021. La marge brute a chuté à 29,7 % au premier semestre 2021, contre 32,8 % au premier semestre 2020. L'EBITDA ajusté a augmenté de 5,1 % en glissement annuel pour atteindre 37,5 millions d'euros (15,4 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2021, contre 35,7 millions d'euros (16,5 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2020. L'EBITDA a baissé de 8,4 % en glissement annuel pour atteindre 32,7 millions d'euros, contre 35,7 millions d'euros au premier semestre 2020. L'EBIT a diminué de 14,3 % en glissement annuel pour atteindre 21,4 millions d'euros, contre 24,9 millions d'euros au premier semestre 2020. Le bénéfice net a diminué de 12,1 % en glissement annuel pour s'établir à 13,3 millions d'euros, contre 15,1 millions d'euros au premier semestre 2020.

« La croissance du chiffre d'affaires de Nagarro s'est poursuivie, malgré la surchauffe du marché de l'emploi et les répercussions de la deuxième vague de COVID-19 en Inde », a déclaré Manas Fuloria, co-fondateur. « Nous avons à nouveau ajouté plus de 1000 professionnels au cours de ce trimestre, y compris des nouveaux diplômés, net de l'attrition. La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté pour 2021. Cependant, nous réduisons nos prévisions de marge brute de 32 % à 29 % en raison d'une inflation salariale sans précédent, alors que l'effet de nos mesures correctives sera décalé par rapport à l'augmentation des salaires. Nous avons d'autres leviers opérationnels pour nous permettre de rester confiants quant à nos prévisions d'EBITDA ajusté pour 2021. »

La société proposera une conférence téléphonique sur les résultats (réunion d'analystes) le 13 août à 14 h, heure d'été d'Europe centrale, à 8 h à New York et à 20 h à Singapour. Les numéros de téléphone pour l'audio et l'URL pour la présentation en ligne sont disponibles ci-dessous et ici .

Chiffres clés – Trimestriels





T2 2021

T2 2020





T1 2021







en milliers d'euros

en milliers d'euros

Variation en

pourcentage

en milliers d'euros

Variation en

pourcentage





















Chiffre d'affaires

127 322

105 131

21,1 %

115 724

10,0 % Coût des produits d'exploitation

89 328

69 198

29,1 %

81 715

9,3 % Bénéfice brut

38 038

35 977

5,7 %

34 054

11,7 % EBITDA ajusté

18 960

21 014

-9,8 %

18 559

2,2 %





















Chiffre d'affaires par pays



















Allemagne

30 754

27 106

13,5 %

30 554

0,7 % États-Unis

45 413

37 936

19,7 %

39 271

15,6 %





















Chiffre d'affaires par secteur



















Automobile, fabrication et industrie

21 123

14 144

49,3 %

18 860

12,0 % Énergie, services publics et automatisation de bâtiments

10 875

8 407

29,4 %

9 412

15,6 % Banque, services financiers et assurances

14 687

14 067

4,4 %

13 055

12,5 % Technologie horizontale

12 020

9 332

28,8 %

11 965

0,5 % Sciences de la vie et soins de santé

9 149

8 057

13,5 %

8 866

3,2 % Conseil en gestion et information commerciale

7 889

7 874

0,2 %

7 904

-0,2 % Public, organismes à but non lucratif et éducation

11 107

8 558

29,8 %

9 323

19,1 % Vente au détail et produits de consommation emballés

17 715

12 262

44,5 %

16 067

10,3 % Télécommunications, médias et divertissement

9 483

10 123

-6,3 %

9 113

4,1 % Transport et logistique

13 273

12 306

7,9 %

11 161

18,9 %























Chiffres clés – Semestriels





S1 2021

S1 2020







en milliers d'euros

en milliers d'euros

Variation en

pourcentage













Chiffre d'affaires

243 046

216 039

12,5 % Coût des produits d'exploitation

171 043

145 196

17,8 % Bénéfice brut

72 092

70 932

1,6 % EBITDA ajusté

37 519

35 692

5,1 %













Chiffre d'affaires par pays











Allemagne

61 309

58 356

5,1 % États-Unis

84 684

75 075

12,8 %













Chiffre d'affaires par secteur











Automobile, fabrication et industrie

39 983

29 535

35,4 % Énergie, services publics et automatisation de bâtiments

20 287

18 590

9,1 % Banque, services financiers et assurances

27 742

26 764

3,7 % Technologie horizontale

23 985

18 423

30,2 % Sciences de la vie et soins de santé

18 015

16 322

10,4 % Conseil en gestion et information commerciale

15 792

15 864

-0,5 % Public, organismes à but non lucratif et éducation

20 429

17 897

14,2 % Vente au détail et produits de consommation emballés

33 782

25 202

34,0 % Télécommunications, médias et divertissement

18 596

21 101

-11,9 % Transport et logistique

24 435

26 341

-7,2 %





















































































S1 2021

S1 2020



















Pour cent

Pour cent

























Concentration du chiffre d'affaires (par client)























Top 5

















13,9 %

13,9 % Top 6-10

















10,8 %

10,4 % En dehors du Top 10

















75,3 %

75,6 %



























Information sectorielle





S1 2021

S1 2020







en milliers d'euros

en milliers d'euros

Variation en

pourcentage













Europe centrale











Chiffre d'affaires

84 822

80 633

5,2 % Coût des produits d'exploitation

59 882

55 781

7,4 % Bénéfice brut

24 939

24 852

0,4 %













Amérique du Nord











Chiffre d'affaires

84 698

75 276

12,5 % Coût des produits d'exploitation

59 691

49 167

21,4 % Bénéfice brut

25 007

26 108

-4,2 %













Reste de l'Europe











Chiffre d'affaires

37 001

32 487

13,9 % Coût des produits d'exploitation

26 775

22 518

18,9 % Bénéfice brut

10 315

10 057

2,6 %













Reste du monde











Chiffre d'affaires

36 525

27 644

32,1 % Coût des produits d'exploitation

24 694

17 730

39,3 % Bénéfice brut

11 831

9 914

19,3 %















Le bénéfice brut, la marge brute et l'EBITDA ajusté ne sont ni requis ni présentés conformément aux normes IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut des résultats selon les IFRS. Le bénéfice brut est calculé sur la base de la performance totale qui est la somme des chiffres d'affaires et des travaux propres capitalisés. Des différences d'arrondi peuvent survenir lorsque des montants ou des pourcentages individuels sont additionnés.

Informations sur la conférence téléphonique sur les résultats (réunion d'analystes)

La conférence sur les résultats comprendra un appel téléphonique pour l'audio et une présentation en ligne.

Numéros à composer :

+43 1 3865461 Autriche local

+358 9 42720657 Finlande local

+33 4 82 98 62 47 France local

+49 69 247471834 Allemagne local (anglais)

+91 11 7127 9191 Inde local

+39 02 6006 3140 Italie local

+47 815 03 466 Norvège local

+48 12 200 52 45 Pologne local

+34 912 66 19 31 Espagne

+46 40 688 75 30 Suède local

+44 20 3872 0880 Royaume-Uni local

+1 516-269-8980 États-Unis local

Connexion à la présentation en ligne :

https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=W0ggs1O1p826

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

