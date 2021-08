Nagarro erzielt im 2. Quartal ein Umsatzwachstum von 21,1 % gegenüber dem Vorjahr und von 24,7 % in konstanter Währung

MÜNCHEN, 13. August 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Engineering- und Technologielösungen, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das zweite Quartal 2021 (01. April 2021 bis 30. Juni 2021) vorgelegt und seinen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Nagarro war weiterhin hoch, während die Bereitstellung der Services durch Herausforderungen bei der Einstellung von Personal und Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 erheblich beeinflusst wurde. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2021 auf 127,3 Mio. €, entsprechend einer Steigerung von 21,1 % gegenüber 105,1 Mio. € im zweiten Quartal 2020 und einem Wachstum von 10,0 % gegenüber 115,7 Mio. € im ersten Quartal 2021. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das zweite Quartal 2021 betrug 24,7 % gegenüber Vorjahr. Das Bruttoergebnis stieg von 36,0 Mio. € im zweiten Quartal 2020 auf 38,0 Mio. € im zweiten Quartal 2021. Die Bruttomarge sank im zweiten Quartal 2021 auf 29,9 % von 34,2% im zweiten Quartal 2020. Das bereinigte EBITDA sank im zweiten Quartal 2021 um 9,8 % auf 19,0 Mio. € (14,9 % des Umsatzes), verglichen mit 21,0 Mio. € (20,0 % des Umsatzes) im zweiten Quartal 2020. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in den Ergebnissen des zweiten Quartals 2020 die Effekte der vorübergehenden Gehaltskürzungen enthalten waren, die als Reaktion auf die Pandemie vorgenommen wurden.

Das EBITDA sank im Vergleich zum Vorjahr um 26,9 % auf 15,4 Mio. € (Q2 2020: 21,0 Mio. €). Die wichtigsten EBITDA-Bereinigungen betrafen dabei Aufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 2,9 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. € im Zusammenhang mit der Übertragung von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss. Das EBIT verringerte sich um 38,9 % auf 9,6 Mio. €, von 15,7 Mio. € im zweiten Quartal 2020. Der Nettogewinn verringerte sich um 38,2 % auf 5,6 Mio. € gegenüber 9,1 Mio. € im zweiten Quartal 2020. Die Zahlungsmittel verringerten sich gegenüber dem 31. Dezember 2020 um 5,8 Mio. € auf 101,9 Mio. €.

Ergebnisse für das erste Halbjahr

Nagarro hat auch seinen ersten Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2021 (01. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) auf 243,0 Mio. €, entsprechend einer Steigerung von 12,5 % im Vergleich zu 216,0 Mio. € im ersten Halbjahr 2020. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das erste Halbjahr 2021 betrug 16,3 %. Der Bruttogewinn stieg im ersten Halbjahr 2021 auf 72,1 Mio. € von 70,9 Mio. € in den ersten sechs Monaten 2020. Die Bruttomarge sank auf 29,7 % im ersten Halbjahr 2021 von 32,8 % im ersten Halbjahr 2020. Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2021 5,1 % auf 37,5 Mio. € (15,4 % des Umsatzes), gegenüber 35,7 Mio. € (16,5 % des Umsatzes) im ersten Halbjahr 2020. Das EBITDA sank im Jahresvergleich um 8,4 % auf 32,7 Mio. €, verglichen mit 35,7 Mio. € im ersten Halbjahr 2020. Das EBIT verringerte sich im Jahresvergleich um 14,3 % auf 21,4 Mio. € gegenüber 24,9 Mio. € im ersten Halbjahr 2020. Der Nettogewinn verringerte sich im Jahresvergleich um 12,1 % auf 13,3 Mio. € gegenüber 15,1 Mio. € im ersten Halbjahr 2020.

„Das Umsatzwachstum von Nagarro hat sich trotz eines überhitzten Arbeitsmarktes und der zweiten Welle von Covid-19 in Indien fortgesetzt", sagte Manas Fuloria, Mitgründer von Nagarro. „Wir haben in diesem Quartal abzüglich der Fluktuation erneut mehr als 1.000 Fachkräfte eingestellt, einschließlich Hochschulabsolventen. Das Unternehmen hält an seiner Umsatz- und bereinigten EBITDA-Prognose für 2021 fest. Wir senken jedoch unsere Bruttomargenprognose von 32 % auf 29 % aufgrund der beispiellosen Lohninflation, während die Wirkung der von uns ergriffenen Abhilfemaßnahmen dem Anstieg der Löhne zeitlich nachlaufen wird. Wir verfügen über andere operative Hebel, um unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für 2021 weiterhin zu halten."

Das Unternehmen wird am heutigen 13. August um 14.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (08.00 Uhr in New York City und 20.00 Uhr in Singapur) eine Telefonkonferenz (Analystenveranstaltung) zu den Ergebnissen durchführen. Die Einwahlnummern für die Teilnahme per Audio und die URL für die Online-Präsentation finden Sie unten und hier.

Quartalskennzahlen





Q2 2021

Q2 2020





Q1 2021







TEUR

TEUR

Veränderung in

Prozent

TEUR

Veränderung in

Prozent





















Umsatz

127.322

105.131

21,1 %

115.724

10,0 % Umsatzkosten

89.328

69.198

29,1 %

81.715

9,3 % Gross Profit

38.038

35.977

5,7 %

34.054

11,7 % Bereinigtes EBITDA

18.960

21.014

-9,8 %

18.559

2,2 %





















Umsatzerlöse nach Ländern



















Deutschland

30.754

27.106

13,5 %

30.554

0,7 % USA

45.413

37.936

19,7 %

39.271

15,6 %





















Umsatzerlöse nach Branchen



















Automotive, Fertigung & Industrie

21.123

14.144

49,3 %

18.860

12,0 % Energie, Versorgung & Gebäudetechnik

10.875

8.407

29,4 %

9.412

15,6 % Finanzdienstleistungen & Versicherungen

14.687

14.067

4,4 %

13.055

12,5 % Technologie

12.020

9.332

28,8 %

11.965

0,5 % Life Sciences & Healthcare

9.149

8.057

13,5 %

8.866

3,2 % Management Consulting & Business

Information

7.889

7.874

0,2 %

7.904

-0,2 % Öffentlicher Sektor, Non-Profit & Bildung

11.107

8.558

29,8 %

9.323

19,1 % Einzelhandel & Konsumgüter

17.715

12.262

44,5 %

16.067

10,3 % Telekommunikation, Medien & Unterhaltung

9.483

10.123

-6,3 %

9.113

4,1 % Reisen & Logistik

13.273

12.306

7,9 %

11.161

18,9 %























Halbjahreskennzahlen





H1 2021

H1 2020







TEUR

TEUR

Veränderung in

Prozent













Umsatz

243.046

216.039

12,5 % Umsatzkosten

171.043

145.196

17,8 % Gross Profit

72.092

70.932

1,6 % Bereinigtes EBITDA

37.519

35.692

5,1 %













Umsatzerlöse nach Ländern











Deutschland

61.309

58.356

5,1 % USA

84.684

75.075

12,8 %













Umsatzerlöse nach Branchen











Automotive, Fertigung & Industrie

39.983

29.535

35,4 % Energie, Versorgung & Gebäudetechnik

20.287

18.590

9,1 % Finanzdienstleistungen & Versicherungen

27.742

26.764

3,7 % Technologie

23.985

18.423

30,2 % Life Sciences & Healthcare

18.015

16.322

10,4 % Management Consulting & Business Information

15.792

15.864

-0,5 % Öffentlicher Sektor, Non-Profit & Bildung

20.429

17.897

14,2 % Einzelhandel & Konsumgüter

33.782

25.202

34,0 % Telekommunikation, Medien & Unterhaltung

18.596

21.101

-11,9 % Reisen & Logistik

24.435

26.341

-7,2 %































































H1 2021

H1 2020







Prozent

Prozent













Umsatzverteilung (Kunden)











Top 5





13,9 %

13,9 % Top 6-10





10,8 %

10,4 % Außerhalb der Top 10





75,3 %

75,6 %















Segmentangaben





H1 2021

H1 2020







TEUR

TEUR

Veränderung in

Prozent













Central Europe (Mitteleuropa)











Umsatz

84.822

80.633

5,2 % Umsatzkosten

59.882

55.781

7,4 % Gross Profit

24.939

24.852

0,4 %













North America (Nordamerika)











Umsatz

84.698

75.276

12,5 % Umsatzkosten

59.691

49.167

21,4 % Gross Profit

25.007

26.108

-4,2 %













Rest of Europe (Übriges Europa)











Umsatz

37.001

32.487

13,9 % Umsatzkosten

26.775

22.518

18,9 % Gross Profit

10.315

10.057

2,6 %













Rest of World (Übrige Welt)











Umsatz

36.525

27.644

32,1 % Umsatzkosten

24.694

17.730

39,3 % Gross Profit

11.831

9.914

19,3 %















Die Leistungsindikatoren Gross Profit, Gross Margin und bereinigtes EBITDA sind nach IFRS

weder erforderlich noch gemäß IFRS erstellt. Nicht-IFRS-Kennzahlen sollten nicht isoliert oder

als Ersatz für Kennzahlen gemäß IFRS betrachtet werden.



Der Leistungsindikator Gross Profit wird auf Basis der Gesamtleistung berechnet, die sich aus

der Summe von Umsatz und aktivierten Eigenleistungen ergibt. Beim Addieren von Einzelbeträgen oder Prozentangaben kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des „Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

