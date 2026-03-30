Nagarro annonce des chiffres préliminaires pour l'exercice 2025, des prévisions pour l'exercice 2026 et la conclusion d'une enquête indépendante

Le chiffre d'affaires de 999 millions d'euros (+2,8 %) représente une croissance à taux de change constant de 6,1 % ; la marge brute est de 321 millions d'euros (+8,6 %) ; la marge d'EBITDA ajusté de 13,8 % est dans la fourchette prévue.

En 2026, le chiffre d'affaires devrait se situer entre 1 000 et 1 060 millions d'euros aux taux de change actuels, la marge brute est proche de 32 %, la marge d'EBITDA ajusté se situe entre 14,5 % et 15,5 %.

Une enquête indépendante ne trouve aucune preuve de fraude ou de faute ; les allégations antérieures ne sont pas fondées.

MUNICH, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sur la base des chiffres préliminaires pour l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Nagarro a augmenté pour atteindre 999,3 millions d'euros en 2025, contre 972,0 millions d'euros en 2024, soit une croissance de 2,8 % en glissement annuel. La croissance à taux de change constant du chiffre d'affaires annuel a été de 6,1 %. Le bénéfice brut en 2025 a augmenté pour atteindre 321,3 millions d'euros (marge brute de 32,2 %), contre 295,8 millions d'euros (marge brute de 30,4 %) en 2024. L'EBITDA ajusté a baissé à 138,2 millions d'euros en 2025 , contre 147,5 millions d'euros en 2024. La marge d'EBITDA ajusté était de 13,8 % en 2025, ce qui correspond aux prévisions révisées de 13,5 % à 14,5 %, et a diminué par rapport au taux de 15,2 % enregistré en 2024. L'EBITDA s'est élevé à 118,7 millions d'euros en 2025, contre 134,0 millions d'euros en 2024.

L'EBITDA de 2025 a subi les effets d'une perte de change non réalisée de 15,5 millions d'euros sur les prêts intra-groupe au sein du groupe Nagarro ; ce montant n'a pas été ajusté. Les éléments non récurrents inclus dans l'ajustement de l'EBITDA comprennent une dépense non récurrente de 12,4 millions d'euros liée à la mise en œuvre des nouveaux codes du travail en Inde, qui ont augmenté les obligations au titre des prestations définies découlant du coût des services passés.

L'EBIT de 2025 était de 83,0 millions d'euros, en baisse par rapport aux 96,7 millions d'euros enregistrés en 2024. Le solde de trésorerie de Nagarro à la fin de 2025 était de 124,6 millions d'euros contre 192,6 millions d'euros à la fin de 2024. La société a racheté 919 421 actions au cours de l'exercice 2025 pour un total de 67,8 millions d'euros. L'entreprise comptait 18 003 professionnels au 31 décembre 2025.

Manas Human, cofondateur et PDG, a déclaré : « Si l'on tient compte de l'impact du dollar américain par rapport à l'euro, nos performances sous-jacentes restent conformes à nos attentes. En utilisant les taux de change en vigueur à l'époque de nos prévisions initiales pour 2025, le chiffre d'affaires annuel se situerait approximativement au milieu de notre fourchette de 1 020 à 1 080 millions d'euros. L'EBITDA ajusté, si l'on exclut les 15,5 millions d'euros d'effet de change non réalisé sur les prêts intra-groupe, serait d'environ 153,7 millions d'euros, ce qui nous placerait dans le haut de la fourchette de 14,5 % à 15,5 % de la marge de l'EBITDA ajusté que nous avions fixée. L'entreprise continue d'enregistrer de bons résultats malgré un environnement de demande difficile ».

« À l'horizon 2026, nous redéfinissons l'entreprise autour de l'intelligence fluidique : un nouveau paradigme opérationnel qui réunit la collaboration humaine et l'IA au niveau de l'équipe, une connaissance fluide au niveau de la technologie et un flux d'informations transparent dans les entreprises que nous servons. Nous sommes ravis de construire le cadre dans lequel les prochaines générations d'organisations intelligentes fonctionneront dans les années à venir. »

Nagarro prévoit de publier son rapport annuel audité pour 2025 le 29 avril 2026.

Le résumé des chiffres préliminaires pour 2025 est le suivant :



















2025 (préliminaire,

non vérifié)

2024

Croissance estimée (préliminaire,

non vérifiée)



M EUR

M EUR



Chiffre d'affaires

999,3

972,0

2,8 % en glissement annuel

6,1 % en glissement annuel à taux de change constant Bénéfice brut

321,3

295,8

8,6 % en glissement annuel Marge brute

32,2 %

30,4 %



EBITDA ajusté

138,2

147,5

-6,3% en glissement annuel Marge d'EBITDA ajustée

13,8 %

15,2 %



EBITDA

118,7

134,0

-11,5 % en glissement annuel EBIT

83,0

96,7

-14,2 % en glissement annuel















Prévisions 2026

L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026, calculé aux taux de change actuels et hors acquisitions futures, se situe entre 1 000 et 1 060 millions d'euros. À mi-parcours, cela correspond à une augmentation d'environ 5 % par rapport aux recettes locales de 2025 converties en euros aux taux de change actuels. La marge brute pour l'exercice 2026 devrait se situer aux alentours de 32 % et la marge d'EBITDA ajusté devrait se situer entre 14,5 % et 15,5 %.

L'entreprise continue de surveiller l'évolution de l'environnement géopolitique et macroéconomique, qui peut avoir une incidence sur les décisions des clients.

Conclusions de l'enquête indépendante

À la suite d'allégations externes historiques de fraude, le conseil de surveillance et le conseil d'administration ont conjointement mandaté White & Case, avec le soutien d'Alvarez & Marsal, pour mener une enquête indépendante sur ces allégations. Le conseil de surveillance a exercé une surveillance étroite tout au long du processus, s'assurant de la pleine coopération de l'entreprise et d'un accès illimité aux informations pertinentes. L'enquête a comporté un examen approfondi des documents et de la preuve électronique, une analyse criminalistique, plusieurs séries d'entretiens à des fonctions et dans des lieux clés, ainsi que des visites sur place.

Aucune des allégations soulevées antérieurement dans les médias ou dans les commentaires des vendeurs à découvert n'a été corroborée, et aucune preuve de fraude ou de faute n'a été trouvée.

Le processus a mis en évidence certaines améliorations à apporter dans les domaines structurels, de la gouvernance et de la documentation. L'entreprise tente de résoudre ces problèmes, en s'appuyant sur les mesures déjà en cours, et considère ce processus comme une accélération de sa transition vers un cadre de gouvernance plus institutionnalisé et aligné sur les attentes des marchés financiers mondiaux.

Christian Bacherl, président du conseil de surveillance de Nagarro, a déclaré : « L'annonce aujourd'hui des résultats de l'enquête indépendante sur les pratiques de l'entreprise est une étape importante pour Nagarro. Les conclusions sont claires : aucune faute ou fraude n'a été détectée. Bien que nous ayons déjà pris des mesures pour améliorer la gouvernance et les processus, notamment en nommant KPMG en tant qu'auditeur, en renforçant nos services financiers, comptables et de gestion des risques, et en renforçant le conseil de surveillance et le comité d'audit, nous agissons avec discipline pour les renforcer davantage, conformément aux observations faites par les enquêteurs. Le conseil de surveillance souhaite remercier White & Case et Alvarez & Marsal pour leur travail diligent, ainsi que les collaborateurs au sein de Nagarro pour leur coopération transparente avec les enquêteurs ».

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 18 000 personnes dans 38 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected].

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpg