Nagarro erhält Goldmedaille für Unternehmensnachhaltigkeit von EcoVadis

MÜNCHEN, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, wurde von EcoVadis für seine Nachhaltigkeit mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Damit gehört das Unternehmen zu den besten fünf Prozent aller Unternehmen weltweit, unabhängig von ihrer Branche.

EcoVadis ist eine der weltweit renommiertesten Plattformen für Nachhaltigkeitsbewertungen, die Unternehmen anhand von vier Parametern bewertet: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

In der aktuellen Bewertung konnte Nagarro seine Gesamtpunktzahl deutlich verbessern und stieg von einer Bronzemedaille im Jahr 2023 auf eine Goldmedaille auf. Bei allen vier Parametern wurden deutliche Verbesserungen festgestellt.

„Nagarro wurde Schritt für Schritt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet – sowohl die Nachhaltigkeit des Unternehmens als auch die des Planeten. Die Goldmedaille von EcoVadis ist eine Anerkennung dafür. Dies ist auch das Ergebnis der Bemühungen unserer Teams, die Messlatte in allen vier EcoVadis-Parametern höher zu legen. Die Goldmedaille vermittelt den Kunden und Partnern von Nagarro das Vertrauen, dass wir jede Entscheidung verantwortungsbewusst und transparent treffen", sagte Manas Human, CEO und Mitbegründer von Nagarro.

Diese Anerkennung folgt auf die kürzlich erfolgte Ankündigung von Nagarro, dass die Science Based Targets Initiative (SBTi) das Ziel des Unternehmens bestätigt hat, bis 2050 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Nagarro integriert Nachhaltigkeit in seine gesamte Wertschöpfungskette. Für Kunden fördert es die ökologisch-digitale Technik, um umweltbewusste und sozial integrative Lösungen zu liefern, die Unternehmen dabei unterstützen, Nachhaltigkeit in ihre digitale Transformation zu integrieren und messbare Ergebnisse zu erzielen. Im Umgang mit Lieferanten verfolgt das Unternehmen ein strukturiertes Engagement-Modell, das eine verantwortungsvolle Beschaffung und gemeinsame Fortschritte bei der Emissionsreduzierung fördert. Intern reduziert Nagarro seinen IT-Fußabdruck und schult Ingenieure in umweltfreundlicher Programmierung, um eine energieeffiziente digitale Entwicklung zu unterstützen.

Informationen zu EcoVadis

EcoVadis ist der weltweit renommierteste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, Informationen und Tools zur gemeinsamen Leistungsverbesserung für globale Lieferketten. Weitere Informationen finden Sie unterwww.ecovadis.com.

Informationen zu Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, agile, innovative und digital ausgerichtete Unternehmen zu werden und somit auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Denkweise und seine Vision der Fluidic Intelligence aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeiter in 39 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX: DE000A3H2200) (ISIN: DE000A3H2200) (WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpg