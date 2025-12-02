Nagarro reçoit la médaille d'or pour la durabilité de ses activités décernée par EcoVadis

MUNICH, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a reçu une médaille d'or de la part d'EcoVadis pour la durabilité de ses activités, ce qui classe l'entreprise parmi les 5 % des organisations les plus performantes au monde, toutes industries confondues.

EcoVadis est l'une des plateformes d'évaluation de la durabilité les plus fiables au monde, qui évalue les entreprises en fonction de quatre paramètres : l'environnement, le travail et les droits humains, l'éthique et l'approvisionnement durable.

Lors de la dernière évaluation, Nagarro a considérablement amélioré son score global, et après avoir obtenu une médaille de bronze en 2023, l'entreprise a décroché cette fois la médaille d'or. Des améliorations notables ont été constatées au niveau des quatre paramètres.

« Nagarro a été construite brique par brique pour la durabilité – la durabilité de l'entreprise et celle de la planète. La médaille d'or décernée par EcoVadis est la reconnaissance de ces efforts. C'est également le fruit du travail de nos équipes, qui ont encore relevé le niveau dans les quatre paramètres définis par EcoVadis. Cette médaille d'or confirme à nos clients et partenaires que nous prenons chaque décision en toute responsabilité et transparence », a déclaré Manas Human, PDG et cofondateur de Nagarro.

Cette reconnaissance fait suite à l'annonce récente de Nagarro selon laquelle la Science Based Targets initiative (SBTi) avait validé son objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici à 2050.

Nagarro intègre la durabilité tout au long de sa chaîne de valeur. Pour les clients, elle fait progresser l'ingénierie éconumérique afin de fournir des solutions respectueuses de l'environnement et socialement inclusives, en aidant les organisations à intégrer la durabilité dans leur transformation numérique et à obtenir des résultats mesurables. Avec ses fournisseurs, l'entreprise suit un modèle d'engagement structuré qui favorise l'approvisionnement responsable et la collaboration en matière de réduction des émissions. Au niveau interne, Nagarro est en train de réduire son empreinte informatique et de former des ingénieurs au codage vert afin de soutenir un développement numérique économe en énergie.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est le fournisseur le plus fiable au monde en matière de notation de la durabilité des entreprises, de renseignement et d'outils collaboratifs d'amélioration des performances pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ecovadis.com.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 17 700 personnes dans 39 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

