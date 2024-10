Nagarro et Marubeni annoncent un partenariat mondial visant à exploiter les technologies numériques pour les entreprises japonaises

MUNICH, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Nagarro, leader de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec Marubeni Corporation, l'une des plus grandes sociétés de commerce général du Japon. Cette collaboration vise à aider les filiales de Marubeni et d'autres entreprises japonaises à transformer leurs activités grâce à l'expertise de Nagarro en matière d'ingénierie numérique et aux offres uniques d'Entreprise fluide (Fluidic Enterprise).

Après des mois de discussions, Nagarro et Marubeni ont conclu aujourd'hui un Protocole d'accord, qui marque le début d'une phase au cours de laquelle le modèle de partenariat stratégique sera étudié et affiné, avec une première mise sur le marché aux États-Unis.

Noritaka Wakuda, responsable de Nagarro au Japon, a déclaré : « Nagarro et Marubeni identifieront ensemble les opportunités numériques chez des clients potentiels et chercheront à déployer les dernières technologies pour améliorer leur réactivité, leur efficacité, l'intimité avec les clients et les employés, la créativité et la durabilité. »

Manas Human, cofondateur de Nagarro, a déclaré : « Nagarro a le privilège d'avoir Marubeni comme partenaire clé. En réunissant l'esprit de Marubeni et les valeurs de BIENVEILLANCE de Nagarro, nous pensons que nous sommes particulièrement bien placés pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients. »

Alors que les technologies de transformation numérique évoluent rapidement, il est difficile pour les entreprises de les adopter afin d'assurer rapidement leur réussite commerciale. Avec plus de deux décennies d'expérience en matière de prestations mondiales, Nagarro est un exemple de la manière dont l'agilité et une mentalité mondiale peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle et combler les lacunes des entreprises confrontées aux pressions et aux opportunités des avancées technologiques telles que le Big Data, l'IA et l'informatique dans le cloud.

Marubeni est consciente des défis à relever pour assurer une prestation globale et adopte une approche collaborative qui favorise la réactivité, pour répondre aux demandes des clients nationaux et internationaux. Par conséquent, le partenariat entre Nagarro et Marubeni pour répondre aux besoins de deux des plus grands marchés de services informatiques du monde est une adéquation naturelle et stratégique.

À propos de Marubeni

Marubeni Corporation et ses filiales consolidées s'appuient sur des réseaux commerciaux étendus, tant au niveau national qu'international, pour s'engager dans un large éventail d'activités, notamment l'importation et l'exportation, le commerce intérieur et le commerce avec des pays tiers. Leurs activités couvrent des secteurs divers, notamment celui du style de vie, les solutions informatiques, l'alimentation, l'agroalimentaire, les produits forestiers, les produits chimiques, les métaux et les ressources minérales, l'énergie, l'électricité, les projets d'infrastructure, l'aérospatiale et le transport maritime, la finance, le crédit-bail et l'immobilier, les constructions, les machines industrielles et la mobilité, ainsi que le développement d'entreprises et de sociétés de nouvelle génération.

Guidée par les principes de « l'équité, de l'innovation et de l'harmonie », Marubeni se consacre au développement social et économique et à la protection de l'environnement mondial par le biais d'activités d'entreprise responsables.

Pour plus d'informations, consultez le site www.marubeni.com.

À propos de Nagarro

Nagarro aide ses clients à se transformer en entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, ce qui leur permet de réussir sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son esprit entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'Entreprise fluide. Nagarro emploie plus de 18 300 personnes dans 37 pays. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

