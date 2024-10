Nagarro renforce sa présence au Royaume-Uni par l'acquisition stratégique de FWD View Limited

MUNICH, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de FWD View Limited, un spécialiste britannique de la transformation des données des marchés financiers et des solutions de visualisation. Cette acquisition stratégique enrichit le portefeuille de Nagarro dans le secteur des services financiers, en renforçant sa position sur le marché britannique avec une cinquantaine d'experts, y compris des employés et des sous-traitants.

FWD View est reconnu pour son expertise dans la fourniture de solutions basées sur les données aux clients du secteur des services financiers. FWD View excelle en matière de qualité des données, gouvernance, protection et analyse, ainsi qu'en matière de solutions basées sur le cloud, en utilisant des outils et des plateformes de pointe, tels que Delphix, Collibra, Databricks et AWS. Cette transaction élargit considérablement l'accès de Nagarro aux principaux acteurs du secteur des services financiers au Royaume-Uni. Grâce à cette transaction, les principaux clients peuvent s'attendre à un niveau de services amélioré et à une gamme élargie d'offres dans le domaine des technologies de l'information. Comme Nagarro, FWD View s'enorgueillit d'une culture de leadership axée sur les personnes, en autonomisant les équipes et en promouvant une culture de collaboration et d'innovation.

James Heath, PDG de FWD View, déclare :

« Nous sommes ravis d'annoncer cette étape stratégique dans le parcours de FWD View. En tant que partenaires de longue date, nous sommes convaincus que notre culture commune axée sur les résultats se traduira par une valeur ajoutée rapide pour nos employés et nos clients. FWD View a passé les 8 dernières années à fournir des solutions de données critiques pour les entreprises dans le secteur des services financiers (FSI) et nous sommes ravis de pouvoir combiner cela avec la spécialisation de Nagarro en matière d'IA, son excellence de l'ingénierie et sa portée mondiale. La révolution des données et de l'IA est à nos portes, entraînant déjà une transformation profonde des services financiers, et ce partenariat signifie que nous sommes prêts à devenir des leaders mondiaux dans cet espace. »

Surya Vedula, responsable de l'unité commerciale BFSI (Services bancaires, financiers et assurances) de Nagarro, déclare :

« Nous souhaitons la bienvenue à nos collègues de FWD View dans la famille Nagarro. L'expertise de FWD View et l'accent mis sur les solutions centrées sur les données enrichiront le portefeuille de services de Nagarro pour le secteur des services financiers. »

À propos de FWD View Limited

Fondée en 2017, c'est une entreprise britannique spécialisée dans les données qui fournit une gamme de services basés sur la transformation des données dans le secteur des services financiers.

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes, à la pointe du numérique, et à s'imposer de cette façon sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son esprit d'entreprise, son agilité et son caractère mondial, sa mentalité BIENVEILLANTE et son approche de la réflexion sur les avancées. Nagarro emploie plus de 18 300 personnes dans 37 pays.

