Nagarro s'étend au Japon avec l'acquisition d'Inaho Digital Solutions

TOKYO, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Inaho Digital Solutions (IDS), un fournisseur de services informatiques spécialisé dans la modernisation des applications existantes et dans les transformations SAP S/4HANA au Japon et pour des clients japonais dans le monde entier.

Avec une cinquantaine d'experts répartis entre le Japon et l'Inde et un solide modèle de prestation bilingue, IDS soutient également ses clients avec des solutions cloud, des initiatives en matière de données et d'analyse, et d'autres services numériques.

Debendra Mohanta, CEO et cofondateur d'IDS, déclare : « IDS a été crée avec pour mission d'aider les entreprises japonaises à relever leurs défis technologiques et de modernisation. L'intégration à Nagarro renforce cette mission et nous permet de fournir à nos clients japonais des services encore plus complets et des capacités d'ingénierie éprouvées à l'échelle mondiale, tant au Japon que dans le reste du monde. Nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre avec Nagarro et d'apporter encore plus de valeur à nos clients à l'avenir ».

Manas Human, CEO et cofondateur de Nagarro, déclare : « Le développement de nos activités avec Japan Inc. dans le monde entier est un pilier essentiel de la stratégie de Nagarro. Tout comme nous avons soutenu des entreprises allemandes de premier plan dans leurs opérations mondiales, nous avons l'intention de suivre et de soutenir les entreprises japonaises partout où elles se développent. Nous sommes ravis d'accueillir les collègues et les clients d'IDS au sein de la famille Nagarro, et nous espérons réaliser de grandes choses ensemble ».

À propos du groupe Inaho Digital Solutions

Fondé en 2019, le groupe Inaho Digital Solutions a acquis une profonde expertise dans les services de modernisation de l'héritage du Japon et les services SAP pour offrir des solutions personnalisées et tirer parti de sa capacité bilingue éprouvée pour le marché japonais.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 17 700 personnes dans 39 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com.

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected].

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpg