Nagarro、Inaho Digital Solutionsの買収により日本市場で事業拡大

東京, 2025年11月27日 /PRNewswire/ -- デジタルエンジニアリングの世界的リーダーであるNagarroは本日、日本国内および世界の日本企業向けにレガシーアプリケーションのモダナイゼーションやSAP S/4HANAのトランスフォーメーションを専門とするブティックITサービスプロバイダー、Inaho Digital Solutions（IDS）を買収したことを発表しました。

日本とインドに約50名の専門家を擁し、強力なバイリンガル体制でサービスを提供するIDSは、クラウドソリューション、データ・分析関連の取り組み、その他のデジタルサービスでもクライアントを支援しています。

IDSのCEO兼共同創業者であるDebendra Mohanta氏は、次のように述べています。「IDSは、日本企業が技術やモダナイゼーションの課題に取り組むのを支援する情熱をもって設立されました。Nagarroの一員となることで、このミッションがさらに強化され、日本国内外の日本企業のお客様に対して、より包括的なサービスと世界で実証されたエンジニアリング能力を提供できるようになります。Nagarroと共に新たな章を始め、今後さらに大きな価値をお客様に届けられることを楽しみにしています。」

NagarroのCEO兼共同創業者であるManas Human氏は、次のように述べています。

「世界中で日本企業との事業拡大は、Nagarroの戦略の重要な柱です。これまでドイツの主要企業のグローバル展開を支援してきたのと同様に、日本企業がどこに進出してもサポートしていくつもりです。IDSの同僚とクライアントをNagarroファミリーに迎え入れることを大変嬉しく思っており、共に大きな成果を達成できることを期待しています。」

Inaho Digital Solutionsグループについて

2019年に設立されたInaho Digital Solutionsグループは、日本におけるレガシーシステムのモダナイゼーションサービスおよびSAPサービスで豊富な専門知識を確立しており、日本市場向けにカスタマイズされたソリューションを提供するとともに、強力なバイリンガル体制を活用しています。

Nagarroについて

Nagarroは、デジタル・エンジニアリングのグローバル・リーダーとして、クライアントが革新的でデジタル主導の企業へと変革し、市場での成功を収められるよう支援しています。同社は、起業家精神、アジリティ、グローバルな視点、「CARING」（配慮）の精神、「Fluidic Enterprise」のビジョンによって他社と一線を画しています。Nagarroは39か国で約17,700人を雇用しています。詳細については、 www.nagarro.com をご覧ください。

FRA：NA9（SDAX/TecDAX、ISIN DE000A3H2200、WKN A3H220）

お問い合わせは、[email protected]までご連絡ください。

