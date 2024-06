Nagase Viita lance SOLBIOTE (TM), une nouvelle marque d'excipients de saccharides de qualité injectable pour les produits biopharmaceutiques

OKAYAMA, Japon, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co., Ltd., membre du groupe NAGASE basé à Okayama, au Japon, a lancé une nouvelle marque de produits, SOLBIOTE (TM), qui comprend ses excipients pharmaceutiques à base de saccharide de haute pureté et à faible endotoxine TRÉHALOSE SG et MALTOSE PH.

Le portefeuille SOLBIOTE (TM) est un excellent stabilisateur protéique, qui protège les cellules, les nucléotides et les exosomes de divers dommages causés par des facteurs de stress tels que le séchage, la congélation et la décongélation. Il préserve la qualité des anticorps thérapeutiques, des vaccins et d'autres produits biopharmaceutiques, qui sont intrinsèquement instables pendant la fabrication, le stockage et la distribution, nécessitant une gestion adéquate de la chaîne du froid.

Image 1 : Portefeuille SOLBIOTE (TM) ; TRÉHALOSE SG et MALTOSE PH https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202406031668/_prw_PI1fl_MyQw9rBz.jpg

Depuis longtemps, Nagase Viita exploite la puissance de la nature et possède une expertise en biotechnologie, ce qui lui a permis d'être le premier à produire avec succès du tréhalose en masse en utilisant de l'amidon et des enzymes. Il s'engage à fournir un approvisionnement stable en excipients sûrs et de haute qualité grâce à sa fabrication intégrée, de la production de saccharides au raffinage.

La société poursuivra le développement de nouveaux excipients à base de saccharides pour le portefeuille SOLBIOTE (TM) et ses applications pharmaceutiques avancées, apportant des solutions pharmaceutiques pour la santé universelle.

Image 2 : Image de SOLBIOTE (TM) https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202406031668/_prw_PI2fl_hrz1tewp.jpg

Le nom SOLBIOTE (TM) provient de « Sol + Bio », développé par le département de biotechnologie de l'entreprise et l'amidon, un cadeau du soleil (Sol signifiant le soleil en latin), qui fournit des solutions pour les produits biopharmaceutiques.

Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le site : https://group.nagase.com/viita/en/products_solutions/pharmaceutical_ingredients/