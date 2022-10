Nagroda Yidan 2022 - największe na świecie wyróżnienie w dziedzinie edukacji - przyznane dr Lindzie Darling-Hammond i prof. Yongxin Zhu

HONGKONG, 29 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Nagrody Yidan przyznała dr Lindzie Darling-Hammond i prof. Yongxin Zhu Nagrodę Yidan 2022, największe na świecie wyróżnienie w dziedzinie edukacji. Nagroda stanowi dowód uznania dla ich nowatorskich działań rozwijających potencjał pedagogów, promujących inkluzywny i równy dostęp do edukacji oraz zapewniających każdemu uczącemu się możliwość realizacji pełni własnego potencjału.

Założonej w 2016 r. Fundacji Nagrody Yidan przyświeca misja tworzenia lepszego świata poprzez edukację. Po przejściu rygorystycznego procesu oceny przez niezależne jury dr Linda Darling-Hammond i prof. Yongxin Zhu otrzymali Nagrodę Yidan 2022 odpowiednio w kategoriach „Badania Edukacyjne" i „Rozwój Edukacji".

„Składamy najserdeczniejsze gratulacje naszym laureatom tegorocznej edycji Nagrody Yidan – dr Lindzie Darling-Hammond i prof. Yongxin Zhu. Oboje odegrali ważną rolę w rozwijaniu u nauczycieli i młodzieży umiejętności niezbędnych w XXI w. do realizowania swojego potencjału. Ich praca pokazuje wyraźnie, jak duży wpływ mogą mieć nauczyciele na pozytywną zmianę u uczniów. Znakomity nauczyciel to dla ucznia wielka szansa" – powiedział Edward Ma, Sekretarz Generalny Fundacji Nagrody Yidan.

Wyróżnienie doskonałości z myślą o realnej i skalowalnej zmianie w edukacji

Dr Linda Darling-Hammond, emerytowana profesorka w dziedzinie nauk pedagogicznych (Charles E. Ducommun Professor of Education Emeritus) na Uniwersytecie Stanforda oraz prezeska i dyrektorka generalna Learning Policy Institute, otrzymała Nagrodę Yidan 2022 w kategorii „Badania Edukacyjne" za wkład w kształtowanie polityki i praktyki edukacyjnej w zakresie najrówniejszych i najskuteczniejszych metod nauczania i nauki. Jaj badania ukazują różnorodność sposobów uczenia się przez dzieci, wskazując optymalne metody ich nauczania. Wnioski z tych badań uwzględniane są w kompleksowych programach rozwoju zawodowego pedagogów. Programy te z kolei przyczyniły się do transformacji szkół, zapewniając nauczycielom holistyczne wsparcie, aby mogli zmieniać życie dzieci.

„Linda poświęciła swoje życie tworzeniu narzędzi badawczych wspierających politykę i praktykę edukacyjną z myślą o tworzeniu większych i sprawiedliwszych szans w edukacji, nie ustając przy tym w dążeniach, by stworzyć każdemu uczącemu się możliwości osiągnięcia pełni swojego potencjału bez względu na pochodzenie społeczne i geograficzne oraz płeć. Swoimi działaniami przyczyniła się do pozytywnych zmian w publicznej polityce oświatowej dla dzieci na ogromną skalę" – powiedział Andreas Schleicher, kierownik kapituły Nagrody Yidan w kategorii Badania Edukacyjne oraz szef Dyrektoriatu OECD ds. Edukacji i Umiejętności.

Fundusze z Nagrody Yidan Linda przeznaczy na zwiększenie skali kluczowych prac w ramach Educator Preparation Laboratory (EdPrepLab – Laboratorium Przygotowania Pedagogicznego): sieci wspierającej programy przygotowania pedagogicznego zorientowane na ucznia i równość, tworzone w oparciu o badania naukowe w obszarze uczenia się i rozwoju, by przygotować nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób rozwijający zdolności wszystkich uczniów. Linda zamierza zwiększyć zasięg EdPrepLab, wprowadzając nowe programy, inwestując w nowe badania dotyczące efektywności programów edukacyjnych, a także tworząc przestrzeń, w której pedagodzy, badacze i osoby odpowiedzialne za politykę oświatową mogą w łatwy sposób dzielić się wiedzą i uczyć od siebie nawzajem.

Prof. Yongxin Zhu, założyciel New Education Initiative (NEI) oraz wykładowca w School of Education na Soochow University, otrzymał Nagrodę Yidan 2022 w kategorii „Rozwój Edukacji" za wkład w poprawę jakości nauczania w Chinach i istotną poprawę jego rezultatów. Jego programy edukacyjne w ramach NEI tworzone są z myślą o dobru i rozwoju nauczycieli. Jak dotąd skorzystało z nich ponad 8,3 tys. szkół i przeszło 500 tys. nauczycieli oraz 8 mln uczniów w całych Chinach, z czego ponad połowa to placówki mieszczące się na terenach wiejskich i obszarach położonych z dala od ośrodków miejskich. Poprzez integrację całej społeczności ucznia NEI przeobraża jego najbliższe otoczenie w przestrzeń sprzyjającą uczeniu się poprzez współpracę. W ramach promowanego przez NEI podejścia nauczyciele, uczniowie i ich rodziny wspólnie realizują jasno ustalone cele edukacyjne, wychodząc przy tym poza sztywny model nauczania pod kątem testów i egzaminów.

„Profesor Zhu z powodzeniem stawia czoło najpoważniejszym wyzwaniom, przed jakimi stoi edukacja: zwiększaniu równości i inkluzywności. W swojej pracy stara się podkreślać wartość uczenia się jako narzędzia rozwoju osobistego poprzez doskonalenie umiejętności czytania, pisania i komunikacji. Stopniowo udało mu się zmienić podejście nauczycieli do rozwoju zawodowego i uczniów do nauki w klasie i w domu. Być może najważniejszą jego zasługą jest jednak przypomnienie nam o tym, jak ważne jest dobro każdego ucznia i czerpanie przyjemności z nauki" – powiedziała Dorothy K. Gordon, kierowniczka kapituły Nagrody Yidan w kategorii Rozwój Edukacji oraz członkini zarządu Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji przy UNESCO.

Fundusze z Nagrody Yidan prof. Yongxin Zhu planuje przeznaczyć na rozwój zasięgu sieci NEI na obszarach wiejskich i oddalonych od miast w Chinach, a także stworzenie hubu edukacyjnego w chmurze, podniesienie jakości edukacji oraz zapewnienie inkluzywnego i równego dostępu do edukacji dla wszystkich uczniów.

„Nagroda Yidan to wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych pomysłów w edukacji. Umożliwia ona wprowadzanie tych rozwiązań na większą skalę, tak by skorzystała z nich jak największa liczba osób. Nasi laureaci odgrywają zatem kluczową rolę w realizacji naszego celu, jakim jest transformacja edukacji na całym świecie – a w rezultacie dawanie wszystkim uczniom szans na lepszą przyszłość" – powiedział dr Koichiro Matsuura, przewodniczący Jury Nagrody Yidan i były szef Generalnego Dyrektoriatu UNESCO.

Fundacja Nagrody Yidan wyróżnia osoby zmieniające oblicze edukacji

Nagroda Yidan przyznawana jest osobom i zespołom za istotny wkład w teorię i praktykę edukacji. Każdy z laureatów otrzymuje 30 mln dolarów hongkońskich (ok. 3,9 mln dolarów amerykańskich, dzielone po równo dla zespołów), z czego połowa stanowi fundusz projektowy na zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych i dotarcie ze wsparciem do większej liczby uczniów na świecie.

Prof. Eric A. Hanushek, laureat Nagrody Yidan 2021 w kategorii badania edukacyjne, przeznacza otrzymane środki na stworzenie Yidan African Fellows Program – sieci skupiającej osoby odpowiedzialne za tworzenie miejscowej polityki edukacyjnej, która ma na celu ulepszenie procesu podejmowania decyzji edukacyjnych na terenie Afryki Subsaharyjskiej. Z kolei dr Rukmini z Indii, laureat Nagrody Yidan 2021 w kategorii „Rozwój Edukacji", współpracuje z organizacją pozarządową Pratham w zakresie formułowania, weryfikowania i doskonalenia programów edukacji wczesnoszkolnej, a także rozszerzania współpracy z samorządami. Zgodnie z założeniami z programów ma skorzystać 35 tys. dzieci w ponad 650 społecznościach.

W październiku rozpoczęcie naboru zgłoszeń kandydatów do Nagrody Yidan 2023

Organizatorzy Nagrody Yidan zapraszają do zgłaszania do kolejnej edycji kandydatur osób zmieniających oblicze edukacji, które wywierają pozytywny wpływ na uczniów na całym świecie poprzez przełomowe, skalowalne i zrównoważone rozwiązania edukacyjne.

FUNDACJA NAGRODY YIDAN

Fundacja Nagrody Yidan (Yidan Prize Foundation) to międzynarodowa organizacja charytatywna, która realizuje misję tworzenia lepszego świata poprzez edukację. Przyznając coroczną nagrodę i budując sieć innowatorów, Fundacja Nagrody Yidan promuje koncepcje i praktyki edukacyjne, które wywierają pozytywny wpływ na życie jednostek i społeczeństwa.

Nagroda Yidan to inkluzywne wyróżnienie w dziedzinie edukacji, które przyznawane jest osobom i zespołom za istotny wkład w teorię i praktykę edukacji.

