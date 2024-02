Nanoprecise offre la tranquillité d'esprit avec une garantie de remboursement axée sur le client

EDMONTON, Alberta, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Dans une démarche importante visant à renforcer son engagement envers la satisfaction de sa clientèle, Nanoprecise Sci Corp dévoile son initiative révolutionnaire, Peace of Mind : Money Back Guarantee (MBG). Ce programme reflète la confiance de Nanoprecise dans sa technologie de maintenance prédictive de pointe et son engagement à offrir une valeur substantielle à ses clients en évitant à la fois les pertes de production et les économies d'énergie. Cette initiative souligne l'engagement de Nanoprecise à favoriser la confiance et à faire en sorte que le client puisse démarrer sur les chapeaux de roue sans s'inquiéter des inconvénients potentiels d'un retour sur investissement insuffisant de la solution.

Garantie de remboursement : un gage de confiance pour le client

La garantie de remboursement de Nanoprecise est conçue pour tenir la promesse d'un retour sur investissement (ROI) quantifiable de sa solution de maintenance prédictive. Elle permet aux clients de récupérer jusqu'à 70 % du prix de leur abonnement si le retour sur investissement promis n'est pas atteint au cours de la première année, sous réserve des critères d'éligibilité. Qu'il s'agisse de 50 ou 400 machines, l'offre de garantie de remboursement est adaptée aux besoins de chaque client. En fin de compte, elle exprime la confiance de Nanoprecise dans l'efficacité et la fiabilité de ses solutions, qui visent à fournir un retour sur investissement tangible et une tranquillité d'esprit à ses clients.

Un partenariat pour l'avenir – depuis le bureau du PDG

« Chez Nanoprecise, nous ne nous contentons pas d'offrir une technologie de pointe ; nous nous engageons à établir des relations durables fondées sur la confiance, la transparence et des résultats concrets », a déclaré PDG de Nanoprecise. « Notre engagement envers nos clients témoigne de la confiance que nous avons dans nos solutions. En choisissant de vous associer à nous, vous n'investissez pas seulement dans la technologie, mais dans un voyage sans risque vers une efficacité opérationnelle accrue et l'avant-garde de la maintenance prédictive. Grâce au soutien d'Exportation et développement Canada, une société d'État fédérale, nous sommes bien équipés pour repousser les limites de l'industrie, en passant d'une maintenance axée sur la fiabilité à une maintenance axée sur l'énergie. Cette évolution de la stratégie de maintenance est essentielle pour minimiser les pertes d'énergie et de production, en assurant la bonne maintenance au bon moment. La maintenance centrée sur l'énergie offre non seulement un retour sur investissement deux fois plus élevé pour la majorité des machines non critiques d'une usine, mais aussi un retour sur investissement dix fois plus élevé en évitant les temps d'arrêt des équipements de production critiques. Notre approche harmonise la maintenance avec l'efficacité, aidant nos clients à atteindre leurs objectifs de développement durable en optimisant la production pour chaque kWh d'énergie consommée ou chaque tonne de CO2 émise. »

À propos de Nanoprecise Sci Corp :

Nanoprecise Sci Corp est à l'avant-garde de la maintenance prédictive, associant de manière innovante l'informatique de pointe et le cloud computing, une combinaison de physique et d'IA, à la technologie avancée des capteurs IoT. Cette intégration stimule considérablement l'efficacité opérationnelle et énergétique tout en prévenant les temps d'arrêt imprévus des équipements. Leur capteur sans fil IoT révolutionnaire 6-en-1 basé sur l'e-sim cellulaire, amélioré par des analyses basées sur l'IA et la physique, est capable de détecter les anomalies avec une précision de plus de 99 %. Il ne se contente pas d'identifier les défauts des machines, mais fournit également une estimation précise du temps de fonctionnement restant avant la panne. En outre, le système calcule la consommation d'énergie supplémentaire causée par ces défaillances, diagnostique les problèmes sous-jacents et recommande des actions spécifiques pour éviter qu'ils ne se reproduisent. L'approche de Nanoprecise ne consiste pas seulement à maintenir des processus de fabrication sans faille ; c'est aussi un pas en avant vers la réduction de l'empreinte carbone mondiale. En conciliant l'excellence opérationnelle et la responsabilité environnementale, Nanoprecise redéfinit la voie vers la performance optimale et la durabilité pour les entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, envoyez un email à l'adresse [email protected] ou consultez site www.nanoprecise.io .

Contact pour les médias :

Suraj Pisharody

[email protected]