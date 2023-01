Nanoprecise Sci Corp beschafft 10 Millionen US-Dollar durch Serie-B-Finanzierungsrunde

EDMONTON, Alberta, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nanoprecise Sci Corp, ein Lösunganbieter für KI-basierte Zustandsüberwachung und prädiktive Wartung, hat 10 Millionen US-Dollar durch Serie-B-Investitionen von vier neuen Investoren eingeworben. Die Finanzierungsrunde wurde von Export Development Canada (EDC) angeführt, und Honeywell Ventures, NSK Ltd. und EC Mergers & Acquisitions waren als Investoren beteiligt.

Nanoprecise wurde 2017 von CEO Sunil Vedula gegründet. Das Kernteam besteht aus Branchenspezialisten wie Graham Kawulka (Chief Commercial Officer), Prashant Verma (Head of India Operations) und Dries Van Loon (VP of Customer Success & Condition Monitoring). Nanoprecise fördert die Wertrealisierung für Hersteller und Betreiber in einer breiten Palette von Branchen, indem es ihnen durch einen differenzierten Ansatz zur Überwachung des Maschinenzustands sinnvolle Einblicke bietet. Nanoprecise nutzt drahtlose Sensoren mit extrem geringem Stromverbrauch und eine cloudbasierte KI-betriebene Software, die die kleinsten Änderungen in der Maschinenleistung erkennt und die verbleibende Nutzungsdauer jeder industriellen Anlage prognostiziert.

Die automatisierten End-to-end-Lösungen von Nanoprecise zielen darauf ab, die Überwachung von Industrieanlagen zu vereinfachen, die an verschiedenen komplexen Fertigungsprozessen beteiligt sind. Hierfür werden patentierte Signalverarbeitungsalgorithmen und modernste skalierbare Hardware verwendet, um Betreibern zu helfen, ihre Betriebszeit zu maximieren und ihre Energieeffizienz zu verbessern.

Die Investition von EDC, der kanadischen Exportkreditversicherung, die sich vollständig im Besitz des kanadischen Staates befindet, zielt darauf ab, die Lieferkapazitäten und Produktangebote des kanadischen Cleantech-Unternehmens im Bereich der Lösungen für Energieeffizienz und Zustandsüberwachung zu verbessern. Die Investition steht im Einklang mit dem starken Fokus der Institution auf die Förderung aufstrebender kanadischer Cleantech-Unternehmen, die kommerziell gut positioniert sind. Ziel ist es, Kanadas internationale Wettbewerbsfähigkeit in wichtigen Schwerpunktbereichen zu verbessern.

„Die innovativen KI-basierten Gerätesensoren des Edmontoner Unternehmens Nanoprecise Sci Corp reduzieren den Energieverbrauch und Ausfallzeiten in vielen industriellen Prozessen", sagt Carl Burlock, Executive Vice President und Chief Business Officer bei EDC. „EDC freut sich, die Serie-B-Investitionsrunde von Nanoprecise neben führenden Branchenakteuren angeführt zu haben, eine Mittelbeschaffung, die die internationale Bereitstellung seiner einzigartigen Lösungen beschleunigen wird."

Darüber hinaus ist Honeywell Ventures mit seiner strategischen Investition in den Anbieter von KI-basierten Lösungen für die vorausschauende Wartung als Beisitzer im Vorstand vertreten. Diese Investition eines der führenden Akteure im Bereich der Industrietechnologie ist Zeugnis für die erstklassige Differenzierung, die die Nanoprecise-Lösung im Vergleich zu anderen Marktangeboten bietet. Mit der Investition von Honeywell liegen massive Wachstumschancen vor der Nanoprecise Sci Corp. Auch NSK Ltd., eines der drei führenden Fertigungsunternehmen für Wälzlager der Welt, und EC Mergers & Acquisitions, das führende globale Investment-Banking-Geschäft, die sich auf den Sektor Industrietechnologie spezialisiert hat, haben sich dafür entschieden, Nanoprecise durch diese Investitionsrunde zu unterstützen, um vom hohen Wachstumspotenzial von Nanoprecise und der breiten Anwendbarkeit seiner Lösungen zu profitieren.

„Wir freuen uns, unsere Serie-B-Investitionsrunde abgeschlossen zu haben, und sind begeistert, unsere neuen Investoren willkommen zu heißen, die umfangreiche Branchenkenntnisse und Netzwerkkontakte in den Vorstand von Nanoprecise einbringen. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Unterstützung für das Unternehmenswachstum die umfassenden Fähigkeiten und Erfahrungen in unserem Vorstand und Führungsteam ergänzen wird, während wir weiter wachsen und unsere Führungsposition im Bereich der ferngesteuerten Zustands- und Energieeffizienzüberwachung beibehalten werden", sagte Herr Sunil Vedula, Gründer und CEO von Nanoprecise Sci Corp.

Informationen zu Nanoprecise Sci Corp

Nanoprecise Sci Corp ist ein Anbieter von automatisierten KI-basierten prädiktiven Wartungslösungen, der sich auf die Implementierung von künstlicher Intelligenz und IIoT-Technologie für die prädiktive Anlagenwartung und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Fertigungsanlagen spezialisiert hat. Nanoprecise definiert über seine führende Plattform für Energieeffizienz und Zustandsanalyse für Industrieanlagen den Servicestandard der Branche für die Überwachung und Analyse aller Arten von Industrieanlagen. Nanoprecise hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada, und arbeitet mit Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zusammen, um die Entwicklung der Industrie 4.0 voranzutreiben.

Kontaktieren Sie uns auf [email protected]

Suraj Pisharody,

[email protected]

Informationen zu EDC

Export Development Canada (EDC) ist ein staatlich organisiertes Finanzinstitut, das kanadischen Unternehmen dabei helfen soll, im In- und Ausland erfolgreich zu sein. EDC verfügt über die Finanzprodukte und das Wissen, das kanadische Unternehmen benötigen, um sicher in neue Märkte einzutreten, das finanzielle Risiko zu reduzieren und ihr Geschäft von lokal zu global zu erweitern. Gemeinsam bauen EDC und kanadische Unternehmen eine wohlhabendere, stärkere und nachhaltigere Wirtschaft für alle Kanadier auf.

Um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, rufen Sie uns an unter +1-800-229-0575 oder besuchen Siewww.edc.ca

