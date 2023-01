Nanoprecise Sci Corp levanta US$ 10 milhões em investimento da Série B

EDMONTON, AB, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Nanoprecise Sci Corp, fornecedora de solução de monitoramento de condições e manutenção prescritiva baseada em IA levantou US$ 10 milhões em investimentos da série B de 4 novos investidores. A rodada foi liderada pela Export Development Canada (EDC), com a participação da Honeywell Ventures, NSK Ltd. e EC Mergers & Acquisitions.

Fundada em 2017 pelo CEO Sunil Vedula, a equipe principal da Nanoprecise é composta por especialistas do setor, como Graham Kawulka (diretor comercial), Prashant Verma (chefe de operações na Índia) e Dries Van Loon (vice-presidente de sucesso do cliente e monitoramento de condições). A Nanoprecise impulsiona a realização de valor para fabricantes e operadores em um amplo conjunto de setores, fornecendo-lhes insights significativos por meio de uma abordagem diferenciada para o monitoramento da integridade da máquina. A Nanoprecise utiliza sensores sem fio de potência ultrabaixa e software baseado em nuvem com inteligência artificial que detecta a menor das alterações no desempenho da máquina e prevê a vida útil restante de qualquer ativo industrial.

As soluções automatizadas de ponta a ponta da Nanoprecise se esforçam para simplificar o monitoramento de ativos industriais envolvidos em vários processos de fabricação complexos, com algoritmos de processamento de sinal patenteados e hardware escalável de última geração, para ajudar os operadores a maximizar seu tempo de atividade e melhorar sua eficiência energética.

O investimento da EDC — a agência de crédito à exportação do Canadá, de propriedade integral do governo do Canadá, visa aumentar os recursos de entrega e as ofertas de produtos da empresa canadense de tecnologia limpa no espaço de soluções de monitoramento de condições e eficiência energética. O investimento está alinhado ao forte foco da instituição em expandir empresas canadenses emergentes de tecnologia limpa que estão comercialmente bem posicionadas para aumentar a competitividade internacional do Canadá em áreas prioritárias.

"Os inovadores sensores de equipamentos baseados em IA da Nanoprecise Sci Corp, com sede em Edmonton, reduzem o consumo de energia e o tempo de inatividade em muitos processos industriais", diz Carl Burlock, vice-presidente executivo e diretor de negócios da EDC. "A EDC tem o prazer de liderar a rodada de investimentos da Série B da Nanoprecise ao lado dos principais participantes do setor, uma arrecadação de fundos que acelerará a implantação internacional de suas soluções exclusivas."

Além disso, a Honeywell Ventures ingressou como observadora do conselho, com seu investimento estratégico no provedor de soluções de manutenção preditiva baseada em IA. Este investimento de um dos principais agentes no setor de tecnologia industrial é uma prova da diferenciação premium que a solução Nanoprecise oferece em relação a inúmeras outras existentes no mercado. Com o investimento da Honeywell, grandes oportunidades de crescimento estão à frente da Nanoprecise Sci Corp. NSK Ltd. - uma das 3 maiores empresas de fabricação de rolamentos do mundo, e EC Mergers & Acquisitions - a principal boutique de banco de investimento global especializada no setor de tecnologia industrial, também optaram por apoiar a Nanoprecise por meio desta rodada de investimentos, para alta potencial de crescimento e ampla aplicabilidade de suas soluções.

"Estamos entusiasmados por ter encerrado nossa rodada de investimentos da Série B e por receber nossos novos investidores que trazem um profundo conjunto de conhecimentos e redes da indústria para o conselho da Nanoprecise. Acreditamos que sua orientação de crescimento empresarial complementará a profundidade das habilidades e experiências representadas em nosso conselho e equipe de liderança, à medida que continuamos a escalar e manter nossa liderança no setor de monitoramento de condições remotas e monitoramento de eficiência energética ", disse o Sr. Sunil Vedula, fundador e CEO da Nanoprecise Sci Corp.

A Nanoprecise Sci Corp é uma fornecedora automatizada de soluções de manutenção preditiva baseada em IA especializada na implementação de Inteligência Artificial e tecnologia IIoT para manutenção preditiva de ativos e redução da pegada de carbono das fábricas. A Nanoprecise está definindo o padrão de serviço do setor para monitoramento e análise de todos os tipos de máquinas industriais, por meio de sua plataforma líder de eficiência energética e análise de saúde para ativos industriais. A Nanoprecise está sediada em Edmonton, Canadá, e trabalha com empresas de vários setores para ajudar a impulsionar sua jornada na Indústria 4.0.

A Export Development Canada (EDC) é uma corporação financeira da Crown dedicada a ajudar as empresas canadenses a causar impacto no país e no exterior. A EDC tem os produtos financeiros e o conhecimento de que as empresas canadenses precisam para entrar em novos mercados com confiança, reduzir o risco financeiro e expandir seus negócios à medida que passam do local para o global. Juntas, a EDC e as empresas canadenses estão construindo uma economia mais próspera, forte e sustentável para todos os canadenses.

