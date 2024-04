Nanoprecise Sci Corp étend ses opérations de maintenance prédictive axée sur l'énergie en Europe et en Afrique

EDMONTON, AB., 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Nanoprecise Sci Corp est heureuse d'annoncer l'expansion de ses opérations de maintenance prédictive axée sur l'énergie (ECM) en Europe et en Afrique. Cette expansion répond à l'évolution notable des entreprises vers la durabilité dans ces régions, en accord avec les demandes croissantes de solutions technologiques qui améliorent à la fois la gestion de l'environnement et la fiabilité opérationnelle.

Les machines à moteur représentent 65 % de la consommation mondiale d'électricité, et les équipements mal entretenus utilisent jusqu'à 30 % de cette énergie de manière inefficace. En améliorant la visibilité de l'utilisation de l'énergie par les équipements, la solution ECM de Nanoprecise permet aux organisations d'utiliser la consommation d'énergie pour donner la priorité à la maintenance préventive. Cette approche permet de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone, tout en garantissant la disponibilité de la production et la fiabilité des actifs.

La nomination de Kalyan Meduri au poste de responsable des ventes pour l'Europe et l'Afrique constitue l'un des principaux changements intervenus dans le cadre de l'expansion de l'entreprise dans la région. Kalyan possède plus de 18 ans d'expérience internationale dans la création de nouvelles technologies, l'expansion de nouvelles entreprises et la motivation des équipes pour résoudre différemment les problèmes des clients. Fort de son expérience en Inde, en France et au Danemark, il est passionné par la création d'un impact positif grâce à la technologie et à la collaboration, afin de garantir un avenir durable à la prochaine génération. « L'évolution importante vers le développement durable en Europe en fait un marché de choix pour notre solution ECM, a déclaré Kalyan Meduri. En intégrant nos solutions de maintenance prédictive de pointe à la gestion stratégique de l'énergie, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable tout en améliorant leur efficacité opérationnelle. C'est une victoire pour elles et pour la planète ! »

Nanoprecise est devenu un fournisseur privilégié de solutions ESG pour les sociétés industrielles du monde entier, et maintenant pour les sociétés européennes qui souhaitent accélérer leur démarche de réduction des émissions et d'augmentation du temps de fonctionnement, sans dépenses d'investissement supplémentaires. De plus, avec l'annonce récente de la mise en place d'une garantie de remboursement, les entreprises peuvent passer sans risque et avec un retour sur investissement garanti à une maintenance prédictive centrée sur l'énergie.

Rejoignez Kalyan et l'équipe de Nanoprecise au salon Hannover Messe dans le Hall 7, Stand #D28 et découvrez les capacités et les avantages de l'ECM.

À propos de Nanoprecise Sci Corp :

Nanoprecise Sci Corp est une solution de maintenance prédictive centrée sur l'énergie et alimentée par l'IA, qui associe la technologie des capteurs IdO à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique afin d'améliorer l'efficacité des machines et de contribuer au développement durable.

nanoprecise.io

Contact pour les médias :

Christian Keon

Responsable du marketing, Nanoprecise

[email protected]