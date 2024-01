NARXOZ SIGNE UN PARTENARIAT HISTORIQUE AVEC UNE UNIVERSITÉ BRITANNIQUE DE PREMIER PLAN

Permet aux étudiants de Narxoz d'accéder à l'Université Queen's de Belfast, une institution britannique de premier plan

Permet aux étudiants de fréquenter et de recevoir des diplômes des deux universités

ALMATY, Kazakhstan, 27 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L' Université Narxoz , une université privée prééminente à Almaty en République du Kazakhstan, a conclu un partenariat institutionnel historique et un accord de double diplôme avec l'Université Queen's de Belfast, une prestigieuse université britannique du Groupe Russell.

Narxoz University

L'accord offre aux étudiants de Narxoz la possibilité d'étudier en anglais des programmes conjointsde la Queen's Business School et de la Narxoz School of Economics and Management. Dans le cadre du programme de double diplôme, les étudiants de Narxoz peuvent recevoir un diplôme (BSc Business Management, BSc Business Economics ou BSc Finance) de Queen's, un diplôme (Bachelor of Business Administration) de l'Université de Narxoz et la possibilité d'entreprendre des stages et des emplois dans des entreprises britanniques.

Signé avec la participation de Sayasat Nurbek, ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur de la République du Kazakhstan, et de Lord Malcolm Offord, sous-secrétaire d'État parlementaire et ministre des exportations du Royaume-Uni, l'accord renforcera la coopération éducative et scientifique entre les deux. des pays.

L'Université de Narxoz a une longue histoire de coopération avec des universités britanniques à travers des diplômes conjoints, des écoles d'été et des recherches. Plusieurs projets de recherche subventionnés ont été menés en coopération avec l'Université de Birmingham.

Miras Daulenov, président de l'Université de Narxoz a commenté : « Cet accord ouvre un nouveau chapitre pour Narxoz et l'enseignement supérieur au Kazakhstan. Narxoz est devenue la première université du Kazakhstan et d'Asie centrale à former un partenariat institutionnel avec l'Université Queen's de Belfast. Les 24 universités du Groupe Russell offrent aux étudiants les meilleurs programmes d'enseignement et de recherche, et à leurs diplômés des opportunités de carrière internationales de premier plan dans les secteurs privé et public. »

Professeur M.N. Ravishankar, doyen de la Queen's Business School de l'Université Queen's de Belfast a commenté l'événement : « La Queen's Business School se réjouit de s'associer à l'Université de Narxoz et d'établir de précieuses relations au Kazakhstan. Nous sommes une communauté accueillante à Queen's et les étudiants de Narxoz vivront une expérience éducative et culturelle enrichissante en Irlande du Nord. Ce partenariat Narxoz-Queen aidera les deux institutions à former des leaders efficaces et fondés sur des principes, prêts à relever les grands défis mondiaux de notre époque. »