Narxoz University setzt akademischen Wandel 2024 fort

Neue internationale Partnerschaften unterzeichnet

Verwirklichung der Prioritäten

ALMATY, Kasachstan, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Narxoz University (die "Universität"), eine herausragende gemeinnützige Universität in Almaty in der Republik Kasachstan, verkündet heute starke Fortschritte auf ihrem akademischen Transformationsweg im Jahr 2024, wobei eine Reihe von kürzlich unterzeichneten Partnerschaften mit mehreren angesehenen internationalen Universitäten dazu beitragen, ihre strategischen Prioritäten zu erfüllen.

Photo Credit: Narxoz University

Die Universität ist Partnerschaften mit einer Reihe führender internationaler Universitäten eingegangen, darunter die ESMT Berlin, die Penn State University und die Queen's University Belfast. Die neuen Beziehungen eröffnen den Studierenden und Mitarbeitern von Narxoz neue Möglichkeiten, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zu vertiefen. Die Partnerschaften ermöglichen es Narxoz außerdem, seinen eigenen globalen Einfluss zu vergrößern und die Forschungsmöglichkeiten zu verbessern.

Die Partnerschaften bilden eine solide Grundlage für die weitere akademische Umgestaltung der Universität für den Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus, die ab dem 1. Junist von Kanat Kozhakhmet, dem Nachfolger von Miras Daulenov, geleitet werden wird. Kozhakhmet verfügt über umfangreiche Erfahrungen an führenden kasachischen Universitäten in den Bereichen Lehre, Forschung und Management. In seiner neuen Funktion wird er für die Leitung der Universität verantwortlich sein und sich auf die Förderung akademischer Spitzenleistungen und die Entwicklung von Forschungsinitiativen konzentrieren.

Marat Atnashev, Vorsitzender des Verwaltungsrats, sagte: "Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten große Fortschritte erzielt haben. Die Ernennung von Herrn Kozhakhmet wird dazu beitragen, unsere Fortschritte fortzusetzen. In den vergangenen drei Jahren hat sich die Narxoz-Universität zu Recht einen Ruf als dynamische und moderne Hochschuleinrichtung in der Region erworben, und ich bin zuversichtlich, dass sie sich weiter etablieren wird".

Miras Daulenov, , der Präsident der Narxoz Universität, , kommentierte: "Es war unglaublich lohnend, die Universität in einer Zeit der rasanten Entwicklung zu leiten. Im vergangenen Jahr nahmen wir an 7 internationalen Rankings teil, darunter das renommierte QS World University Rating, und stiegen von Platz 33rd auf Platz 5th in lokalen Rankings, und haben in diesem Jahr eine Reihe von internationalen Partnerschaften unterzeichnet, um einen weiteren Anstieg zu gewährleisten. Unsere Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die unglaublichen Bemühungen von Kollegen, Partnern, Studenten und die Unterstützung von Bulat Utemuratov, für die ich unendlich dankbar bin. Der Grundstein ist gelegt, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Universität in Zukunft weiter wachsen wird.

Bulat Utemuratov , Philanthrop und Eigentümer der Universität, sagte: "Die 2007 begonnene Umgestaltung der Universität trägt Früchte, und unsere Ergebnisse in diesem Jahr unterstreichen dies, denn unsere akademische Exzellenz beginnt zu glänzen. Unser Führungsteam besteht aus einigen der führenden Fachleute im Bereich der Bildung. Miras Daulenov und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet, und ich bin ihnen für ihren Beitrag zur Universität dankbar. Ich bin zuversichtlich, dass Kanat Kozhakhmet auf diesem starken Fundament weiter aufbauen wird."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2413755/Narxoz_University.jpg