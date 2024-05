L'Université de Narxoz poursuit sa transformation académique en 2024

Signature de nouveaux partenariats internationaux

Réalisation des priorités

ALMATY, Kazakhstan, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- L' Université de Narxoz (l'« Université »), une université à but non lucratif prééminente à Almaty, dans la République du Kazakhstan, annonce aujourd'hui de solides progrès dans son parcours de transformation académique en 2024, avec un certain nombre de partenariats récents signés avec plusieurs universités internationales prestigieuses qui contribuent à la réalisation de ses priorités stratégiques.

Photo Credit: Narxoz University

L'Université s'est associée à un éventail d'universités internationales de premier plan, dont l'ESMT Berlin, l'Université d'État de Pennsylvanie et l'Université Queen's de Belfast, et les nouvelles relations ont créé de nouvelles opportunités pour les étudiants et le personnel de Narxoz afin d'approfondir la collaboration avec d'autres institutions. Ces partenariats permettent en outre à Narxoz d'étendre son propre impact mondial et d'améliorer les opportunités de recherche à l'avenir.

Ces partenariats créent une base solide pour la transformation académique continue de l'Université pendant le reste de 2024 et au-delà, qui sera dirigée à partir du 1 juin par Kanat Kozhakhmet, qui succède à Miras Daulenov. Kozhakhmet possède une vaste expérience dans la direction d'universités kazakhes dans l'enseignement, la recherche et la gestion. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la gestion de l'université, axé sur l'excellence universitaire et le développement d'initiatives de recherche.

Marat Atnashev, président du conseil d'administration, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer nos solides progrès par rapport à nos priorités stratégiques jusqu'à présent cette année. La nomination de M. Kozhakhmet nous aidera à poursuivre nos progrès. Au cours des trois dernières années, l'Université de Narxoz a mérité à juste titre sa réputation d'établissement d'enseignement supérieur dynamique et moderne dans toute la région, et je suis convaincu que cela continuera de passer de la force à la force. »

Miras Daulenov, président de l'université de Narxoz, a déclaré : « Il a été incroyablement gratifiant de diriger l'université pendant une période de développement rapide. L'année dernière, nous sommes entrés dans sept cotes internationales, y compris la prestigieuse note de QS World University, et nous sommes passés de la 33e à la 5e place dans le classement local, et nous avons signé un certain nombre de partenariats internationaux cette année pour veiller à ce que cela continue d'augmenter. Notre travail n'aurait pas été possible sans les efforts incroyables de nos collègues, partenaires, étudiants et le soutien de Bulat Utemuratov, dont je suis immensément reconnaissant. Le travail de base a été fait et j'ai hâte de voir comment l'Université continuera de croître à l'avenir. »

Bulat Utemuratov, philanthrope et propriétaire de l'Université, a déclaré : « La transformation de l'Université, qui a commencé en 2007, porte ses fruits et nos résultats de cette année le soulignent, notre excellence académique commençant à briller. Notre équipe de direction comprend certains des professionnels de premier plan dans le domaine de l'éducation. Miras Daulenov et l'équipe ont fait un excellent travail, et je leur suis reconnaissant de leur contribution à l'Université. Je suis convaincu que Kanat Kozhakhmet continuera de s'appuyer sur cette base solide. »