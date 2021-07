Nasce a YouCare: a camiseta que salva vidas usando 5G agora é uma realidade

BARCELONA, Espanha, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Ela se chama YouCare e é o novo serviço de monitoramento remoto da saúde, com base em uma nova tecnologia vestível revolucionária, totalmente têxtil, lavável e fácil de usar.

Essa inovação, feita totalmente na Itália, é capaz de detectar inúmeros parâmetros biovitais do indivíduo e transmiti-los de forma inteligente utilizando 5G.

O projeto se concentra no uso de dispositivos têxteis revolucionários como a camiseta sem componentes metálicos e com sensores naturalmente "definidos" no tecido. O projeto foi apresentado hoje diante da imprensa mundial durante o Mobile World Congress de 2021, que está sendo realizado em Barcelona.

Durante o evento, a ZTE reafirmou que está particularmente orgulhosa de ser parceira nessa extraordinária inovação e que acredita firmemente que a tecnologia 5G é a chave para uma melhor qualidade de vida. A ZTE enfatizou ainda que acredita em talentos e capacidades e que quer continuar a contribuir para o desenvolvimento tecnológico italiano e global. Por isso, a partir do próximo outono, a ZTE iniciará o teste YouCare 5G no Centro de Inovação e Pesquisa situado em L'Aquila.

A YouCare permite a detecção de parâmetros biovitais, como um eletrocardiograma "real", uma análise de ato respiratório, os componentes do suor, o esforço muscular e a temperatura corporal, que nunca havia sido detectada por sensores têxteis. A camiseta permite a transmissão, via conexão 5G ZTE ultrarrápida, para centros de saúde e controle, assim como para os usuários individuais.

"É uma invenção que mudará a vida e a qualidade da assistência médica doméstica e remota para muitos cidadãos que sofrem de problemas de saúde e pessoas vulneráveis que têm doenças crônicas, garantindo acesso aos serviços de atendimento e ao apoio de nossa rede nacional e internacional," disse Francesco Rocca, presidente da Cruz Vermelha italiana e da IFRC. "Viemos trabalhando no projeto desde 2018 e hoje podemos apresentar os resultados desse importante experimento, nascido no momento emergencial mais difícil da Covid. Esse experimento nos permite pensar com orgulho no caminho percorrido até aqui e olhar para o futuro com esperança e a certeza de ter demonstrado o compromisso, a capacidade e a dedicação da Cruz Vermelha para utilizar e disseminar novas tecnologias a serviço das pessoas e da sociedade."

A tecnologia têxtil, patenteada e certificada, desenvolve novos serviços de proteção à saúde nas áreas de telemedicina, trabalho, esporte e bem-estar geral de um indivíduo.

Monitorando a saúde, o estresse e os comportamentos de vida ativos, ela melhora a segurança das pessoas, dos idosos e dos esportistas.

Os parâmetros biovitais da YouCare, detectados por sensores poliméricos imperceptíveis "fixados" no tecido, são enviados a uma unidade de controle miniaturizada que registra os dados, converte-os em formato digital e, por fim, envia-os por 5G a uma plataforma bidirecional que os transmite para o smartphone ou smartwatch do usuário e também para uma unidade remota que analisa os números com o software médico.

"Desde o primeiro momento - disse Umberto Sgambati, CEO do Proger Group spa, que por meio da startup Let's Web-erable Solutions criou o sensor "Smart T-shirt" - acreditamos e investimos no que nos pareceu uma ideia totalmente revolucionária e que hoje é uma realidade concreta. Certificada como dispositivo médico, a camiseta foi aprimorada com os algoritmos preditivos de doenças cardiovasculares da BSP-Medical, a líder mundial na área da ciência de dados médicos".

Sobre a ZTE

A ZTE é uma provedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está comprometida em fornecer a seus clientes inovações integradas completas para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e de Shenzhen (código de ações H: 0763.HK/código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

