YouCare is geboren: het T-shirt dat levens redt met 5G is nu werkelijkheid

Gelanceerd op het Mobile World Congress 2021

BARCELONA, Spanje, 30 juni 2021 /PRNewswire/ -- Het heet YouCare en is de nieuwe service voor gezondheidsmonitoring op afstand, gebaseerd op een revolutionaire, nieuwe, draagbare technologie, volledig van textiel, wasbaar en gebruiksvriendelijk.

Deze innovatie, volledig gemaakt in Italië, is in staat om een groot aantal bio-vitale parameters van het individu te detecteren en deze op een intelligente manier door te geven dankzij 5G.

Het project richt zich op het gebruik van revolutionaire textielapparaten zoals het T-shirt zonder metalen onderdelen en met sensoren die van nature in de stof zijn "geplaatst". Het project werd vandaag voor de wereldpers gepresenteerd tijdens het Mobile World Congress 2021 dat in Barcelona wordt gehouden.

Tijdens het evenement herhaalde ZTE dat ze bijzonder trots zijn om partner te zijn in deze buitengewone innovatie en er vast van overtuigd zijn dat 5G-technologie de sleutel is tot een betere kwaliteit van leven. ZTE benadrukte verder dat ze geloven in talent en capaciteiten en hun bijdrage willen blijven leveren aan de Italiaanse en de wereldwijde technologische ontwikkeling. Daarom zal ZTE vanaf volgend najaar de YouCare 5G-test starten in het innovatie- en onderzoekscentrum in L'Aquila.

YouCare maakt de detectie mogelijk van bio-vitale parameters, zoals een "echt" elektrocardiogram, een analyse van de ademhalingsoefeningen, de componenten van het zweet, de spierinspanning en de lichaamstemperatuur die nooit eerder door textielsensoren zijn gedetecteerd. Het T-shirt maakt de overdracht, via ultrasnelle 5G ZTE-verbinding, naar gezondheidscentra en controle, evenals naar individuele gebruikers mogelijk.

"Het is een uitvinding die het leven en de kwaliteit van medische hulp thuis en op afstand voor veel burgers met gezondheidsproblemen en kwetsbare mensen die lijden aan chronische ziekten zal veranderen, waardoor de toegankelijkheid van zorgdiensten en de ondersteuning van ons nationale en internationale netwerk wordt gegarandeerd", aldus Francesco Rocca, voorzitter van het Italiaanse Rode Kruis en het IFRC. "We werken sinds 2018 aan het project en vandaag kunnen we de resultaten van dit belangrijke experiment presenteren, geboren op het moeilijkste moment van de Covid-crisis. Met dit experiment kunnen we met trots terugdenken over het traject dat tot nu toe is afgelegd en kunnen we met hoop en zekerheid naar de toekomst kijken nu we de toewijding, het vermogen en de vastberadenheid van het Rode Kruis-netwerk hebben getoond, om nieuwe technologieën in te zetten voor de mensheid en de samenleving."

De textieltechnologie, gepatenteerd en gecertificeerd, ontwikkelt nieuwe diensten voor de bescherming van de gezondheid op het gebied van telegeneeskunde, werk, sport en het algemeen welzijn van een individu.

Door gezondheid, stress en actief leefgedrag te monitoren, verbetert het de veiligheid van mensen in het algemeen, van ouderen en van sportievelingen.

De bio-vitale parameters van YouCare, gedetecteerd door onmerkbare polymere sensoren die in de stof zijn "geplaatst", worden verzonden naar een minuscuul kleine besturingseenheid die de gegevens registreert, ze omzet in digitaal formaat en uiteindelijk, dankzij 5G, naar een bidirectioneel platform stuurt dat de gegevens naar de smartphone of smartwatch van de gebruiker stuurt, naast een apparaat op afstand dat de waarden met behulp van de medische software analyseert.

"Vanaf het allereerste moment - zei Umberto Sgambati, CEO van Proger Group die, via de Start-Up Let's Web-earable Solutions, de "Smart T-shirt" -sensor heeft gecreëerd - hebben we geloofd en geïnvesteerd in wat ons een totaal revolutionair idee leek dat nu realiteit is. Gecertificeerd als medisch hulpmiddel, is het verrijkt met de voorspellende algoritmen van cardiovasculaire aandoeningen van BSP-Medical, de wereldleider op het gebied van Medische gegevenswetenschappen.

