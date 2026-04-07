Nasuni dévoile une stratégie élargie, une marque et des améliorations de plateforme pour l'activation des données de fichiers afin d'aider à maximiser les investissements et la productivité de l'IA

Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, que les coûts matériels augmentent et que les équipes distribuées s'appuient sur un accès aux fichiers résilient, Nasuni fournit la base dont les entreprises ont besoin

BOSTON, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, une plateforme de données non structurées de premier plan pour les équipes d'entreprise et l'IA, dévoile aujourd'hui sa marque élargie et sa stratégie produit (y compris les nouvelles offres Active Everywhere et AI Activate), reflétant son évolution pour soutenir l'avenir du travail collaboratif. S'appuyant sur une dynamique récente, de l'acquisition de Resilio, à l'ouverture d'un nouveau centre d'innovation et un écosystème multicloud élargi, Nasuni investit dans l'ensemble de l'entreprise pour répondre aux besoins opérationnels de ses clients à l'ère de l'IA.

À mesure que les entreprises adoptent des flux de travail pilotés par l'IA au sein d'équipes distribuées, elles sont confrontées à la volatilité de l'infrastructure, à l'augmentation des coûts du matériel, aux défis de la gouvernance des données et aux menaces de ransomware. La couche de fichiers opérationnels, où se trouvent les données critiques telles que les dessins, les dossiers financiers, la documentation de projet et les actifs multimédias, est devenue plus que jamais essentielle à la mission de l'entreprise.

« L'écosystème technologique des entreprises se trouve à un point d'inflexion, et l'architecture de base de notre plateforme a été conçue pour ce moment », déclare Sam King, CEO de Nasuni. « Nasuni est un pionnier du stockage de fichiers cloud depuis sa création. Grâce aux autorisations intégrées, au versionnage, à la protection et à un espace de noms mondial, nous sommes désormais également conçus de manière unique pour alimenter le travail des entreprises à l'ère de l'IA. Nous sommes fiers de soutenir plus de 1 300 clients dans des secteurs qui ont un impact sur notre vie quotidienne, tels que l'industrie manufacturière, les sciences de la vie, l'AEC, l'énergie et les médias. L'amélioration de notre identité de marque, les capacités de notre plateforme et nos récents investissements reflètent notre engagement envers ces clients et notre volonté d'apporter au marché des solutions de premier plan pour la gestion des données non structurées. »

Une marque pour la prochaine ère du travail en entreprise

La nouvelle marque de Nasuni marque l'évolution de l'entreprise, qui est passée du statut d'innovateur en matière de stockage de fichiers dans le cloud à celui de plateforme de données non structurées pour les équipes d'entreprise et l'IA. La nouvelle identité reflète cette mission stratégique élargie et la conviction que les meilleurs résultats se produisent lorsque les équipes d'entreprise sont habilitées par des données fiables et soutenues par l'IA sur la même base gouvernée. Au cœur de cette évolution, Nasuni placera ses clients au centre de chaque histoire, en célébrant le travail qu'ils accomplissent et l'impact qu'ils ont sur les industries qu'ils servent.

« À mesure que nous développons nos activités à l'échelle mondiale, il est essentiel de disposer d'une base de données sûre et bien gérée », déclare Dan Poon, responsable de l'infrastructure informatique et de la sécurité chez Marmon Crane Services (une société Berkshire Hathaway). « Nous nous attachons à améliorer la manière dont les données opérationnelles sont accessibles et exploitées dans les différentes régions afin de favoriser l'efficacité et de soutenir notre stratégie en matière d'IA et d'automatisation. Nasuni est un partenaire stratégique qui nous aide à unifier et à gérer les données non structurées, permettant un accès plus rapide aux informations critiques tout en maintenant les normes de gouvernance, de sécurité et de conformité exigées par notre entreprise. »

Nouvelles capacités de la plateforme : des équipes plus rapides, une IA plus performante, une base de confiance unique

Nasuni présente deux nouvelles fonctionnalités de plateforme conçues pour rendre les équipes d'entreprise plus productives et donner aux systèmes d'IA qui les soutiennent un accès régi à la même base de données de fichiers fiables.

La v6 d'Active Everywhere de Resilio (prélancement au T2, AG au T3 2026) :

la v6 de la solution Active Everywhere améliore l'intégration avec la plateforme Nasuni, offrant aux équipes en périphérie un accès à la vitesse du LAN aux données des fichiers gouvernés sans dispositif d'optimisation WAN, ni matériel de mise en cache propriétaire pour l'ensemble de la base de clients Nasuni. Fonctionnant avec l'espace-nom, les autorisations et la gouvernance de Nasuni, Active Everywhere peut simplifier l'infrastructure de périphérie, en éliminant les coûts de matériel qui augmentent rapidement.

AI Activate (prélancement sur invitation uniquement au T2, AG au T4 2026) : AI Activate étend la valeur de la plateforme Nasuni aux agents d'IA et aux grands modèles de langage avec le même accès gouverné et autorisé que les équipes d'entreprise utilisent tous les jours. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), tout outil d'intelligence artificielle autorisé peut découvrir, lire et agir sur les données des fichiers dans les limites de confiance existantes, sans pipelines de données distincts, copies de données ou nouvelle infrastructure. L'IA fonctionne directement sur les données de fichiers, car l'architecture de base de Nasuni est également parfaitement adaptée à la construction de pipelines de données pour l'IA.

« L'époque où l'on résolvait les problèmes d'infrastructure de fichiers en augmentant le matériel est révolue », déclare Nick Burling, responsable des produits, Nasuni. « L'offre est limitée, les coûts augmentent et les entreprises ont besoin d'un meilleur modèle. Nasuni suit une voie totalement différente : définie par logiciel, native cloud, fournissant la couche de fichiers opérationnels là où vos données se trouvent déjà. En outre, l'IA sans contexte fiable crée du bruit et des risques. Nasuni est conçu pour fournir des fichiers intelligents, indexés en continu, avec des permissions, sur lesquels l'IA peut agir en toute sécurité, en s'appuyant sur la même source de vérité que celle sur laquelle les équipes d'entreprise s'appuient tous les jours. »

Pour plus d'informations sur Nasuni, visitez www.nasuni.com.

À propos de Nasuni

Nasuni est une plateforme de données non structurées de premier plan pour les entreprises où les données de fichiers sont critiques pour les personnes et l'IA. Nous alimentons la couche de fichiers opérationnels où se déroule le travail, en aidant les entreprises à gérer, protéger et activer les données afin que les équipes puissent travailler plus intelligemment, réduire les coûts et opérer en toute sécurité sans limites.

Basé sur une architecture brevetée qui fusionne le stockage d'objets dans le cloud avec des services de fichiers d'entreprise, y compris les autorisations, le versionnage et un espace de noms global, Nasuni offre un accès aux fichiers très performant, une disponibilité globale des données et une source unique de vérité évolutive, gouvernée et prête pour l'IA dans tous les principaux clouds.

Bénéficiant de la confiance de plus de 1 300 entreprises dans le monde, Nasuni aide les organisations à moderniser l'infrastructure de fichiers, à renforcer la sécurité des données et à prendre en charge les opérations pilotées par l'IA. Pour en savoir plus, consultez le site www.nasuni.com.

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