Nasuni stellt eine erweiterte Strategie sowie Verbesserungen an Marke und Plattform für die Aktivierung von Dateidaten vor, um die Rentabilität von KI-Investitionen und die Produktivität zu maximieren

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI, steigender Hardwarekosten und der Notwendigkeit eines ausfallsicheren Dateizugriffs für verteilte Teams bietet Nasuni die Grundlage, die Unternehmen benötigen

BOSTON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI, hat heute seine erweiterte Marken- und Produktstrategie vorgestellt (einschließlich der neuen Angebote „Active Everywhere" und „AI Activate"), die die Weiterentwicklung des Unternehmens zur Unterstützung der Zukunft der Zusammenarbeit widerspiegelt. Aufbauend auf den jüngsten Erfolgen – von der Übernahme von Resilio über die Eröffnung eines neuen Innovationszentrums bis hin zu einem erweiterten Multicloud-Ökosystem – investiert Nasuni unternehmensweit, um den betrieblichen Anforderungen seiner Kunden im Zeitalter der KI gerecht zu werden.

Wenn Unternehmen KI-gesteuerte Arbeitsabläufe in verteilten Teams einführen, sehen sie sich mit einer instabilen Infrastruktur, steigenden Hardwarekosten, Herausforderungen bei der Datenverwaltung und der Gefahr durch Ransomware konfrontiert. Die operative Dateiebene – auf der wichtige Daten wie Entwürfe, Finanzunterlagen, Projektdokumentation und Medieninhalte gespeichert sind – ist heute wichtiger denn je für den Geschäftsbetrieb.

„Die Technologie-Landschaft für Unternehmen befindet sich an einem Wendepunkt, und die Kernarchitektur unserer Plattform wurde genau für diesen Moment entwickelt", sagte Sam King, CEO von Nasuni. „Nasuni ist seit seiner Gründung ein Pionier im Bereich der Cloud-Dateispeicherung. Mit integrierten Berechtigungen, Versionsverwaltung, Schutzfunktionen und einem globalen Namensraum sind wir nun auch in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, die Arbeit von Unternehmen im Zeitalter der KI zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, über 1300 Kunden aus Branchen zu unterstützen, die unser tägliches Leben prägen, darunter Fertigung, Biowissenschaften, AEC, Energie und Medien. Unsere gestärkte Markenidentität, unsere Plattformfunktionen und unsere jüngsten Investitionen spiegeln unser Engagement für diese Kunden wider sowie unser Bestreben, führende Lösungen für das Management unstrukturierter Daten auf den Markt zu bringen."

Eine Marke für die nächste Ära der Unternehmensarbeit

Die neue Marke von Nasuni markiert den Wandel des Unternehmens vom Pionier im Bereich Cloud-Dateispeicherung hin zu einer Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI. Die neue Identität spiegelt diesen erweiterten strategischen Auftrag wider sowie die Überzeugung, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Unternehmensteams auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten und mithilfe von KI auf derselben geregelten Basis unterstützt werden. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht, dass Nasuni seine Kunden in den Mittelpunkt jeder Geschichte stellt und ihre Arbeit sowie den Einfluss würdigt, den sie in den von ihnen bedienten Branchen ausüben.

„Angesichts der Ausweitung unserer weltweiten Geschäftstätigkeit ist eine sichere und gut verwaltete Dateninfrastruktur von entscheidender Bedeutung", sagte Dan Poon, IT Infrastructure & Security bei Marmon Crane Services (einem Unternehmen der Berkshire Hathaway). „Wir konzentrieren uns darauf, den Zugriff auf und die Nutzung von Betriebsdaten regionenübergreifend zu verbessern, um die Effizienz zu steigern und unsere KI- und Automatisierungsstrategie zu unterstützen. Nasuni ist ein strategischer Partner, der uns dabei hilft, unstrukturierte Daten zu vereinheitlichen und zu verwalten, wodurch ein schnellerer Zugriff auf wichtige Informationen ermöglicht wird, während gleichzeitig die Governance-, Sicherheits- und Compliance-Standards eingehalten werden, die unser Unternehmen erfordert."

Neue Plattform-Funktionen: Schnellere Teams, intelligentere KI, eine vertrauenswürdige Grundlage

Nasuni stellt zwei neue Plattformfunktionen vor, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität von Unternehmensteams zu steigern und den sie unterstützenden KI-Systemen einen kontrollierten Zugriff auf dieselbe vertrauenswürdige Dateidatenbasis zu ermöglichen.

Resilio Active Everywhere v6 (Vorschau Q2, GA in Q3 2026):

Die Version 6 der Active Everywhere-Lösung verbessert die Integration mit der Nasuni-Plattform und bietet Teams am Netzwerkrand LAN-Geschwindigkeit beim Zugriff auf regulierte Dateidaten – und zwar ohne WAN-Optimierungsgeräte oder proprietäre Caching-Hardware – und zwar für einen Großteil der Nasuni-Kunden. Da „Active Everywhere" unter den bestehenden Namensräumen, Berechtigungen und Governance-Regeln von Nasuni betrieben wird, kann es die Edge-Infrastruktur vereinfachen und so die rasch steigenden Hardwarekosten einsparen.

AI Activate (Vorschau nur für geladene Gäste in Q2, GA in Q4 2026): AI Activate erweitert den Nutzen der Nasuni-Plattform auf KI-Agenten und große Sprachmodelle – und zwar mit denselben kontrollierten, berechtigungsbasierten Zugriffsrechten, auf die sich Unternehmensteams tagtäglich verlassen. Über das Model Context Protocol (MCP) kann jedes autorisierte KI-Tool Dateidaten innerhalb bestehender Vertrauensgrenzen erkennen, lesen und darauf reagieren, ohne dass separate Datenpipelines, Datenkopien oder neue Infrastruktur erforderlich sind. KI arbeitet direkt mit Dateidaten, da sich die Kernarchitektur von Nasuni zudem in einzigartiger Weise für den Aufbau von Datenpipelines für KI eignet.

„Die Zeiten, in denen Probleme mit der Datei-Infrastruktur durch den Einsatz von mehr Hardware gelöst wurden, sind vorbei", sagte Nick Burling, Chief Product Officer bei Nasuni. „Das Angebot ist begrenzt, die Kosten steigen, und Unternehmen benötigen ein besseres Modell. Nasuni schlägt einen völlig anderen Weg ein: softwaredefiniert, cloud-nativ und bereitstellend die operative Dateiebene genau dort, wo sich Ihre Daten bereits befinden. Darüber hinaus verursacht KI ohne vertrauenswürdigen Kontext Unklarheiten und Risiken. Nasuni wurde entwickelt, um berechtigungsbewusste, kontinuierlich indizierte Dateiinformationen bereitzustellen, auf deren Grundlage KI sicher agieren kann – gestützt auf dieselbe verlässliche Datenquelle, auf die sich Unternehmensteams täglich verlassen."

Weitere Informationen zu Nasuni finden Sie unter www.nasuni.com.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine führende Plattform für unstrukturierte Daten in Unternehmen, in denen Dateidaten sowohl für Menschen als auch für KI von entscheidender Bedeutung sind. Wir unterstützen die operative Dateiebene, auf der die eigentliche Arbeit stattfindet – wir helfen Unternehmen dabei, Daten zu verwalten, zu schützen und nutzbar zu machen, damit Teams effizienter arbeiten, Kosten senken und sicher und ohne Einschränkungen arbeiten können.

Basierend auf einer patentierten Architektur, die Cloud-Objektspeicher mit Dateidiensten für Unternehmen – einschließlich Berechtigungen, Versionsverwaltung und einem globalen Namensraum – vereint, bietet Nasuni leistungsstarken Dateizugriff, globale Datenverfügbarkeit sowie eine skalierbare, regulierte und KI-fähige zentrale Datenquelle für alle wichtigen Clouds.

Nasuni genießt das Vertrauen von mehr als 1.300 Unternehmen weltweit und unterstützt Organisationen dabei, ihre Dateiinfrastruktur zu modernisieren, die Datensicherheit zu erhöhen und KI-gesteuerte Abläufe zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

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