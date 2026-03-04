Nasuni erwirbt Resilio, um den Dateizugriff für Endbenutzer und die Datenorchestrierung für verteilte Unternehmensteams zu verbessern

Leistungsstarke Dateisynchronisation und Edge-Beschleunigung stärken Nasunis führende Dateidatenplattform

BOSTON, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung unstrukturierter Daten, gab heute die Übernahme von Resilio, Inc bekannt, einem Pionier im Bereich der Hochleistungs-Dateisynchronisierung und Edge-Acceleration-Technologie.

Die Übernahme stärkt die Fähigkeit von Nasuni, Unternehmen dabei zu helfen, den Dateizugriff für Endbenutzer zu verbessern, indem Reibungsverluste beim Zugriff verteilter Teams auf gemeinsame Inhalte und bei deren Zusammenarbeit beseitigt werden. Durch die Kombination der Cloud-nativen Dateidienste von Nasuni mit der Synchronisations- und Caching-Technologie von Resilio bietet die einheitliche Plattform Hochgeschwindigkeitszugriff auf gemeinsam genutzte Dateien in Büros, an entfernten Standorten und in hybriden Arbeitsumgebungen, ohne auf VPN-basierten Zugriff, getrennte Punktlösungen oder kostspielige Hardwareeinschränkungen angewiesen zu sein.

Die Übernahme unterstützt die Strategie von Nasuni, die Produktivität von Teams zu verbessern, indem geschäftskritische globale Inhalte überall dort zugänglich gemacht werden, wo gearbeitet wird, und gleichzeitig IT-Teams in die Lage zu versetzen, bei der Skalierung von Umgebungen die zentrale Kontrolle, Sicherheit und Governance beizubehalten. Darüber hinaus eröffnet die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und -orchestrierung, einschließlich der Unterstützung von entfernten Standorten mit begrenzter Bandbreite.

„Wir freuen uns, das Resilio-Team bei Nasuni willkommen zu heißen", sagt Sam King, Chief Executive Officer bei Nasuni. „Unsere Kunden verlassen sich bereits auf Nasuni, wenn es um die Verwaltung, den Schutz und die Aktivierung ihrer Unternehmensdaten auf globaler Ebene geht. Mit Resilio erweitern wir unsere Plattform, um die Produktivität von Unternehmen zu verbessern und gleichzeitig den Betrieb zu vereinfachen und IT-Umgebungen zu schützen."

Resilio ist bekannt für seine Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit und Flexibilität, um selbst in Umgebungen mit eingeschränkter Bandbreite oder an entfernten Standorten einen leistungsstarken Dateizugriff zu ermöglichen. Die Integration in die Nasuni File Data Platform soll die Abhängigkeit von VPNs und eigenständigen Synchronisationstools verringern und gleichzeitig die Unterstützung für eine breitere Palette von Unternehmens-Workloads erweitern.

„Wir sind stolz auf das, was das Resilio-Team aufgebaut hat, und der Beitritt zu Nasuni ist ein spannender nächster Schritt für unsere Mitarbeiter und Kunden", sagte Eric Klinker, Chief Executive Officer bei Resilio. „Gemeinsam wollen wir Unternehmen dabei helfen, effektiver bei geschäftskritischen Inhalten zusammenzuarbeiten - unabhängig vom Standort."

„Resilio ergänzt unsere Strategie für die Nasuni File Data Platform und stärkt unsere Führungsposition im Bereich des Hochgeschwindigkeitsdatenzugriffs, der Datenverteilung und des intelligenten Caching am Netzwerkrand", sagte Nick Burling, Chief Product Officer bei Nasuni. „Indem wir den Zugriff auf verteilte Daten beschleunigen und sie in verschiedenen Umgebungen verfügbar machen, helfen wir unseren Kunden, KI- und Analyse-Initiativen effizienter voranzutreiben und sicherzustellen, dass Teams die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort nutzen können, um bessere Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen."

Nach Abschluss der Übernahme konzentrieren sich Nasuni und Resilio auf den Erfolg ihrer Kunden und beginnen mit der schrittweisen Integration von Teams, Technologie und Betrieb. Bestehende Kunden und Partner können davon ausgehen, dass sie weiterhin das gleiche Maß an Service und Support erhalten.

Während Nasuni seine sich entwickelnde Plattformstrategie weiter umsetzt, plant das Unternehmen in den kommenden Wochen weitere Updates. Weitere Informationen finden Sie hier.

KPMG Corporate Finance war der exklusive Investmentbanking-Berater von Resilio bei der Übernahme.

Informationen zu Resilio

Resilio liefert hochleistungsfähige Datenverschiebungslösungen, die auf einer modernen Architektur basieren, die es Unternehmen ermöglicht, schneller zu agieren und Wettbewerbsvorteile durch überragende Datenverfügbarkeit in jeder Größenordnung zu erschließen. Die Active Everywhere Platform des Unternehmens unterstützt die anspruchsvollsten datenintensiven Workflows für führende Unternehmen in den Bereichen Architektur und Technik, Medien und Unterhaltung, Finanzdienstleistungen und darüber hinaus. Weitere Informationen finden Sie unter www.resilio.com.

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet eine führende softwaredefinierte NAS- und UDM-Plattform (Unstructured Data Management) der nächsten Generation, die die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung von unstrukturierten Unternehmensdaten in jeder größeren Cloud vereinheitlicht. Basierend auf dem patentierten globalen Dateisystem UniFS® verbindet diese einzigartige Architektur Cloud-Objektspeicher mit Unternehmensdateidiensten und ermöglicht so unbegrenzte Skalierbarkeit, Ransomware-Resilienz, globale Zusammenarbeit und KI-Bereitschaft.

Nasuni holt seine Kunden dort ab, wo sie sich befinden. Ganz gleich, ob sie ihre lokale Speicherung modernisieren oder Multi-Cloud-Umgebungen optimieren, um Kosten und Risiken zu reduzieren – die Nasuni-Plattform trägt zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse bei. Außerdem verbessert sie die Datenverwaltung, -erkennung und -orchestrierung, um unstrukturierte Daten für die Verwendung durch KI-Lösungen vorzubereiten. Nasuni genießt das Vertrauen globaler Unternehmen in mehr als 70 Ländern und erzielt eine Kundenzufriedenheitsrate von 98 %. Das Unternehmen hat unzählige Auszeichnungen für sein Engagement in den Bereichen Branchenführerschaft, strategische Kostenoptimierung, Kundenerfolg und Innovation erhalten Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

