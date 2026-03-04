Nasuni acquiert Resilio pour transformer l'accès aux fichiers et l'orchestration des données pour les équipes distribuées des entreprises.

La synchronisation de fichiers haute performance et l'accélération en périphérie renforcent la plate-forme de données de fichiers leader de Nasuni.

BOSTON, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, société leader dans la gestion des données non structurées, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Resilio, Inc, pionnier de la synchronisation de fichiers haute performance et de la technologie d'accélération en périphérie.

Cette acquisition renforce la capacité de Nasuni d'aider les entreprises à améliorer l'accès aux fichiers par les utilisateurs finaux en supprimant les obstacles à l'accès et à la collaboration des équipes distribuées sur des contenus partagés. En associant les services de fichiers de Nasuni à la technologie de synchronisation et de mise en cache de Resilio, la plateforme unifiée procurera un accès rapide aux fichiers partagés dans les bureaux, les sites distants et les environnements de travail hybrides sans dépendre d'un accès basé sur un VPN, de solutions ponctuelles déconnectées ou de contraintes matérielles coûteuses.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Nasuni d'amélioration de la productivité des équipes en rendant le contenu mondial critique accessible partout, tout en permettant aux équipes informatiques de maintenir un contrôle, une sécurité et une gouvernance centralisés au fur et à mesure de l'évolution des environnements. Par ailleurs, l'acquisition ouvre de nouvelles possibilités axées sur le transfert de données à haut débit et l'orchestration, y compris la prise en charge des sites distants disposant d'une bande passante limitée.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Resilio au sein de Nasuni », a déclaré Sam King, directeur général de Nasuni. « Nos clients font déjà confiance à Nasuni pour gérer, protéger et activer leurs données d'entreprise à l'échelle mondiale. Avec Resilio, nous étendons notre plateforme afin d'améliorer la productivité des entreprises tout en continuant à simplifier les opérations et à protéger les environnements informatiques. »

Resilio est connu pour sa vitesse, sa résilience et sa flexibilité qui lui permettent d'offrir un accès performant aux fichiers, même dans des environnements distants ou à bande passante limitée. Son intégration dans la plate-forme de données de fichiers de Nasuni est conçue pour réduire la dépendance aux VPN et aux outils de synchronisation autonomes, tout en élargissant le support à une plus large gamme de charges de travail d'entreprise.

« Nous sommes fiers de ce que l'équipe de Resilio a construit, et rejoindre Nasuni représente une nouvelle étape passionnante pour nos employés et nos clients », a déclaré Eric Klinker, directeur général de Resilio. « Ensemble, nous voulons aider les organisations à collaborer plus efficacement sur des contenus critiques, où qu'elles se trouvent. »

« Resilio améliore notre stratégie pour la plate-forme de données de fichiers Nasuni, en renforçant notre leadership dans l'accès aux données à haut débit, la distribution et la mise en cache intelligente à la périphérie », a déclaré Nick Burling, Responsable produit chez Nasuni. « En accélérant l'accès aux données distribuées et leur mise à disposition dans les environnements, nous aidons les clients à activer plus efficacement les initiatives d'IA et d'analyse - en veillant à ce que les équipes puissent exploiter en toute sécurité les bonnes données, au bon endroit et au bon moment, afin d'obtenir de meilleures perspectives et de meilleurs résultats. »

L'acquisition désormais réalisée, Nasuni et Resilio se concentrent sur la réussite de leurs clients tout en commençant une intégration progressive des équipes, de la technologie et des opérations. Les clients et partenaires existants peuvent s'attendre à continuer à recevoir le même niveau de service et d'assistance.

Nasuni continue de mettre en œuvre sa stratégie de plateforme évolutive et prévoit de partager des mises à jour supplémentaires dans les semaines à venir. Pour plus d'informations, cliquez ici.

KPMG Corporate Finance a été le conseiller exclusif de Resilio en matière de banque d'investissement pour l'acquisition.

À propos de Resilio

Resilio propose des solutions de circulation des données très performantes, basées sur une architecture moderne permettant aux entreprises d'aller plus vite et de bénéficier d'un avantage concurrentiel grâce à une meilleure accessibilité des données, quelle que soit l'échelle. La plate-forme Active Everywhere de l'entreprise permet aux organisations leaders dans les domaines de l'architecture et de l'ingénierie, des médias et du divertissement, des services financiers et autres, de gérer les flux de travail les plus exigeants en matière de données. Pour plus d'informations, consultez le site www.resilio.com.

À propos de Nasuni

Nasuni fournit une plateforme NAS et de gestion de données non structurées (UDM) de nouvelle génération, définie par logiciel, qui unifie le stockage, la protection et la gestion des données non structurées de l'entreprise à travers tous les principaux clouds. Activée par son système de fichiers global UniFS® breveté, cette architecture unique fusionne le stockage d'objets dans le cloud avec des services de fichiers d'entreprise pour permettre une mise à l'échelle illimitée, une résilience aux rançonlogiciels, une collaboration mondiale et une préparation à l'IA.

Nasuni rencontre ses clients là où ils se trouvent. Qu'il s'agisse de moderniser le stockage sur site ou d'optimiser les environnements multi-cloud pour réduire les coûts et les risques, la plateforme Nasuni contribue à l'amélioration des résultats de l'entreprise. Elle fait également progresser la gouvernance, la découverte et l'orchestration des données afin de préparer les données non structurées à être utilisées par les solutions d'IA. Nasuni bénéficie de la confiance d'entreprises internationales dans plus de 70 pays et affiche un taux de satisfaction de la clientèle de 98 %. L'entreprise a reçu d'innombrables distinctions pour son engagement en faveur du leadership industriel, de l'optimisation stratégique des coûts, de la réussite des clients et de l'innovation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nasuni.com.

