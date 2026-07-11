NatGold Digital äußert sich zur Verzögerung bei der Aufnahme des NATG-Handels und schließt die Tokenisierung einer zweiten Goldliegenschaft in den USA ab

Durch die Tokenisierung der historischen Goldlagerstätte in Idaho steigt die Gesamtzahl der generierten und geprägten NATG auf 106 800

CORAL GABLES, Florida, 11. Juli 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold Digital" oder das „Unternehmen") gab heute den Abschluss der Tokenisierung seiner zweiten NatGold-zertifizierten Ressource bekannt, wodurch sich die Gesamtzahl der generierten und geprägten NatGold-Token („NATG") von 57 200 auf 106 800 erhöht hat.

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Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass der Handel mit NATG auf Kraken, dessen Beginn für den 8. Juli 2026 um 10:00 Uhr EDT erwartet worden war, noch nicht aufgenommen wurde. Bislang liegen dem Unternehmen keine Informationen über den Grund für die Verzögerung oder den Zeitpunkt der Aufnahme des Handels vor. NatGold Digital wartet ebenso wie seine Aktionäre, Bergbaupartner sowie die breitere Öffentlichkeit, die am Erwerb von NatGold-Token interessiert ist, weiterhin auf die Aufnahme des Handels und wird zu gegebener Zeit weitere Informationen bereitstellen.

Im Rahmen der heutigen Tokenisierung des patentierten Claims Alaska 4 in der Friday Gold Mine in Idaho wurden weitere 49 600 NATG generiert und geprägt. Zuvor hatte das Unternehmen am 30. Juni 2026 die patentierten Claims 45 und 46 des Cahuilla Gold Project in Kalifornien erstmals tokenisiert und dabei 57 200 NATG generiert und geprägt.

Zusammen betreffen die beiden abgeschlossenen Tokenisierungen eigenständige Goldliegenschaften in unterschiedlichen US-Bundesstaaten und haben insgesamt 106 800 NATG generiert sowie geprägt. Durch die Einbeziehung zertifizierter Ressourcen aus verschiedenen Liegenschaften und Rechtsgebieten erweitern die Tokenisierungen die Ressourcenbasis, aus der NATG generiert wird, und belegen die Anwendbarkeit des Modells von NatGold Digital auf geeignete Goldressourcen.

Die 106 800 NATG wurden über den NATG-Smart-Contract geprägt und auf der Ethereum-Blockchain erfasst. Zusammen stellen diese beiden Tokenisierungen die ersten abgeschlossenen Anwendungen des zum Patent angemeldeten digitalen Bergbaumodells von NatGold Digital auf NatGold-zertifizierte Ressourcen dar.

„Der Abschluss unserer zweiten Tokenisierung schafft eine wichtige Grundlage für NATG", erklärte Andrés Fernández, Geschäftsführer. „Indem wir zertifizierte Goldressourcen aus unterschiedlichen Liegenschaften in Kalifornien und Idaho in das NatGold-Ökosystem einbringen, zeigen wir erstmals, wie sich das Modell auf eine größere Zahl geeigneter Ressourcen anwenden lässt. Nach jahrelanger Entwicklung, Integration und Vorbereitung ist das digitale Bergbaumodell von NatGold nun einsatzbereit."

Die bisher generierten und geprägten 106 800 NATG stammen aus den folgenden NatGold-zertifizierten Ressourcen:

Patentierte Claims 45 und 46, Cahuilla Gold Project, Kalifornien – 57 200 NATG,

tokenisiert am 30. Juni 2026. Die Cahuilla-Anteile wurden zum Zweck der Tokenisierung von NatBridge Resources Ltd. erworben.





tokenisiert am 30. Juni 2026. Die Cahuilla-Anteile wurden zum Zweck der Tokenisierung von NatBridge Resources Ltd. erworben. Patentierter Claim Alaska 4, Friday Gold Mine, Idaho – 49 600 NATG,

tokenisiert am 9. Juli 2026. Alaska 4 wurde zur Tokenisierung von Sovereon Gold Corp. erworben und ist der erste von vier patentierten Claims, aus denen sich die Friday Gold Mine zusammensetzt. Die übrigen drei Claims waren nicht Teil der ersten Tokenisierung.

Jede Ressource durchlief den Zertifizierungs- und Tokenisierungsprozess von NatGold Digital, einschließlich geologischer, technischer, rechtlicher und eigentumsrechtlicher Prüfungen sowie der Anwendung des vom Unternehmen festgelegten Grenzgehalts für den digitalen Bergbau. Die qualifizierten Goldressourcen und die daraus resultierenden Token-Mengen sind in einem „NatGold Certified Resources Tokenization Certificate" dokumentiert, das für jede Ressource ausgestellt wird.

„Die Integrität von NATG beginnt mit der Integrität der qualifizierten Ressourcen und dem Verfahren, das deren Aufnahme in das NatGold-Ökosystem regelt", erklärte Mark Radke, Vorsitzender von NatGold Digital. „Jede Ressource muss anerkannte Anforderungen an die geologische Berichterstattung erfüllen und die technischen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen sowie Tokenisierungsprüfungen des Unternehmens durchlaufen, bevor Token geprägt werden. Der Abschluss der Tokenisierungen zweier separater Liegenschaften liefert einen ersten Beleg für diesen systematischen und wiederholbaren Prozess."

Die zugehörigen technischen Unterlagen und Due-Diligence-Unterlagen sowie die entsprechenden Tokenisierungszertifikate sind über die im Zusammenhang mit dem Smart Contract genannten Dokumente öffentlich zugänglich. Der NATG-Smart-Contract ist auf Etherscan unter folgender Adresse öffentlich einsehbar: https://etherscan.io/address/0x59c323346F4f62aE18289F346501389392cf5939

Im Rahmen des NatGold-Modells verbleibt das zugrunde liegende Gold unberührt an seinem natürlichen Standort – dem „Tresor von Mutter Natur" –, während der mit der verifizierten Ressource verbundene Wert digital durch NATG dargestellt wird.

Als Teil der beiden abgeschlossenen Tokenisierungen wurden 5 % der aus jeder Ressource generierten NATG dem NatGold Contingency Fund (NatGold-Notfallfonds) und 2 % dem NatGold Social Giveback Program (NatGold-Sozialprogramm) zugewiesen. Bei den beiden Tokenisierungen beliefen sich diese Zuteilungen auf insgesamt 5340 NATG bzw. 2136 NATG.

Der NatGold Contingency Fund soll eine zusätzliche Absicherung innerhalb des NatGold-Ökosystems bieten, während das NatGold Social Giveback Program das Engagement des Unternehmens widerspiegelt, die Vorteile seines digitalen Bergbaumodells über die unmittelbar wirtschaftlich Beteiligten hinaus auszuweiten.

Nachdem nun zwei Tokenisierungen abgeschlossen sind, konzentriert sich NatGold Digital darauf, die Zahl und geografische Vielfalt der qualifizierten Ressourcen innerhalb des Ökosystems zu erhöhen, weitere Zertifizierungen und Tokenisierungen abzuschließen sowie die Ressourcenbasis, aus der NATG generiert wird, weiter auszubauen.

„Wir gehen jetzt von der Entwicklung des Modells zu seiner Umsetzung in größerem Maßstab über", erklärte Fernández. „Unsere Priorität besteht darin, weitere Tokenisierungen verantwortungsbewusst durchzuführen, das Ökosystem zu stärken und die Pipeline geeigneter NatGold-zertifizierter Ressourcen auszubauen."

Informationen zu NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. ist weltweit führend im Bereich des digitalen Goldabbaus und der Architekt und Betreiber einer zum Patent angemeldeten, nicht-extraktiven Plattform, die entwickelt wurde, um den inneren Wert technisch verifizierter, im Boden befindlicher Goldressourcen zu erschließen, die sicher im Tresor von Mutter Natur gelagert sind. NatGold-Token sind so strukturiert, dass sie standardisierte Anteile an NatGold-zertifizierten Ressourcen darstellen, die in international anerkannten geologischen technischen Berichten offengelegt werden – ohne physische Gewinnung, Verarbeitung oder Transport von Gold. Das Ergebnis ist eine überlegene Fiat-Geld-Alternative, die dazu beitragen soll, eine globale Währungsreform anzuführen.

Für weitere Hintergrundinformationen besuchen Sie bitte NatGold.com oder unseren offiziellen YouTube-Kanal mit Videos und Informationen über unser digitales Mining-Ökosystem: youtube.com/@NatGold_Digital.

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Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und Ereignisse können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von NatGold beschriebenen Ergebnissen abweichen, unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder Branchentrends; Schwankungen an den Devisen- und Finanzmärkten; Schwankungen der Goldpreise und der AISC-Kosten; Veränderungen bei den Investitionstätigkeiten; Gerichtsverfahren; gesetzliche Entwicklungen sowie umweltbezogene, regulatorische, politische, rechtliche und wettbewerbsbezogene Rahmenbedingungen in den Regionen, in denen NatGold tätig ist. Darüber hinaus können im Rahmen der Erschließungsarbeiten von NatGold technische, mechanische und betriebliche Herausforderungen auftreten. Künftigen Käufern von NATG-Token wird dringend empfohlen, vor dem Kauf von NATG-Token einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren und bei der Entscheidung zum Kauf von NATG-Token mit der gebotenen Vorsicht vorzugehen. Die oben genannten Verweise auf „zertifizierte" Mineralressourcen beziehen sich ausschließlich auf die Zulassungskriterien von NatGold für die Tokenisierung und bedeuten nicht, dass die Anforderungen des JORC-Codes, der NI 43-101 oder der S-K 1300 erfüllt sind; diese Ressourcen werden stattdessen nach den Kriterien von NatGold als „NatGold Certified Resources" zertifiziert. Auch wenn NatGold die aktuellen Annahmen auf der Grundlage der verfügbaren Daten für angemessen hält, könnten sich diese Annahmen letztendlich als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken, Ungewissheiten und unvorhergesehener Ereignisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von NatGold-Aktien oder -Wertpapieren oder zum Kauf oder Verkauf von NATG-Token dar; ebenso wenig sind die hierin enthaltenen Informationen als Empfehlung, Befürwortung oder Aufforderung zur Umsetzung einer Anlagestrategie zu verstehen. NATG-Token sind in keiner Rechtsordnung als „Wertpapiere" gedacht und NatGold gibt keine Zusicherungen oder Erklärungen hinsichtlich des Wertes von NatGold oder NATG-Token ab. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt NatGold ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Daten, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, auf Erwartungen oder Äußerungen Dritter zu den in diesem Dokument behandelten Themen einzugehen. Anlagen in digitale Vermögenswerte in der Frühphase sind mit erheblichen Risiken verbunden. Jede derartige Anlage ist spekulativ und birgt ein hohes Risiko, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Kapital. Eine Investition in NATG-Token oder andere digitale Vermögenswerte ist möglicherweise nicht für jeden geeignet. Sie sollten daher die damit verbundenen Risiken, Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele sorgfältig abwägen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Als digitale Vermögenswerte unterliegen NATG-Token zudem den mit der Blockchain-Technologie verbundenen Risiken, darunter unter anderem regulatorische Unsicherheiten, die Marktakzeptanz, Manipulationen, Volatilität und Risiken im Bereich der Cybersicherheit. Zugang zum Handel mit NATG haben ausschließlich berechtigte Teilnehmer in unterstützten Rechtsräumen, wobei jeder Teilnehmer die geltenden Anforderungen hinsichtlich Berechtigung, Registrierung, aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, geografischer Lage und Plattform erfüllen muss. Potenzielle Käufer sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen und sich mit ihren jeweiligen Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderen professionellen Beratern beraten.