NatGold Digital fixe au 8 juillet le lancement mondial du trading de jetons NATG

MIAMI, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « Société »), une société pionnière dans le domaine du minage numérique de l'or, propriétaire d'un procédé en instance de brevet permettant de libérer de manière durable la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines grâce à sa plateforme de minage numérique et de tokenisation basée sur la chaîne de blocs, a annoncé aujourd'hui le lancement prévu du trading des jetons NATG sur une bourse internationale majeure, à compter du mercredi 8 juillet 2026.

Not Gold. Not Bitcoin. The Natural Evolution of Both. Speed Speed

« Le début du trading sur le marché public, le 8 juillet, représente un tournant décisif pour NatGold et le lancement de NATG sur le marché mondial des actifs numériques », a déclaré Andrés Fernández, directeur général de NatGold Digital. « Il s'agit du premier déploiement commercial de notre cadre numérique de minage et du début d'un accès plus large au marché pour un modèle conçu pour apporter rigueur, transparence et structure à l'évaluation de la valeur de l'or dans le sol. Nous pensons que NATG inaugure une nouvelle catégorie de valeur durable, native du numérique et liée à l'or, qui reste stockée de manière permanente dans le coffre-fort de la mère nature. »

Le programme de préparation au lancement de NatGold a notamment inclus la publication de son livre blanc, de son livre blanc MiCA, de ses conditions d'utilisation, de sa politique de confidentialité et des informations relatives aux contrats intelligents, ainsi que la mise en place des infrastructures juridiques, techniques, de conservation, de chaîne de blocs, de conformité et de marché destinées à soutenir son cadre révolutionnaire de minage numérique de l'or.

« Avec le lancement du trading public, NatGold passe, après des années consacrées au développement de son écosystème, à sa première véritable phase d'ouverture au marché », a déclaré Mark Radke, président exécutif de NatGold Digital. « Les jetons NatGold sont conçus pour combler le fossé entre l'or traditionnel et les actifs numériques en associant la valeur intrinsèque des ressources certifiées NatGold à l'efficacité, la transparence et l'accessibilité de la technologie de chaîne de blocs. Nous pensons que cela pose les bases d'une toute nouvelle classe d'actifs en alternative à la monnaie fiduciaire. »

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est le chef de file mondial de l'exploitation aurifère numérique et l'architecte et l'exploitant d'une plateforme non extractive en instance de brevet conçue pour libérer la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines techniquement vérifiées qui restent stockées en toute sécurité dans la chambre forte de Dame Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires standardisés dans les ressources certifiées de NatGold, divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ni mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour aider à mener une réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : youtube.com/@NatGold_Digital.

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Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold, qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention de », « prévoit », « n'anticipe pas », « pense que » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, des événements ou des résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient » ou « seront » réalisés. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : l'altération des conditions économiques ou des tendances sectorielles ; les fluctuations des devises et des marchés financiers ; la volatilité des prix de l'or et des coûts de l'AISC ; les changements dans les activités d'investissement ; les procédures judiciaires ; l'évolution des lois ; ainsi que les conditions environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent se présenter pendant les opérations de développement de NatGold. Il est vivement recommandé aux personnes souhaitant acquérir des jetons NATG de consulter un conseiller financier qualifié avant de procéder à cet achat et de faire preuve de discernement dans leurs décisions d'achat de jetons NATG. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de jetonisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300 ; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent au final s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations contenues dans le présent document sont destinés uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. En outre, les informations du présent document ne constituent pas non plus une recommandation, une approbation ou une sollicitation à propos d'une stratégie d'investissement quelconque. Les jetons NatGold ne sont pas destinés à être des « titres » dans quelque juridiction que ce soit, et NatGold ne fait aucune réclamation ou représentation liée à la valeur de NatGold ou des jetons NatGold. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou autrement. De plus, la Société n'assume aucun engagement à répondre aux attentes ou aux déclarations des tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des actifs numériques en phase de démarrage comporte des risques importants. Tout investissement de ce type est spéculatif et comporte un degré élevé de risque, y compris, sans s'y limiter, la perte de capital. Un investissement dans les jetons NATG, ou dans tout autre actif numérique, peut ne pas convenir à tout le monde ; vous devez donc examiner attentivement les risques encourus, votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement avant de prendre toute décision d'investissement. En tant qu'actifs numériques, les jetons NATG sont également exposés aux risques inhérents à la technologie de la chaîne de blocs, notamment, mais sans s'y limiter, l'incertitude réglementaire, l'adoption par le marché, la manipulation, la volatilité et les risques liés à la cybersécurité. L'accès aux opérations NATG sera réservé aux participants éligibles dans les juridictions prises en charge, chaque participant devant satisfaire aux conditions d'éligibilité, d'intégration, réglementaires, géographiques et relatives à la plateforme en vigueur dans sa juridiction. Les acheteurs potentiels doivent faire preuve de diligence raisonnable et consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux et/ou autres professionnels respectifs.