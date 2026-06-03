NatGold Digital kündigt an, dass NATG bereit für den Eintritt in den europäischen Markt ist

MIAMI, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold" oder die „Gesellschaft"), ein bahnbrechendes digitales Gold-Mining-Unternehmen mit einem zum Patent angemeldeten Verfahren zur nachhaltigen Erschließung des inneren Wertes von Goldressourcen im Boden durch Blockchain-basierte Tokenisierung, gab heute bekannt, dass NATG für die Verfügbarkeit auf dem europäischen Markt bereit ist und für berechtigte Marktteilnehmer in allen 30 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugänglich sein wird, nachdem die zuständige europäische Behörde die Einreichung des NATG MiCA White Paper akzeptiert hat.

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„NATG wurde von Anfang an als global relevanter digitaler Vermögenswert konzipiert, und die internationale Resonanz auf unser Reservierungsprogramm vor der Markteinführung hat uns darin bestärkt, dass das NatGold-Modell ein Publikum anspricht, das weit über ein einzelnes Land oder einen einzelnen Markt hinausgeht", sagte Andrés Fernández, Geschäftsführer von NatGold Digital Ltd. „Die Bereitschaft für die Verfügbarkeit auf dem europäischen Markt ist ein wichtiger nächster Schritt, um die globale Zugänglichkeit des Tokens zu fördern und einen breiteren, verantwortungsvollen Marktzugang in führenden Ländern für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass wir den europäischen Markttermin von NATG in Kürze bekannt geben werden."

MiCA, die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets, ist der harmonisierte Rechtsrahmen der Europäischen Union für Krypto-Assets. Nach dem MiCA muss für die Zulassung zum Handel ein Weißbuch für Krypto-Assets erstellt, der zuständigen Behörde gemeldet und im Einklang mit der Verordnung veröffentlicht werden. Für NatGold stellt die Annahme des NATG-MiCA-Weißbuchs einen wichtigen Schritt zur Anpassung von NATG an den regulierten europäischen Markt für digitale Vermögenswerte dar.

Da NATG für berechtigte Marktteilnehmer in allen 30 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugänglich sein wird, stellt die geplante europäische Verfügbarkeit einen wichtigen Schritt in der Expansion von NatGold über die zuvor angekündigte börsenbasierte Markteinführung in den USA hinaus in einen der weltweit wichtigsten Märkte für digitale Vermögenswerte dar und fördert die globale Zugänglichkeit des NATG-Tokens.

Die Erweiterung baut auf dem internationalen Interesse auf, das während des vorbörslichen Reservierungsprogramms von NatGold gezeigt wurde, das mit 133.518 NATG abgeschlossen wurde, die von 17.466 Personen in 162 Ländern reserviert wurden, was mehr als 469 Millionen US$ an Brutto-Reservierungsinteresse mit BIV-Bezug darstellt. Diese weltweite Beteiligung war ein frühes Anzeichen für das Marktinteresse am digitalen Mining-Modell von NatGold und dessen potenzieller Attraktivität als digitaler, alternativer Wertaufbewahrungswert.

Der Termin für die Verfügbarkeit von NATG auf dem europäischen Markt wird gesondert bekannt gegeben. In Übereinstimmung mit den geltenden MiCA-Veröffentlichungsvorschriften wurde das NATG MiCA White Paper auf der Website von NatGold veröffentlicht, wo es öffentlich einsehbar ist.

Wichtiger MiCA-Hinweis

Das NATG-MiCA-Weißbuch wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1114 eingereicht. Dieses Dokument wurde der Central Bank of Ireland am 3. April 2026 gemeldet und gemäß Artikel 9 des MiCA am 7. Mai 2026 veröffentlicht. Die Annahme der Anmeldung stellt weder eine Genehmigung oder Befürwortung der NATG durch eine zuständige Behörde dar, noch sollte sie als Empfehlung oder Beurteilung der Vorzüge der NATG ausgelegt werden.

Informationen zu NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. ist weltweit führend im Bereich des digitalen Goldabbaus und der Architekt und Betreiber einer zum Patent angemeldeten, nicht-extraktiven Plattform, die entwickelt wurde, um den inneren Wert technisch verifizierter, im Boden befindlicher Goldressourcen zu erschließen, die sicher im Tresor von Mutter Natur gelagert sind. NatGold-Token sind so strukturiert, dass sie standardisierte Anteile an NatGold-zertifizierten Ressourcen darstellen, die in international anerkannten geologischen technischen Berichten offengelegt werden – ohne physische Gewinnung, Verarbeitung oder Bewegung von Gold. Das Ergebnis ist eine überlegene Fiat-Geld-Alternative, die dazu beitragen soll, eine globale Währungsreform anzuführen.

Für weitere Hintergrundinformationen besuchen Sie bitte NatGold.com oder unseren offiziellen YouTube-Kanal mit Videos und Informationen über unser digitales Mining-Ökosystem: youtube.com/@NatGold_Digital.

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Die Informationen in der obigen Mitteilung wurden von NatGold Digital Ltd. erstellt. („NatGold") nach besten Kräften bemüht, die hierin enthaltenen Informationen realistisch und sachlich darzustellen. Subjektive Meinungen, die Abhängigkeit von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von NatGold liegen, und externe Informationsquellen bedeuten jedoch unvermeidlich, dass NatGold nicht garantieren kann, dass die Informationen erschöpfend, vollständig oder ausreichend sind. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Wertpapieren von NatGold oder zum Kauf oder Verkauf von NatGold-Token dar, noch sind die hierin enthaltenen Informationen als Empfehlung, Befürwortung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer Anlagestrategie zu verstehen. NatGold Token sind in keiner Jurisdiktion als „Wertpapiere" vorgesehen, und NatGold erhebt keine Ansprüche oder Zusicherungen in Bezug auf den Wert von NatGold oder NatGold Token. Investitionen in digitale Vermögenswerte und Technologieunternehmen, die sich in der Entwicklungsphase befinden, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Jede derartige Anlage ist spekulativ und birgt ein hohes Risiko, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Kapital. Eine Investition in die NatGold Token oder in andere digitale Vermögenswerte ist möglicherweise nicht für jeden geeignet, und Sie sollten die entsprechenden Risiken, Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikotoleranz und Ihre Investitionsziele sorgfältig abwägen, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Als digitaler Vermögenswert unterliegen NatGold Token auch inhärenten Risiken im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, regulatorische Unsicherheit, Marktakzeptanz, Manipulation, Volatilität und Cybersicherheitsrisiken. Potenzielle Käufer sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen und sich mit ihren jeweiligen Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderen professionellen Beratern beraten.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=AWXjw9DUJrM

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