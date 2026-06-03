NatGold Digital annonce que NATG est prêt à entrer sur le marché européen

MIAMI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « Société »), une société pionnière dans le domaine de l'exploitation minière numérique de l'or, qui dispose d'un procédé en instance de brevet permettant de libérer de manière durable la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines grâce à une tokenisation basée sur la blockchain, a annoncé aujourd'hui que NATG était prêt à être commercialisé sur le marché européen et serait accessible aux acteurs éligibles du marché dans l'ensemble des 30 États membres de l'Espace économique européen, dès que le livre blanc MiCA de NATG aura été accepté par l'autorité européenne compétente.

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« NATG a été conçu dès le départ comme un actif numérique d'envergure mondiale, et l'accueil international réservé à notre programme de réservation avant la mise sur le marché a confirmé que le modèle NatGold séduit un public bien au-delà d'un seul pays ou marché », a déclaré Andrés Fernández, PDG de NatGold Digital Ltd. « La préparation à la mise sur le marché européen constitue une étape importante pour renforcer l'accessibilité mondiale du jeton et établir un accès au marché plus large et responsable dans les principales juridictions régissant les actifs numériques. Nous devrions annoncer très prochainement la date de sortie de NATG sur le marché européen. »

MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) est le cadre réglementaire harmonisé de l'Union européenne applicable aux crypto-actifs. En vertu de la directive MiCA, l'admission à la négociation nécessite la rédaction d'un livre blanc sur les crypto-actifs, qui doit être notifié à l'autorité compétente et publié conformément à la réglementation. Pour NatGold, l'adoption du livre blanc MiCA de NATG marque une étape importante dans l'alignement de NATG sur le cadre réglementaire européen régissant le marché des actifs numériques.

NATG étant sur le point d'être mis à la disposition des acteurs éligibles du marché dans l'ensemble des 30 États membres de l'Espace économique européen, cette mise à disposition prévue en Europe marque une étape majeure dans l'expansion de NatGold, au-delà de son introduction sur les marchés boursiers américains précédemment annoncée, et lui ouvre les portes de l'un des marchés d'actifs numériques les plus importants au monde, renforçant ainsi l'accessibilité mondiale du jeton NATG.

L'expansion s'appuie sur l'intérêt international démontré lors du programme de réservation de NatGold avant la mise sur le marché, qui s'est terminé avec 133 518 NATG réservés par 17 466 personnes dans 162 pays, ce qui représente plus de 469 millions de dollars US en intérêts de réservation bruts référencés par la valeur intrinsèque de base (BIV). Cette participation internationale a donné un premier aperçu de l'intérêt du marché pour le modèle d'exploitation minière numérique de NatGold et de son attrait potentiel en tant qu'actif de réserve de valeur natif du numérique et alternatif aux monnaies fiduciaires.

La date de mise sur le marché européen de NATG sera annoncée ultérieurement. Conformément aux exigences de publication prévues par la directive MiCA, le livre blanc MiCA de NATG a été publié sur le site web de NatGold, auquel a accès au public.

Avis important du MiCA

Le livre blanc MiCA de NATG a été déposé conformément aux exigences applicables prévues par le règlement (UE) 2023/1114. Ce document a été notifié à la Banque centrale d'Irlande le 3 avril 2026 et publié conformément à l'article 9 du règlement MiCA le 7 mai 2026. L'acceptation du dépôt ne constitue pas une approbation ou un aval de NATG par une quelconque autorité compétente, et ne doit pas être interprétée comme une recommandation ou une évaluation des mérites de NATG.

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est le chef de file mondial de l'exploitation aurifère numérique et l'architecte et l'exploitant d'une plateforme non extractive en instance de brevet conçue pour libérer la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines techniquement vérifiées qui restent stockées en toute sécurité dans la chambre forte de Dame Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires standardisés dans les ressources certifiées de NatGold, divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ni mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour aider à mener une réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : youtube.com/@NatGold_Digital.

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Ce communiqué a été élaboré par NatGold Digital Ltd. (« NatGold »), qui s'est efforcé de présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold, ni pour l'achat ou la vente de jetons NatGold, ni pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. Les jetons NatGold ne sont pas destinés à être des « titres » sur un quelconque territoire, et NatGold n'émet aucune revendication ou prétention relative à la valeur de NatGold ou de ses jetons. L'investissement dans des actifs numériques et des entreprises technologiques en stade de développement comporte des risques substantiels. Tout investissement de ce type est spéculatif et comporte un degré élevé de risque, y compris, sans s'y limiter, la perte de capital. Un investissement dans les jetons NatGold, ou tout autre actif numérique, peut ne pas convenir à tout le monde, et vous devriez examiner attentivement les risques, votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement avant de prendre des décisions d'investissement. En tant qu'actif numérique, les jetons NatGold sont également assujettis à des risques inhérents liés à la technologie de la chaîne de blocs, y compris, sans s'y limiter, l'incertitude réglementaire, l'adoption du marché, la manipulation, la volatilité et les risques de cybersécurité. Les acheteurs potentiels doivent faire preuve de diligence raisonnable et consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux et/ou autres professionnels respectifs.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=AWXjw9DUJrM

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