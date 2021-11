National Equity Fund cierra 85 millones de dólares en capital comprometido para su Fondo para Promotores de Minorías Emergentes (EMDF) a fin de hacer frente al racismo y empoderar a los nuevos promotores de créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) para comunidades BIPOC.

Bajo la dirección de Lydia Smith, directora de NEF, el fondo EMDF ofrece capital y asistencia técnica, así como un enfoque adaptado a la suscripción de proyectos para ayudar a los promotores emergentes de créditos fiscales LIHTC de comunidades BIPOC a construir viviendas asequibles de calidad en sus comunidades, a la vez que establecen un historial de éxito conforme hacen crecer sus negocios.

"NEF está identificando y construyendo activamente una serie de ofertas con promotores elegibles", señaló Lydia Smith.

Por lo general, cuando NEF crea un fondo, ya se han identificado las ofertas. En este caso, NEF recurrió a sus actuales inversionistas para apoyar el concepto del fondo EMDF y nueve de ellos se comprometieron a proporcionar capital incluso antes de que se identificara la primera oferta. En orden alfabético, Ally Bank, BMO Harris Bank, CIBC, Comerica Bank, Fifth Third Bank, KeyBank, PNC Bank, Truist y U.S Bank se han comprometido con la primera ronda de financiamiento del fondo EMDF.

"La entrega de fondos e inversiones vitales para las comunidades desatendidas sigue siendo sumamente importante, y el Fondo para Promotores de Minorías Emergentes proporciona recursos innovadores a los promotores en etapas cruciales del proceso", sostuvo Beatrice Kelly, vicepresidenta sénior de Comerica Bank y directora de Préstamos para el desarrollo comunitario. "Nuestra alianza con National Equity Fund ayudará a apoyar este fondo que elimina las barreras y ayuda a las empresas que generan un impacto positivo en las personas y las familias gracias a iniciativas de vivienda asequible".

"El fondo inaugural empoderará a una nueva generación de desarrolladores, proporcionándoles el apoyo que necesitan para llevarnos al futuro y alejarnos de la actual escasez de viviendas de alquiler asequibles", señaló Gayle Manganello Ellis, vicepresidenta ejecutiva y gerente del grupo Origination for Tax Credit Solutions, una empresa de PNC Real Estate. "Estamos comprometidos a resolver la crisis nacional de vivienda asequible y nos sentimos increíblemente orgullosos de participar en este fondo pionero en su categoría".

Gracias al creciente interés de otros socios que, según lo esperado, realizarán inversiones durante los próximos meses, el fondo EMDF está en vías de superar su objetivo original de $100 millones.

"Nuestra definición de éxito no consiste en cerrar el primer fondo", comentó Mark Siranovic, director de Relaciones con los Inversionistas de NEF. "Nuestra definición de éxito se producirá dentro de 5, 10 y 15 años a partir de ahora, cuando esta primera clase de promotores esté realizando su tercera, cuarta o quinta operación con un balance sustancialmente mejorado debido al apoyo adicional de NEF en el fondo inaugural EMDF".

Acerca de National Equity Fund, Inc. (NEF)

National Equity Fund, Inc. es un importante sindicador sin fines de lucro dedicado a los créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) y pionero en viviendas asequibles, cuya misión se centra en crear y ofrecer soluciones financieras innovadoras y colaborativas para ampliar la creación y preservación de viviendas asequibles. A través de sus diversos fondos de único y múltiples inversionistas, NEF genera oportunidades basadas en su visión de que todas las personas y familias del país deben tener acceso a viviendas estables, seguras y asequibles que les proporcionen una base para alcanzar su máximo potencial. Desde que fue fundado por la Corporación de Apoyo a las Iniciativas Locales (LISC) en 1987, NEF ha invertido más de $18,000 millones, lo que representa 200,500 nuevos hogares asequibles para personas, familias y comunidades necesitadas en todo el país. NEF tiene su sede en Chicago y ha donado más de $200 millones en subvenciones para apoyar el trabajo de desarrollo comunitario de LISC a nivel nacional. Para obtener más información sobre el impacto, las soluciones financieras innovadoras y las oportunidades que aporta NEF, visite www.nefinc.org.

