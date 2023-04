Natura & Co verkauft Aesop an L'Oréal

Mit einer gestärkten Finanzstruktur kann sich Natura &Co auf die strategischen Prioritäten konzentrieren

SÃO PAULO, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE - NTCO; B3 - NTCO3) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung getroffen hat, nach der L'Oréal Aesop übernehmen wird. Damit wird nach zehn erfolgreichen Jahren unter der Leitung von Natura &Co ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte der Luxuskosmetikmarke aufgeschlagen.

Im Rahmen der Transaktion hat L'Oréal eine Vereinbarung zur Übernahme von Aesop für einen Unternehmenswert von 2,525 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Die Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen.

Mit der Transaktion stärkt Natura &Co seine Bilanz und setzt Ressourcen frei, um sich auf seine strategischen Prioritäten zu konzentrieren, insbesondere auf die Integration in Lateinamerika sowie die weitere Optimierung der Präsenz von Avon International und die Verbesserung des Geschäfts von The Body Shop.

Seitdem Aesop 2012 Teil von Natura &Co wurde, hat das Unternehmen ein spektakuläres Wachstum verzeichnet. Zwischen 2012 und 2022 steig der Bruttoumsatz von 28 Millionen US-Dollar auf 537 Millionen US-Dollar. Die Zahl der Geschäfte und Verkaufsstellen stieg von 52 auf 395, da Aesop seine geografische Präsenz von 8 auf 29 Märkte ausweitete. Erst kürzlich, im Jahr 2022, eröffnete Aesop seine ersten Geschäfte auf dem chinesischen Festland und baute seine Duftkategorie deutlich aus.

Fabio Barbosa, Chief Executive Officer von Natura &Co, erklärte: "Die Veräußerung von Aesop markiert einen neuen Entwicklungszyklus für Natura &Co. Mit einer gestärkten Finanzstruktur und einer entschuldeten Bilanz wird Natura &Co bei strikter Finanzdisziplin in der Lage sein, sich verstärkt auf seine strategischen Prioritäten zu konzentrieren, insbesondere auf unseren Investitionsplan in Lateinamerika. Wir werden uns auch darauf konzentrieren können, das Geschäft von The Body Shop weiter zu verbessern und die Präsenz von Avon International neu zu fokussieren. Wir sind stolz auf den bemerkenswerten Erfolg der Marke Aesop und wir sind allen Aesop-Mitarbeitern sehr dankbar, die nicht nur zum Erfolg von Aesop, sondern auch zu dem beigetragen haben, was Natura &Co heute ist. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Wachstumsgeschichte von Aesop unter der Eigentümerschaft von L'Oréal fortsetzen wird und wünschen Aesop weiterhin viel Erfolg in diesem neuen Kapitel."

Nicolas Hieronimus, Chief Executive Officer der L'Oréal Groupe, sagte: "Ich freue mich sehr, Aesop und seine Teams in der Familie der L'Oréal Groupe willkommen zu heißen. Aesop ist der Inbegriff avantgardistischer Schönheit, deren Produkte nicht nur mit großer Sorgfalt und außergewöhnlicher Liebe zum Detail hergestellt werden, sondern auch eine großartige Kombination aus Urbanität, Hedonismus und unbestreitbarem Luxus darstellen. Aesop macht sich alle aufsteigenden Strömungen der heutigen Zeit zunutze, und L'Oréal wird dazu beitragen, das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens freizusetzen, vor allem in China und im Reiseeinzelhandel."

Michael O'Keefe, CEO von Aesop, fügte hinzu: "Dies ist ein aufregender Tag für Aesop. Mit der Unterstützung von Natura &Co haben wir Aesop in den letzten zehn Jahren zu einer bewundernswerten globalen Kraft im Bereich der Luxuskosmetik gemacht, mit einem starken Produktangebot und einem einzigartigen Kunden- und Einzelhandelserlebnis. Wir treten jetzt in die nächste Phase unserer Entwicklung ein, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Partnerschaft mit L'Oréal in der Lage sein werden, unsere außergewöhnlichen Hautpflegeprodukte noch mehr Menschen zugänglich zu machen und unsere Marke weltweit weiter auszubauen. Wir danken Natura &Co für seine Unterstützung und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit L'Oréal, um unsere Entwicklung fortzusetzen und auf unserer unverwechselbaren Marke und unserem Erbe aufzubauen".

Morgan Stanley fungierte als leitender Finanzberater, die Bank of America als Finanzberater und Davis Polk & Wardwell als Hauptrechtsberater von Natura &Co.

Informationen zu Natura &Co

Natura &Co ist ein globaler, zweckorientierter, Mehrkanal- und Multimarken-Kosmetikkonzern, zu dem Avon, Natura, The Body Shop und Aesop gehören. Natura &Co erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 36,3 Milliarden R$. Die vier Unternehmen, die die Gruppe bilden, sind bestrebt, positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen. Seit 136 Jahren steht Avon für Frauen: Avon bietet innovative, qualitativ hochwertige Schönheitsprodukte an, die in erster Linie an Frauen und durch Frauen verkauft werden. Natura wurde 1969 gegründet und ist ein brasilianisches multinationales Unternehmen im Bereich Kosmetik und Körperpflege, das führend im Direktvertrieb ist. The Body Shop wurde 1976 in Brighton, England, von Anita Roddick gegründet und ist eine globale Schönheitsmarke, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt positiv zu verändern. Die australische Schönheitsmarke Aesop wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, eine Reihe von Produkten der Superlative für Haut, Haar und Körper zu entwickeln.

Informationen zu Aesop

Aesop ist eine aufstrebende Luxusmarke, die wirksame und sinnliche Produkte in verschiedenen Schönheits- und Wellness-Kategorien anbietet, darunter Haar, Körper, Haut, Heim und Duft. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat Aesop ein beträchtliches organisches Wachstum erzielt und dabei sein starkes Markenethos beibehalten und ist seinen sozialen und ökologischen Grundwerten treu geblieben. Seine globale Präsenz mit über 395 einzigartig gestalteten Standorten, das elegante Kundenerlebnis und der zweckorientierte Ansatz haben sich als besonders attraktiv für eine loyale und wachsende Kundengemeinschaft erwiesen. Das Unternehmen ist nun gut positioniert, um ein Pionier im Bereich der Luxuskosmetik zu werden. Aesop ist stolz darauf, eine Certified B Corporation® zu sein.

