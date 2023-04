Natura &Co vende Aesop a L'Oréal

Con una estructura financiera reforzada, Natura &Co se centrará en sus prioridades estratégicas

SÃO PAULO, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) anuncia que ha llegado a un acuerdo por el que L'Oréal adquirirá Aesop, abriendo un nuevo capítulo en la historia de crecimiento de la marca de belleza de lujo tras 10 años de éxito bajo la dirección de Natura &Co.

En la transacción, L'Oréal ha firmado un acuerdo para adquirir Aesop por un valor de 2.525 millones de dólares. La transacción aún está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2023.

Con la transacción, Natura &Co reforzará y desapalancará su hoja de balance, liberando recursos para centrarse en sus prioridades estratégicas, en particular la integración en América Latina, así como una mayor optimización de la huella de Avon International y la mejora del negocio de The Body Shop.

Desde que pasó a formar parte de Natura &Co en 2012, Aesop ha registrado un crecimiento espectacular. Entre 2012 y 2022, las ventas brutas aumentaron de 28 a 537 millones de dólares. El número de tiendas y mostradores pasó de 52 a 395, y Aesop amplió su presencia geográfica de 8 a 29 mercados. Más recientemente, en 2022, Aesop abrió sus primeras tiendas físicas en China continental y aumentó significativamente su categoría de fragancias.

Fabio Barbosa, consejero delegado de Natura &Co, dijo: "La desinversión de Aesop marca un nuevo ciclo de desarrollo para Natura &Co. Con una estructura financiera reforzada y un balance desapalancado, Natura &Co, ejerciendo una estricta disciplina financiera, podrá centrarse en sus prioridades estratégicas, en particular nuestro plan de inversión en América Latina. También podremos concentrarnos en seguir mejorando el negocio de The Body Shop y en reorientar la huella de Avon International. Estamos orgullosos del notable éxito de la marca Aesop, y estamos extremadamente agradecidos a todos los asociados de Aesop, que contribuyeron inmensamente no sólo al éxito de Aesop, sino también a hacer de Natura &Co lo que es hoy. Estamos seguros de que la historia de crecimiento de Aesop continuará bajo la propiedad de L'Oréal y deseamos a Aesop un éxito continuado en este nuevo capítulo".

Nicolas Hieronimus, consejero delegado de L'Oréal Groupe, dijo: "Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Aesop y a sus equipos a la familia de L'Oréal Groupe. Aesop es el epítome de la belleza vanguardista, cuyos productos no sólo están elaborados con gran esmero y una atención excepcional al detalle; son una magnífica combinación de urbanidad, hedonismo y lujo innegable. Aesop aprovecha todas las corrientes ascendentes de la actualidad y L'Oréal contribuirá a liberar su enorme potencial de crecimiento, especialmente en China y el comercio minorista del viaje".

Michael O'Keefe, consejero delegado de Aesop, añadió: "Hoy es un día emocionante para Aesop. Con el apoyo de Natura &Co, durante la última década hemos convertido a Aesop en una fuerza global admirable en el espacio de la belleza de lujo, con una poderosa propuesta de productos y una experiencia única para el cliente y el minorista. Ahora entramos en la siguiente fase de nuestro desarrollo y estoy seguro de que con la asociación de L'Oréal podremos llevar nuestros excepcionales productos para el cuidado de la piel a más gente y seguir expandiendo nuestra marca a nivel mundial. Agradecemos a Natura &Co su apoyo y estamos deseando trabajar con L'Oréal para continuar nuestro desarrollo, basándonos en nuestra marca distintiva y herencia".

Morgan Stanley actuó como asesor financiero principal, Bank of America como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell como asesor jurídico principal de Natura &Co.

Acerca de Natura &Co

Natura &Co es un grupo cosmético global, multicanal y multimarca que incluye Avon, Natura, The Body Shop y Aesop. Natura &Co registró unos ingresos netos de 36.300 millones de reales en 2022. Las cuatro empresas que forman el grupo están comprometidas a generar un impacto económico, social y ambiental positivo. Desde hace 136 años, Avon representa a las mujeres: ofrece productos de belleza innovadores y de calidad que se venden principalmente a mujeres, a través de mujeres. Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasileña del segmento de la cosmética y el cuidado personal, líder en venta directa. Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca global de belleza que busca marcar una diferencia positiva en el mundo. La marca de belleza australiana Aesop se fundó en 1987 con el objetivo de crear una gama de productos superlativos para la piel, el cabello y el cuerpo.

Acerca de Aesop

Aesop es una marca de lujo que ofrece productos eficaces y sensoriales para múltiples categorías de belleza y bienestar, como el cabello, el cuerpo, la piel, el hogar y las fragancias. Desde su creación en 1987, Aesop ha experimentado un importante crecimiento orgánico, al tiempo que ha mantenido la solidez de su marca y se ha mantenido fiel a sus valores sociales y medioambientales fundamentales. Su presencia mundial, con más de 395 establecimientos de diseño exclusivo, su elegante experiencia para el cliente y su enfoque orientado a objetivos concretos han demostrado ser especialmente atractivos para una comunidad de clientes fiel y en expansión, y la empresa está ahora bien posicionada para convertirse en pionera en el espacio de la belleza de lujo. Aesop se enorgullece de ser una Certified B Corporation®.

