Natura &Co vende Aesop para L'Oréal

SÃO PAULO, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) anuncia que chegou a um acordo pelo qual a L'Oréal adquirirá a Aesop, abrindo um novo capítulo na história da marca de beleza de luxo, após 10 anos de sucesso sob a liderança de Natura &Co.

A L'Oréal assinou um acordo para adquirir a Aesop pelo valor de US$ 2,525 bilhões. A transação ainda está sujeita a aprovações regulatórias e deve ser concluída no terceiro trimestre de 2023.

Com a transação, a Natura &Co fortalecerá e desalavancará seu balanço patrimonial, liberando recursos para focar em suas prioridades estratégicas, como a integração e otimização da presença da Avon International na América Latina, e aprimoramento dos negócios da The Body Shop.

Desde que passou a fazer parte da Natura &Co em 2012, a Aesop apresentou crescimento significativo. Entre 2012 e 2022, as vendas brutas aumentaram de US$ 28 milhões para US$ 537 milhões. O número de lojas e quiosques passou de 52 para 395, e a Aesop expandiu sua presença geográfica de 8 para 29 mercados. Recentemente, em 2022, a Aesop abriu sua primeira loja física na China e expandiu significativamente sua categoria de fragrâncias.

"A venda da Aesop marca um novo ciclo de desenvolvimento para a Natura &Co. Com uma estrutura financeira fortalecida e um balanço desalavancado, a Natura &Co, poderá aprofundar o foco em suas prioridades estratégicas, especialmente em seu plano de investimentos na América Latina. Também poderemos nos concentrar em continuar aprimorando os negócios da The Body Shop e reorientar a presença da Avon International", afirma Fabio Barbosa, Diretor Presidente da Natura &Co. "Temos orgulho do notável sucesso da Aesop e somos extremamente gratos a todos os seus colaboradores, que contribuíram imensamente não só para o sucesso da Aesop, mas também para fazer da Natura &Co o que ela é hoje. Estamos confiantes de que a história de crescimento da Aesop continuará sob o controle da L'Oréal e desejamos à Aesop sucesso contínuo neste novo capítulo", completa.

"É com grande entusiasmo que dou as boas-vindas à Aesop e sua equipe à família L'Oréal. A Aesop está na vanguarda da beleza e seus produtos são feitos com muito cuidado e excepcional atenção aos detalhes, assim como uma incrível combinação de urbanidade, hedonismo e luxo. Trata-se de uma marca fortemente conectada com todas as tendencias atuais, e a L'Oréal vai acelerar a realização de seu enorme potencial de crescimento, principalmente na China e no Travel Retail", afirma Nicolas Hieronimus, CEO da L'Oréal.

Michael O'Keefe, CEO da Aesop, acrescenta: "Este é um dia emocionante para a Aesop. Com o apoio de Natura &Co durante a última década, transformamos a Aesop em uma marca global única no mundo de beleza de luxo, com uma proposta de produto poderosa e uma experiência única para o cliente e para o varejo. Agora entramos na próxima fase de nosso desenvolvimento e estou confiante de que, com o apoio da L'Oréal, seremos capazes de levar nossos excepcionais produtos para ainda mais pessoas e continuar a expandir nossa marca globalmente. Agradecemos a Natura &Co por seu apoio e estamos ansiosos para trabalhar com a L'Oréal para acelerar o crescimento, desenvolvendo nossa marca e herança distintas".

O banco Morgan Stanley atuou como principal assessor financeiro, Bank of America Merrill Lynch como assessor financeiro e o Davis Polk & Wardwell, como assessor jurídico principal da Natura &Co.

Sobre a Natura &Co

Natura &Co é um grupo de cosméticos global, multicanal e multimarcas, orientado a propósitos, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 36,3 bilhões em 2022. As quatro empresas que compõem o grupo estão comprometidas em gerar impactos econômicos, sociais e ambientais positivos. Por 136 anos, a Avon representa as mulheres: fornecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, vendidos principalmente para mulheres, por meio de mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em vendas diretas. Fundada em 1976 em Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer uma diferença positiva no mundo. A marca de beleza australiana Aesop foi criada em 1987 com a missão de criar uma linha de produtos superlativos para pele, cabelo e corpo.

Sobre a Aesop

Aesop é uma marca aspiracional de luxo, que fornece produtos eficazes e sensoriais em várias categorias de beleza e bem-estar, incluindo cabelo, corpo, pele, casa e fragrância. Desde a sua criação em 1987, a Aesop apresentou crescimento orgânico significativo, mantendo seu forte espírito de marca e mantendo-se fiel aos seus valores sociais e ambientais fundamentais. Possui presença global em mais de 395 locais e lojas com design exclusivo que oferecem uma experiência diferenciada ao cliente e abordagem orientada a propósitos se mostraram particularmente atraentes para uma comunidade de consumidores responsáveis e em expansão. A a empresa está posicionada para se tornar pioneira no espaço de beleza de luxo. A Aesop te o orgulho de ser certificada como uma B Corporation®.

