Navegando un mundo multipolar: líderes globales se reúnen en París

PARÍS, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los días 16 y 17 de diciembre de 2025, París acogerá la 9ª Conferencia de París, organizada por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA). Este evento de primer nivel reúne a los principales responsables de la toma de decisiones en los ámbitos económico, financiero y político para abordar los desafíos globales más importantes de la actualidad, como las finanzas sostenibles, la inteligencia artificial, la soberanía industrial, la transición energética y la cooperación internacional.

FORTALECER LA AMBICIÓN EN UN MUNDO CAMBIANTE

La novena edición de la Conferencia de París se celebra en un contexto marcado por desafíos económicos, tecnológicos y geopolíticos sin precedentes.

Este evento, impulsado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), constituye una plataforma única para el diálogo entre Europa y las Américas. Reúne a actores clave que dan forma a la economía global. En 2025, la Conferencia de París busca consolidarse como catalizador de ideas y soluciones concretas, con especial atención a la resiliencia, la transición energética y la soberanía industrial.

PONENTES DISTINGUIDOS:

Se esperan más de 70 ponentes distinguidos, entre ellos:

Jean-Pierre Clamadieu, director general y consejero delegado, ENGIE

Ken Griffin, fundador y consejero delegado, Citadel

Patrick Pouyanné, presidente y consejero delegado, TotalEnergies

Dominique Senequier, fundador y consejero delegado, Ardian

Paul Hudson, consejero delegado, Sanofi

José M. Linares, consejero delegado, Banco Santander, vicepresidente ejecutivo sénior de Banco Santander y director global de Santander CIB

Hana Al Rostamani, consejero delegado del grupo, First Abu Dhabi Bank

Mathias Cormann, secretario general, OECD

Mike Henry, consejero delegado, BHP

Arthur Mensch, cofundador y consejero delegado, Mistral AI

Marcie Frost, consejero delegado, CalPERS

Josu Jon Imaz, consejero delegado, Repsol

Miguel Ángel López Borrego, consejero delegado, thyssenkrupp

, consejero delegado, thyssenkrupp Paul Desmarais Jr., presidente, Power Corporation of Canada

UNA PLATAFORMA ÚNICA PARA EL DIÁLOGO ESTRATÉGICO

Reconocida por su entorno exclusivo y prestigioso, la Conferencia de París ofrece un ambiente único para el intercambio directo entre altos ejecutivos. Reunirá a un selecto grupo de directores ejecutivos y responsables de la toma de decisiones a nivel mundial bajo el lema "Prosperar en la incertidumbre", brindando una oportunidad excepcional para conectar con los líderes más influyentes del mundo y los principales inversores.

Nicholas Rémillard, consejero delegado de la IEFA, destacó:

"La Conferencia de París no es un lugar para observar el futuro, sino para construirlo. Ante lo impredecible, analizar ya no basta, debemos atrevernos. Atrevernos a innovar, a cooperar, a actuar juntos. Porque es hoy, y solo hoy, que podemos sentar las bases de un mundo más resiliente".

COBERTURA DE MEDIOS INTERNACIONALES

El evento contará con una amplia cobertura de los principales medios de comunicación internacionales, con la participación de destacados periodistas y presentadores, entre ellos:

Francine Lacqua (Bloomberg TV), Charlotte Reed (CNBC), Lorraine Goumot (BFM Business), Anita Hawser (The Banker) y Arash Massoudi (Financial Times).

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Tema: Prosperar en la incertidumbre

Fechas: martes, 16 de diciembre – miércoles, 17 de diciembre de 2025

Localización: OECD Conference Centre, 2 rue André Pascal, 75016 Paris

Más información y registro: https://www.conferencedeparis.com

ACREDITACIÓN DE MEDIOS:

Confluence Paris – Régine Le Brun

E-mail: [email protected] | Tel: +33 6 14 67 03 16

Formulario de acreditación: https://forms.zoho.com/iefa/form/MediaaccreditationCDP2025

ACERCA DE LA CONFERENCIA DE PARÍS

La Conferencia de París, que se celebra desde 2017 por iniciativa de la IEFA, es el principal evento europeo del Foro. Reúne a destacadas figuras del mundo empresarial, gubernamental y de la sociedad civil en torno a un objetivo común: promover el intercambio de ideas sobre los principales desafíos actuales, fomentar el comercio internacional entre Europa y América y alentar relaciones globales que impulsen un cambio positivo.

