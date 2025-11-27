NAVIGIEREN IN EINER MULTIPOLAREN WELT: GLOBALE FÜHRUNGSKRÄFTE TREFFEN SICH IN PARIS

PARIS, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 16. und 17. Dezember 2025 findet in Paris die 9. Konferenz von Paris statt, die vom International Economic Forum of the Americas (IEFA) organisiert wird. Diese hochkarätige Veranstaltung bringt führende Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Finanzwesen und Politik zusammen, um die wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, darunter nachhaltige Finanzwirtschaft, künstliche Intelligenz, industrielle Souveränität, Energiewende und internationale Zusammenarbeit.

STÄRKUNG DER AMBITIONEN IN EINER SICH VERÄNDERNDEN WELT

Die 9. Ausgabe der Pariser Konferenz findet in einem Kontext statt, der von nie dagewesenen wirtschaftlichen, technologischen und geopolitischen Herausforderungen geprägt ist.

Diese vom International Economic Forum of the Americas (IEFA) initiierte Veranstaltung dient als einzigartige Plattform für den Dialog zwischen Europa und Amerika. Sie bringt wichtige Akteure zusammen, die die Weltwirtschaft prägen. 2025 will die Konferenz von Paris ihre Rolle als Katalysator für Ideen und konkrete Lösungen mit Schwerpunkt auf Resilienz, Energiewende und industrieller Souveränität stärken.

RENOMMIERTE REDNER :

Es werden über 70 renommierte Redner erwartet, darunter:

Jean-Pierre Clamadieu , Präsident und CEO, ENGIE

, Präsident und CEO, ENGIE Ken Griffin , Gründer und CEO, Citadel

, Gründer und CEO, Citadel Patrick Pouyanné , Vorsitzender und CEO, TotalEnergies

, Vorsitzender und CEO, TotalEnergies Dominique Senequier , Gründerin und CEO, Ardian

, Gründerin und CEO, Ardian Paul Hudson , CEO, Sanofi

, CEO, Sanofi José M. Linares , CEO, Banco Santander, Senior Executive Vice-President von Banco Santander und globaler Leiter von Santander CIB

, CEO, Banco Santander, Senior Executive Vice-President von Banco Santander und globaler Leiter von Santander CIB Hana Al Rostamani , Group CEO, First Abu Dhabi Bank

, Group CEO, First Abu Dhabi Bank Mathias Cormann , Generalsekretär, OECD

, Generalsekretär, OECD Mike Henry , CEO, BHP

, CEO, BHP Arthur Mensch , Mitbegründer und CEO, Mistral AI

, Mitbegründer und CEO, Mistral AI Marcie Frost , CEO, CalPERS

, CEO, CalPERS Josu Jon Imaz , CEO, Repsol

, CEO, Repsol Miguel Ángel López Borrego , CEO, thyssenkrupp

, CEO, thyssenkrupp Paul Desmarais Jr., Vorsitzender, Power Corporation of Canada

EINE EINZIGARTIGE PLATTFORM FÜR DEN STRATEGISCHEN DIALOG

Die Konferenz von Paris ist bekannt für ihr exklusives und prestigeträchtiges Umfeld und bietet einen einzigartigen Rahmen für den direkten Austausch zwischen Top-Führungskräften. Unter dem Motto „Thriving in the unpredictable" (Erfolgreich in unvorhersehbaren Zeiten) versammelt sie eine Elite von CEOs und globalen Entscheidungsträgern und bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, mit den einflussreichsten Führungskräften und führenden Investoren der Welt in Kontakt zu treten.

Nicholas Rémillard, CEO der IEFA, betont:

„Die Pariser Konferenz ist kein Ort, um die Zukunft zu beobachten, sondern um sie zu gestalten. Angesichts der Unvorhersehbarkeit reicht es nicht mehr aus, zu analysieren, wir müssen Mut beweisen. Mut zur Innovation, Mut zur Zusammenarbeit, Mut zum gemeinsamen Handeln. Denn nur heute können wir die Grundlagen für eine widerstandsfähigere Welt schaffen."

INTERNATIONALE MEDIENBERICHTERSTATTUNG

Die Veranstaltung wird von führenden internationalen Medien umfassend begleitet, darunter namhafte Journalisten und Moderatoren wie:

Francine Lacqua (Bloomberg TV), Charlotte Reed (CNBC), Lorraine Goumot (BFM Business), Anita Hawser (The Banker), und Arash Massoudi (Financial Times).

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Thema: Erfolgreich in unvorhersehbaren Zeiten

Datum: Dienstag, 16. Dezember - Mittwoch, 17. Dezember 2025

Ort: OECD-Konferenzzentrum, 2 rue André Pascal, 75016 Paris

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.conferencedeparis.com

MEDIENAKKREDITIERUNG :

Confluence Paris - Régine Le Brun

E-Mail: [email protected] | Telefon: +33 6 14 67 03 16

Akkreditierungsformular: https://forms.zoho.com/iefa/form/MediaaccreditationCDP2025

INFORMATIONEN ZUR KONFERENZ VON PARIS

Die Konferenz von Paris wurde 2017 auf Initiative der IEFA ins Leben gerufen und ist die wichtigste europäische Veranstaltung des Forums. Sie bringt führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: den Austausch von Ideen zu aktuellen Herausforderungen zu fördern, den internationalen Handel zwischen Europa und Amerika zu stärken und globale Beziehungen zu pflegen, die positive Veränderungen vorantreiben.

