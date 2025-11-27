RÉUSSIR DANS L'IMPRÉVISIBLE : LES LEADERS MONDIAUX SE DONNENT RENDEZ-VOUS À PARIS
Nov 27, 2025, 04:00 ET
PARIS, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les 16 et 17 décembre 2025, Paris accueillera la 9ᵉ édition de la Conférence de Paris, organisée par le Forum économique international des Amériques (FEIA). Cet événement de référence réunira des dirigeants économiques, financiers et politiques de premier plan pour débattre des grands enjeux globaux : finance durable, intelligence artificielle, souveraineté industrielle, transition énergétique et coopération internationale.
UNE AMBITION RENFORCÉE POUR UN MONDE EN MUTATION
La 9ᵉ édition de la Conférence de Paris s'inscrit dans un contexte marqué par des défis économiques, technologiques et géopolitiques sans précédent.
Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir la Conférence de Paris à l'OCDE, qui rassemble des représentants des pouvoirs publics, des entreprises et des experts afin qu'ils échangent leurs points de vue et trouvent des solutions à des défis mondiaux communs. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du soutien plus vaste que nous apportons à une coopération multilatérale efficace, au moyen de données, de conseils stratégiques fondés sur des données probantes et d'un dialogue inclusif, lesquels demeurent essentiels pour renforcer la productivité, stimuler une croissance durable et bâtir des économies plus résilientes et inclusives.»
Cet événement, initié par le Forum économique international des Amériques (FEIA), constitue une plateforme unique de dialogue entre l'Europe et les Amériques. Il rassemble les acteurs clés qui façonnent l'économie mondiale. En 2025, la Conférence de Paris entend renforcer son rôle de catalyseur d'idées et de solutions concrètes, en mettant l'accent sur la résilience, la transition énergétique et la souveraineté industrielle.
DES PERSONNALITÉS DE PREMIER PLAN
Plus de 70 intervenants de haut niveau sont attendus, parmi lesquels :
- Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d'administration, ENGIE
- Ken Griffin, Fondateur et directeur général, Citadel
- Patrick Pouyanné, Président-directeur général, TotalEnergies
- Dominique Senequier, Fondatrice et directrice générale, Ardian
- Paul Hudson, Directeur général, Sanofi
- José M. Linares, Senior Executive Vice-President, Banco Santander, responsible de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).
- Hana Al Rostamani, Directrice générale, First Abu Dhabi Bank
- Mathias Cormann, Secrétaire général, OCDE
- Mike Henry, Directeur général, BHP
- Arthur Mensch, Co-fondateur et directeur général, Mistral AI
- Marcie Frost, Directrice générale, CalPERS
- Josu Jon Imaz, Directeur général, Repsol
- Miguel Ángel López Borrego, Directeur général, thyssenkrupp
- Paul Desmarais Jr, président du Conseil d'administration, Power Corporation of Canada
UNE PLATEFORME D'ÉCHANGES STRATÉGIQUE
Reconnue pour son cadre sélectif et prestigieux, propice aux échanges directs entre dirigeants, la Conférence de Paris réunira un groupe exclusif de PDG et de grands acteurs mondiaux autour du thème « Réussir dans l'imprévisible » offrant une occasion unique d'échanger avec les dirigeants les plus influents et les investisseurs de premier plan.
Comme le rappelle Nicholas Rémillard, directeur général du FEIA :
« La Conférence de Paris n'est pas un lieu pour observer l'avenir, mais pour le construire. Face à l'imprévisible, il ne suffit plus d'analyser, il faut oser. Oser innover, oser coopérer, oser agir ensemble. Parce que c'est aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, que nous pouvons poser les fondations d'un monde plus résilient. ».
UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE INTERNATIONALE
L'événement bénéficiera d'une large couverture par les médias de référence, avec la
Participation de journalistes et présentateurs de renom, tels que Francine Lacqua (Bloomberg TV), Charlotte Reed (CNBC), Lorraine Goumot (BFM Business), Anita Hawser, (The Banker) et Arash Massoudi (Financial Times).
INFORMATIONS PRATIQUES
Thème : Réussir dans l'imprévisible
Quand : Mardi 16 et mercredi 17 décembre 2025
Où : Centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris
Plus d'informations et inscriptions : https://www.conferencedeparis.com
POUR OBTENIR UNE ACCRÉDITATION MÉDIA :
Confluence Paris : Régine Le Brun - [email protected] / 06 14 67 03 16
Formulaire à remplir pour accréditation média: https://forms.zoho.com/iefa/form/MediaaccreditationCDP2025
À PROPOS DE LA CONFÉRENCE DE PARIS
Lancée en 2017 à l'initiative du FEIA, la Conférence de Paris est le principal événement européen du Forum. Elle rassemble des acteurs majeurs du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile autour d'un objectif commun : promouvoir l'échange d'idées sur les grands enjeux actuels, favoriser le commerce international entre l'Europe et les Amériques et encourager des relations mondiales génératrices de changements positifs.
