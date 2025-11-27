RÉUSSIR DANS L'IMPRÉVISIBLE : LES LEADERS MONDIAUX SE DONNENT RENDEZ-VOUS À PARIS

PARIS, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les 16 et 17 décembre 2025, Paris accueillera la 9ᵉ édition de la Conférence de Paris, organisée par le Forum économique international des Amériques (FEIA). Cet événement de référence réunira des dirigeants économiques, financiers et politiques de premier plan pour débattre des grands enjeux globaux : finance durable, intelligence artificielle, souveraineté industrielle, transition énergétique et coopération internationale.

UNE AMBITION RENFORCÉE POUR UN MONDE EN MUTATION

La 9ᵉ édition de la Conférence de Paris s'inscrit dans un contexte marqué par des défis économiques, technologiques et géopolitiques sans précédent.

Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir la Conférence de Paris à l'OCDE, qui rassemble des représentants des pouvoirs publics, des entreprises et des experts afin qu'ils échangent leurs points de vue et trouvent des solutions à des défis mondiaux communs. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du soutien plus vaste que nous apportons à une coopération multilatérale efficace, au moyen de données, de conseils stratégiques fondés sur des données probantes et d'un dialogue inclusif, lesquels demeurent essentiels pour renforcer la productivité, stimuler une croissance durable et bâtir des économies plus résilientes et inclusives.»

Cet événement, initié par le Forum économique international des Amériques (FEIA), constitue une plateforme unique de dialogue entre l'Europe et les Amériques. Il rassemble les acteurs clés qui façonnent l'économie mondiale. En 2025, la Conférence de Paris entend renforcer son rôle de catalyseur d'idées et de solutions concrètes, en mettant l'accent sur la résilience, la transition énergétique et la souveraineté industrielle.

DES PERSONNALITÉS DE PREMIER PLAN

Plus de 70 intervenants de haut niveau sont attendus, parmi lesquels :

Jean-Pierre Clamadieu , président du Conseil d'administration, ENGIE

, président du Conseil d'administration, ENGIE Ken Griffin , Fondateur et directeur général, Citadel

, Fondateur et directeur général, Citadel Patrick Pouyanné , Président-directeur général, TotalEnergies

, Président-directeur général, TotalEnergies Dominique Senequier , Fondatrice et directrice générale, Ardian

, Fondatrice et directrice générale, Ardian Paul Hudson , Directeur général, Sanofi

, Directeur général, Sanofi José M. Linares , Senior Executive Vice-President, Banco Santander, responsible de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).

, Senior Executive Vice-President, Banco Santander, responsible de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB). Hana Al Rostamani , Directrice générale, First Abu Dhabi Bank

, Directrice générale, First Abu Dhabi Bank Mathias Cormann , Secrétaire général, OCDE

, Secrétaire général, OCDE Mike Henry , Directeur général, BHP

, Directeur général, BHP Arthur Mensch , Co-fondateur et directeur général, Mistral AI

, Co-fondateur et directeur général, Mistral AI Marcie Frost , Directrice générale, CalPERS

, Directrice générale, CalPERS Josu Jon Imaz , Directeur général, Repsol

, Directeur général, Repsol Miguel Ángel López Borrego , Directeur général, thyssenkrupp

, Directeur général, thyssenkrupp Paul Desmarais Jr, président du Conseil d'administration, Power Corporation of Canada

UNE PLATEFORME D'ÉCHANGES STRATÉGIQUE

Reconnue pour son cadre sélectif et prestigieux, propice aux échanges directs entre dirigeants, la Conférence de Paris réunira un groupe exclusif de PDG et de grands acteurs mondiaux autour du thème « Réussir dans l'imprévisible » offrant une occasion unique d'échanger avec les dirigeants les plus influents et les investisseurs de premier plan.

Comme le rappelle Nicholas Rémillard, directeur général du FEIA :

« La Conférence de Paris n'est pas un lieu pour observer l'avenir, mais pour le construire. Face à l'imprévisible, il ne suffit plus d'analyser, il faut oser. Oser innover, oser coopérer, oser agir ensemble. Parce que c'est aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, que nous pouvons poser les fondations d'un monde plus résilient. ».

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE INTERNATIONALE

L'événement bénéficiera d'une large couverture par les médias de référence, avec la

Participation de journalistes et présentateurs de renom, tels que Francine Lacqua (Bloomberg TV), Charlotte Reed (CNBC), Lorraine Goumot (BFM Business), Anita Hawser, (The Banker) et Arash Massoudi (Financial Times).

INFORMATIONS PRATIQUES

Thème : Réussir dans l'imprévisible

Quand : Mardi 16 et mercredi 17 décembre 2025

Où : Centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris

Plus d'informations et inscriptions : https://www.conferencedeparis.com

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

Lancée en 2017 à l'initiative du FEIA, la Conférence de Paris est le principal événement européen du Forum. Elle rassemble des acteurs majeurs du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile autour d'un objectif commun : promouvoir l'échange d'idées sur les grands enjeux actuels, favoriser le commerce international entre l'Europe et les Amériques et encourager des relations mondiales génératrices de changements positifs.

