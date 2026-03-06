NCC 2026 : la recherche de CooperVision permet de porter des lentilles de contact transparentes et confortables tout au long de la vie

ROCHESTER, N.Y., 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- CooperVision présentera une série d'articles et d'affiches scientifiques dans le cadre d'une session scientifique de la British Contact Lens Association (BCLA) lors du 2026 Netherlands Contact Lens Congress (NCC) qui montre comment les soins fondés sur des preuves et l'innovation continue favorisent le port de lentilles de contact transparentes et confortables à tous les stades de la vie. La conférence se tiendra les 8 et 9 mars à Veldhoven, aux Pays-Bas.

« Chez CooperVision, notre engagement à contribuer à l'amélioration de la vision quotidienne des personnes implique le développement de conceptions avancées de lentilles de contact et de modalités qui évoluent en fonction de leurs besoins en matière de vision », a déclaré Marcella McParland, MCOptom, FAAO, FIACLE, FBCLA, directrice principale des affaires professionnelles, EMEA, CooperVision. « Les recherches que nous partageons avec NCC permettent de mieux comprendre la satisfaction des porteurs, l'adaptation des nouveaux ajustements et les habitudes de prescription. Ces informations permettent aux professionnels de la vue d'accompagner en toute confiance les patients depuis leur toute première expérience avec des lentilles de contact jusqu'à la presbytie. »

Parmi les points forts de la recherche, un article initié par un chercheur examine le passage d'une lentille de contact à vision unique à la conception à double foyer de MiSight® 1 day pour le contrôle de la myopie qui a révélé que les jeunes adultes font état d'une qualité de vision et d'un confort comparables dans un délai de six mois. Les résultats soulignent l'importance pour le praticien de gérer les attentes du patient en matière de confort et de qualité de vision pendant la période d'adaptation.*

S'adressant à une population de patients plus large, un autre article valide le fait que les conceptions modernes de lentilles de contact sphériques, notamment les marques MyDay®, Biofinity® et Biofinity Energys®, continuent de répondre aux besoins quotidiens des porteurs nouveaux et expérimentés dans des domaines tels que le confort, la vision et la performance globale. Les affiches présentées par CooperVision comparent les points de vue des praticiens et des utilisateurs sur les soins oculaires à distance et explorent les motivations et la prise de décision des porteurs de lentilles de contact, nouveaux et anciens, qui révèlent des opportunités spécifiques pour l'essai et l'adoption.

En progressant le long du continuum de port jusqu'à la presbytie, d'autres recherches soutenues par CooperVision et présentées au CCN comprennent trois études sur les lentilles de contact multifocales. L'une d'entre elles suggère des possibilités pour une adaptation plus proactive pour les patients presbytes précoces ainsi qu'un alignement plus étroit sur les recommandations du guide d'adaptation. D'autres illustrent les taux de satisfaction encourageants de porteurs de lentilles multifocales en hydrogel qui sont passés à un matériau en silicone hydrogel et de porteurs de lentilles de contact nouveaux et habituels ayant adopté pour la première fois une une lentille multifocale.

De plus amples informations sur ces études sont disponibles à l'adresse suivante : Abstracts 2026 - Nederlands Contactlens Congres. Organisé tous les deux ans, le NCC accueille des milliers de professionnels de la santé oculaire, d'éducateurs, de chercheurs et de fabricants des Pays-Bas, d'Europe et du monde entier. Pour plus d'informations sur les sessions et les intervenants de 2026, consultez le site contactlenscongress.com.

*Les études initiées par les chercheurs sont menées de manière indépendante et ne sont pas contrôlées par CooperVision. CooperVision ne cautionne aucune utilisation non conforme de ses produits.

À propos de CooperVision

CooperVision, une division de CooperCompanies (Nasdaq : COO), est l'un des principaux fabricants mondiaux de lentilles de contact. L'entreprise produit une gamme complète de lentilles de contact souples à usage quotidien, bihebdomadaire et mensuel, intégrant des matériaux et des optiques avancés, ainsi que des lentilles rigides perméables au gaz de première qualité pour l'orthokératologie et les conceptions sclérales. CooperVision dispose d'une solide expérience dans la résolution des problèmes de vision les plus difficiles, tels que l'astigmatisme, la presbytie, la myopie infantile et les cornées très irrégulières, et offre la gamme la plus complète de produits sphériques, toriques et multifocaux disponibles sur le marché. Grâce à la combinaison de produits innovants et d'un soutien ciblé aux praticiens, l'entreprise apporte une perspective rafraîchissante sur le marché, créant de réels avantages pour les clients et les porteurs. Pour plus d'informations, consultez le site www.coopervision.com.

À propos de CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq : COO) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des dispositifs médicaux, dont l'objectif est d'aider les gens à vivre les plus beaux moments de la vie grâce à ses deux unités commerciales, CooperVision et CooperSurgical. CooperVision est un leader de confiance dans l'industrie des lentilles de contact, contribuant à améliorer la vision des personnes chaque jour. CooperSurgical est une société leader dans le domaine de la fertilité et des soins de santé pour les femmes, dont l'objectif est de mettre le temps au service des femmes, des bébés et des familles dans les moments les plus importants de leur vie en matière de santé. CooperCompanies, dont le siège social se trouve à San Ramon, en Californie, emploie plus de 15 000 personnes, vend des produits dans plus de 130 pays et a un impact positif sur plus de 50 millions de vies chaque année. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.coopercos.com.

