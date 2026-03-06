NCC 2026: CooperVision Research apoya el uso de lentes de contacto transparentes y cómodos de por vida

ROCHESTER, N.Y., 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ --CooperVision presentará una serie de artículos científicos y pósteres en el área científica de la Asociación Británica de Lentes de Contacto (BCLA) en el Congreso Neerlandés de Lentes de Contacto (NCC) de 2026, que demuestra cómo la atención basada en la evidencia y la innovación continua promueven el uso de lentes de contacto transparentes y cómodos en todas las etapas de la vida. El congreso se celebrará los días 8 y 9 de marzo en Veldhoven, Países Bajos.

"En CooperVision, nuestro compromiso de ayudar a mejorar la visión de las personas cada día implica desarrollar diseños y modalidades de lentes de contacto avanzados que evolucionan con sus necesidades visuales —afirmó Marcella McParland, MCOptom, FAAO, FIACLE, FBCLA, Directora Sénior de Asuntos Profesionales para EMEA de CooperVision—. La investigación que compartimos en NCC impulsa una mejor comprensión de la satisfacción del usuario, la adaptación a nuevos ajustes y los patrones de prescripción. Estos conocimientos ayudan a los profesionales de la visión a apoyar con confianza a los pacientes desde su primera experiencia con lentes de contacto hasta la presbicia".

Entre los aspectos más destacados de la investigación se encuentra un artículo de investigación que examina la transición de una lente de contacto monofocal al diseño de doble enfoque de MiSight® 1 day para el control de la miopía. El artículo reveló que los adultos jóvenes reportan una calidad de visión y comodidad comparables en un plazo de seis meses. Los hallazgos subrayan la importancia de que el profesional gestione las expectativas del paciente en cuanto a comodidad y calidad de visión durante el período de adaptación.*

Dirigido a una población más amplia de pacientes, otro artículo valida que los diseños modernos de lentes de contacto esféricas, incluyendo las marcas MyDay®, Biofinity® y Biofinity Energys®, siguen satisfaciendo las necesidades diarias de usuarios nuevos y experimentados en áreas como la comodidad, la visión y el rendimiento general. Los pósteres de CooperVision comparan las perspectivas de profesionales y consumidores sobre la atención oftalmológica a distancia y exploran las motivaciones y la toma de decisiones de usuarios nuevos y antiguos de lentes de contacto, lo que revela oportunidades específicas para su prueba y adopción.

Siguiendo con el proceso de uso de lentes de contacto multifocales hasta la presbicia, la investigación adicional de CooperVision presentada en el NCC incluye tres estudios sobre lentes de contacto multifocales. Uno sugiere oportunidades para una adaptación más proactiva en pacientes con presbicia temprana, así como una mayor alineación con las recomendaciones de la guía de adaptación. Otros estudios ilustran los alentadores índices de satisfacción de los usuarios de lentes multifocales de hidrogel que se adaptan a un material de hidrogel de silicona y de los usuarios nuevos y habituales de lentes de contacto que se adaptan por primera vez a una lente de contacto multifocal.

Puede encontrar más información sobre los estudios en los Resúmenes 2026 del Congreso Neerlandés de Lentes de Contacto. El NCC, que se celebra cada dos años, cuenta con la asistencia de miles de profesionales de la visión, educadores, investigadores y fabricantes de los Países Bajos, Europa y el resto del mundo. Para más información sobre las sesiones y ponentes de 2026, visite contactlenscongress.com.

*Los estudios iniciados por investigadores se realizan de forma independiente y no están controlados por CooperVision. CooperVision no avala ningún uso no autorizado de sus productos.

Acerca de CooperVision

CooperVision, una división de CooperCompanies (Nasdaq:COO), es uno de los principales fabricantes mundiales de lentes de contacto. La compañía produce una gama completa de lentes de contacto blandas desechables diarias, quincenales y mensuales con materiales y ópticas avanzados, así como lentes rígidas permeables al gas de alta calidad para ortoqueratología y diseños esclerales. CooperVision cuenta con una sólida trayectoria en la solución de los problemas visuales más complejos, como el astigmatismo, la presbicia, la miopía infantil y las córneas muy irregulares; y ofrece la cartera más completa de productos esféricos, tóricos y multifocales del mercado. Mediante la combinación de productos innovadores y el apoyo especializado de los profesionales, la compañía aporta una perspectiva innovadora al mercado, generando ventajas reales para clientes y usuarios. Para más información, visite www.coopervision.com.

Acerca de CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq: COO) es una empresa líder mundial en dispositivos médicos, enfocada en ayudar a las personas a disfrutar de los momentos más hermosos de la vida a través de sus dos unidades de negocio, CooperVision y CooperSurgical. CooperVision es un líder de confianza en la industria de las lentes de contacto, que ayuda a mejorar la visión diaria. CooperSurgical es una empresa líder en fertilidad y salud femenina, dedicada a brindar tiempo a mujeres, bebés y familias en los momentos de salud más importantes. Con sede en San Ramón, California, CooperCompanies cuenta con una plantilla de más de 15.000 personas, vende productos en más de 130 países y genera un impacto positivo en la vida de más de cincuenta millones de personas cada año. Para más información, visite www.coopercos.com.

