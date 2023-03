NDC PARTNERSHIP AJUDA PAÍSES A ALAVANCAR OPORTUNIDADES FOCADAS NO NEXO ENTRE A ÁGUA E O CLIMA

NOVA YORK, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Aproveitando a presença dos líderes mundiais em Nova York para a Conferência da Água das Nações Unidas de 2023, a NDC Partnership está intensificando suas medidas de apoio para que os governos possam colocar os recursos hídricos no centro de suas políticas econômicas nacionais e da tomada de decisões em nível internacional.

"A água é um obstáculo cada vez maior na luta para atingir nossos objetivos de desenvolvimento sustentável", disse Liesje Schreinemacher, ministra do comércio exterior e da cooperação para o desenvolvimento dos Países Baixos. "Nosso objetivo é fazer da água um impulsionador que nos permita alcançar nossas metas em termos de clima, diversidade, equidade e prosperidade. Para isso, precisamos organizar nossos recursos em nível local e global. Isso significa mudar nossa abordagem de duas maneiras fundamentais. Em primeiro lugar, precisamos mudar o foco do gerenciamento dos recursos hídricos e aplicar uma abordagem focada no nexo entre a água e outros recursos (Water Nexus). Em segundo lugar, precisamos valorizar a importância econômica da água e seus benefícios mais amplos para o ecossistema. Os compromissos climáticos dos países, ou 'Contribuições Nacionalmente Determinadas' (NDC; Nationally Determined Contributions), são fundamentais para o sucesso dessa abordagem".

Precisamos responder ao chamado da Comissão Global de Economia da Água, segundo a qual "se o mundo falhar com a água, falhará também com o clima e com o desenvolvimento". Apoiar as iniciativas de mitigação e adaptação ao nexo água-clima é uma forma de implementar as metas de desenvolvimento, clima e biodiversidade. A NDC Partnership ajuda os países a implementar iniciativas de combate à crise climática, reduzindo as vulnerabilidades climáticas relacionadas à água e aumentando o investimento público e privado em oportunidades focadas no nexo entre a água e outros recursos (Water Nexus). Atualmente, 90% das NDC priorizam iniciativas de adaptação focadas na água e quase todos os Planos Nacionais de Adaptação definem a água e o saneamento como um setor prioritário (UNEP 2022). No entanto, existem atrasos na implementação e o financiamento é insuficiente para garantir que essas metas sejam atingidas.

Aproveitando a conferência, e com o apoio financeiro inicial dos Países Baixos (no valor de 5 milhões de EUR), a NDC Partnership oferecerá assistência técnica para que os governos possam melhorar a integração da água na formulação, atualização, financiamento e implementação de suas NDC. Mais especificamente, a parceria oferecerá orientação aos governos para que eles possam fortalecer a implementação de suas NDC por meio de uma abordagem focada no nexo entre a água e o clima.

"Com o apoio inicial dos Países Baixos, a NDC Partnership ajudará os países a alavancar oportunidades focadas no nexo entre a água e outros recursos (Water Nexus). Solicitamos que parceiros como a IFAD nos ajudam a explorar formas de colaboração eficaz em torno desta questão, e pedimos a todas as instituições envolvidas com a NDC Partnership que contribuam para colocar a água no centro da formulação de políticas econômicas", disse a ministra Schreinemacher.

