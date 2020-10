Ne vous faites pas avoir: Les nouvelles donnes en matière de conduite pourraient affecter les batteries des automobilistes

CTEK a la volonté d'aider les automobilistes à choyer leur batterie en cette journée « Chargez votre batterie »

VIKMANSHYTTAN, Suede, 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CTEK Sweden AB, une marque mondiale leader dans le domaine des solutions de gestion de batterie, invite aujourd'hui les automobilistes à choyer leur modeste batterie en cette journée « Chargez votre batterie ». Depuis que la pandémie de la COVID-19 a été annoncée, les routes du monde entier ont connu des conditions de circulation en constante évolution, et les changements d'habitudes de conduite mettent en avant la santé et les faiblesses des batteries de voiture.

Comme de nombreuses personnes dans le monde entier ont été confinées chez elles en vertu des restrictions de confinement de la COVID-19, plusieurs villes ont vu croître une forte quantité de batteries de voitures déchargées. En effet, plus la fréquence de conduite ou de charge de la voiture est faible, plus la probabilité que les batteries se déchargent est grande.

À l'inverse, dans les endroits où les restrictions de confinement ont été assouplies et où les consommateurs quittent plus régulièrement leur domicile, beaucoup choisissent d'utiliser leur véhicule privé, plutôt que les transports publics, pour des raisons de sécurité personnelle. Les personnes qui effectuent régulièrement de courts trajets par la route, en particulier dans les zones urbaines, courent un risque accru de voir leur batterie déchargée, car ces trajets impliquent souvent de fréquents arrêts et démarrages du moteur, ce qui exerce une pression énorme sur la batterie du véhicule et lui demande de plus gros efforts.

Afin de sensibiliser les automobilistes au rôle important que joue la batterie de la voiture et aux mesures simples à prendre pour s'assurer qu'elle ne vous laissera pas tomber, CTEK célèbre aujourd'hui la journée « Chargez votre batterie», une célébration mondiale qui a lieu tous les 5 octobre consacrée à nos modestes, mais indispensables batteries de voiture. Que votre véhicule soit à essence, hybride ou électrique, la batterie est le cœur de votre voiture et, à ce titre, elle nécessite de l'amour pour fonctionner au mieux de ses capacités.

Jon Lind, PDG de CTEK, a déclaré : « La modeste batterie de voiture a travaillé dur pour nous depuis 100 ans. À l'époque, il suffisait de faire démarrer la voiture avec une batterie. Aujourd'hui, la batterie ne fait pas que faire rouler un véhicule, elle alimente également toute la technologie de votre voiture, de l'ouverture sans clé aux ordinateurs de bord en passant par les alarmes, les antidémarreurs et la climatisation. Et je ne parle là que des véhicules à carburant ! En ce qui concerne les véhicules électriques, la batterie de la voiture est essentielle pour chaque facette du fonctionnement du véhicule. »

« Il est facile d'oublier le travail que doit fournir la batterie de votre voiture. La journée « Chargez votre batterie » est donc une excellente occasion de nous rappeler à tous qu'il faut s'en occuper. S'assurer que votre batterie est chargée et lui donner un peu d'attention supplémentaire peut prolonger sa durée de vie, ce qui permet aux automobilistes d'économiser du temps et de l'argent », a poursuivi M. Lind.

L'entretien de votre batterie est simple et peut être facilement intégré dans votre routine habituelle. Pour nous aider à faire en sorte que nos batteries soient toujours en parfait état, CTEK a mis au point quelques conseils de premier ordre à l'intention des propriétaires de voitures, compte tenu des tendances actuelles en matière de conduite dans le monde :

Économie d'argent : Les pannes de batterie sont souvent signalées comme la première cause de panne dans le monde, et avec l'ajout d'un nombre croissant d'équipements électroniques sensibles dans les voitures modernes d'aujourd'hui, ce problème est en augmentation. L'utilisation de chargeurs de batterie peut vous aider à économiser du temps, des coûts de batterie, de remorquage et de réparation, et à préserver l'environnement grâce à un entretien régulier des batteries.

Charge régulière : Au moins une fois par mois, lorsque votre voiture est dans un garage, prenez votre chargeur de batterie, branchez-le et laissez-le faire son travail rapidement, en toute sécurité et efficacement. Si vous possédez un véhicule électrique, il est recommandé de suivre la règle « Toujours en charge ».

Plus d'attention : Il est tout aussi important de prendre soin de votre batterie une fois qu'elle est chargée que de la charger au départ. Les chargeurs modernes sont dotés de programmes de maintenance et de dépannage intégrés, la plupart d'entre eux sont automatiques, et garantissent la bonne santé de la batterie de votre voiture.

Conscient de la température : La performance des batteries peut être réduite de 35 % lorsque les températures atteignent le point de congélation, et de moitié lorsque les températures sont encore plus basses. Inversement, la chaleur est également la première cause de défaillance des batteries de voiture. Les automobilistes doivent être particulièrement prudents en cas de températures extrêmes, étant sensibles à tout changement de véhicule comme la façon dont votre voiture démarre, ou le fonctionnement du système électrique en général. Tout changement peut indiquer une batterie faible ou des problèmes dans le système électrique.

M. Lind a ajouté : « Une batterie est plus performante lorsqu'elle est en parfait état, et une charge correcte prolonge considérablement sa durée de vie. La recharge régulière est un processus simple et rapide pour les propriétaires de voitures, et en réduisant les risques de pannes dues à la batterie, vous économisez de l'argent. »

Pour de plus amples informations sur la journée « Chargez votre batterie » et des conseils aux automobilistes, veuillez visiter www.chargeyourcarday.com

Cliquez ici pour en savoir plus sur CTEK

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1294898/CTEK_Logo.jpg

ENQUÊTES DE PRESSE

Katharine Parker

Responsable des relations publiques et de la communication

Tél. : +44 (0)7974 141266

Courrier électronique : [email protected]

Related Links

https://www.ctek.com/uk/charge-your-car-day



SOURCE CTEK