Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 - Ontdek het nieuwste, uitgebreide AI-portfolio voor datacenter- en edge-workloads

Onlangs uitgebrachte systemen bevatten NVIDIA RTX Pro™ en NVIDIA HGX™ B300 GPU's en NVIDIA GB300 NVL72 complete rack-schaal oplossingen

De hele AI-portfolio wordt wereldwijd verzonden vanuit productiefaciliteiten in de VS, Nederland, Taiwan en Maleisië

en Maleisië Nieuwe randgeoptimaliseerde systemen met Intel® Xeon® 6 SoC-processoren, NVIDIA Jetson Orin ™ NX, en NVIDIA Grace C1

SAN JOSE, Calif. en MADRID, 22 september 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI/ML, cloud, opslag en 5G/Edge, kondigde vandaag verschillende nieuwe servers aan en toont zijn nieuwste AI-geoptimaliseerde systemen op het Supermicro INNOVATE! evenement in Madrid, Spanje. Als onderdeel van de voortdurende uitbreiding van Supermicro's EMEA-activiteiten op het gebied van engineering, productie en verkoop, biedt het INNOVATE!-evenement klanten en kanaalpartners de mogelijkheid om kennis te maken met het volledige assortiment van Supermicro-producten en uitgebreid te praten met productexperts. Daarnaast krijgen de aanwezigen de kans om Supermicro's Data Center Building Block Solutions® te verkennen, die de complete IT-infrastructuur voor de volgende generatie datacenters zal leveren.

"Supermicro INNOVATE! 2025 is de plek waar we onze Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse klanten, partners en de bredere technologiegemeenschap samenbrengen om state-of-the-art infrastructuurtechnologieën en oplossingen te verkennen die zijn uitgerust voor de toekomst van AI", zegt Vik Malyala, Algemeen directeur en President, EMEA, bij Supermicro. "Dit evenement benadrukt onze toewijding aan het leveren van de meest geavanceerde, energie-efficiënte oplossingen aan organisaties wereldwijd om betere resultaten te behalen."

Supermicro's oplossingen worden ontwikkeld en gebouwd in nauwe samenwerking met AMD, Intel en NVIDIA. Door gebruik te maken van Supermicro's modulaire aanpak kunnen snel vele configuraties worden samengesteld om de ondersteuning voor een grote verscheidenheid aan werklasten te optimaliseren, van de rand tot het datacenter. Of het nu gaat om AI-training in datacenters of edge-inferentie, Supermicro ontwerpt, produceert en levert oplossingen die snelle AI-training en complexe inferentie in de buurt van gegevensbronnen mogelijk maken. Dit vermindert netwerkcongestie, wat leidt tot snellere besluitvorming.

De nieuwste Supermicro AI-geoptimaliseerde systemen zijn nu beschikbaar met de nieuwste generatie GPU's van NVIDIA, de NVIDIA HGX™B300 en NVIDIA GB300 NVL72 rack-scale oplossingen. Veel systemen zijn verkrijgbaar met vloeistofkoeling, wat het stroomverbruik van datacenters met wel 40% verlaagt.

Op de Supermicro INNOVATE! Tijdens het EMEA-evenement in Madrid toont Supermicro zijn nieuwe AI-trainingsservers en de uitbreiding van zijn edge-portfolio met systemen die zijn geoptimaliseerd voor gedistribueerde AI-workloads, met Intel Xeon 6 SoC-processors en NVIDIA Jetson Orin NX. Deze systemen zijn ontworpen om krachtige en energiezuinige oplossingen te leveren in omgevingen waar energie, kosten en ruimte belangrijke factoren zijn. Supermicro introduceert een 1U-systeem met geringe diepte en NVIDIA Grace C1, ontworpen om AI te integreren in het Radio Access Network (RAN).

Ga voor meer informatie naar https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs

Nieuwe Edge-systemen van Supermicro

ARS-111L-FR : Een systeem met geringe diepte, aangedreven door NVIDIA Grace C1 CPU met I/O aan de voorkant, ontworpen voor telco kasten waar ruimte en vermogen beperkt zijn. Met maximaal 2 low-profile GPU's, zoals de NVIDIA L4 Tensor Core GPU, en ondersteuning voor NVIDIA ConnectX ® -7, biedt de ARS-111L-FR operators een toekomstgericht en prestatie-efficiënt platform dat in staat is om zowel AI als netwerkservices aan de rand te leveren.

: Een systeem met geringe diepte, aangedreven door NVIDIA Grace C1 CPU met I/O aan de voorkant, ontworpen voor telco kasten waar ruimte en vermogen beperkt zijn. Met maximaal 2 low-profile GPU's, zoals de NVIDIA L4 Tensor Core GPU, en ondersteuning voor NVIDIA ConnectX -7, biedt de ARS-111L-FR operators een toekomstgericht en prestatie-efficiënt platform dat in staat is om zowel AI als netwerkservices aan de rand te leveren. ARS-E103-JONX : Dit compacte ventilatorloze systeem, met de NVIDIA Jetson Orin NX, is ontworpen voor edge AI-workloads in de detailhandel, productie en andere bedrijfsomgevingen en is een zeer geavanceerde AI-computer voor edge-toepassingen. Het biedt energiezuinige, krachtige data-inferencing die tot 157 TOPS kan leveren voor meerdere gelijktijdige AI-pipelines, gecombineerd met snelle I/O-interface-opties, waaronder 10 Gb Ethernet, 5G en Wi-Fi-integratie.

: Dit compacte ventilatorloze systeem, met de NVIDIA Jetson Orin NX, is ontworpen voor edge AI-workloads in de detailhandel, productie en andere bedrijfsomgevingen en is een zeer geavanceerde AI-computer voor edge-toepassingen. Het biedt energiezuinige, krachtige data-inferencing die tot 157 TOPS kan leveren voor meerdere gelijktijdige AI-pipelines, gecombineerd met snelle I/O-interface-opties, waaronder 10 Gb Ethernet, 5G en Wi-Fi-integratie. SYS-212D-64C-FN8P: Dit 2U, short-depth systeem is voorzien van een Intel Xeon 6 SoC-processor met 64 cores en geïntegreerde Intel vRAN Boost, die verbeterde prestaties per watt levert voor netwerklocaties met veel verkeer in het telecomnetwerk. Daarnaast wordt het systeem geleverd met ingebouwde tijdsynchronisatie- en GNSS-functies, 8 ingebouwde 25 GbE-poorten en de optie om er meer toe te voegen via add-on kaarten.

Productfamilies op Supermicro INNOVATE!

SuperBlade ® - Vlaggenschip groene rekenkrachtoplossing met maximale prestaties, hogere beschikbaarheid en lagere totale eigendomskosten (TCO) voor aandelen- en optiebeurzen, AI-inferentie, Visual Computing, EDA, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise workloads. Het ondersteunt GPU's met dubbele sleuven, volledige hoogte en volledige lengte, waaronder NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. SuperBlade-systemen zijn verkrijgbaar in luchtgekoelde of vloeistofgekoelde configuraties.

- Vlaggenschip groene rekenkrachtoplossing met maximale prestaties, hogere beschikbaarheid en lagere totale eigendomskosten (TCO) voor aandelen- en optiebeurzen, AI-inferentie, Visual Computing, EDA, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise workloads. Het ondersteunt GPU's met dubbele sleuven, volledige hoogte en volledige lengte, waaronder NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. SuperBlade-systemen zijn verkrijgbaar in luchtgekoelde of vloeistofgekoelde configuraties. MicroBlade ® - Hoogste dichtheid en meest kosteneffectieve single-socket serveroplossingen voor AI-inferentie, EDA, hosting, VDI en cloud workloads. Het ondersteunt ook de GPU's met dubbele sleuven, volledige hoogte en volledige lengte, waaronder NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition.

- Hoogste dichtheid en meest kosteneffectieve single-socket serveroplossingen voor AI-inferentie, EDA, hosting, VDI en cloud workloads. Het ondersteunt ook de GPU's met dubbele sleuven, volledige hoogte en volledige lengte, waaronder NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. Edge - Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren die geoptimaliseerd zijn voor netwerkrandinstallaties. Twee nieuwe edge-systemen die worden getoond zijn SYS-112D-42C-FN8P en ARS-E103-JONX, die zijn uitgerust met NVIDIA Jetson Orin NX, de meest veelzijdige AI-computer voor edge-toepassingen.

- Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren die geoptimaliseerd zijn voor netwerkrandinstallaties. Twee nieuwe edge-systemen die worden getoond zijn SYS-112D-42C-FN8P en ARS-E103-JONX, die zijn uitgerust met NVIDIA Jetson Orin NX, de meest veelzijdige AI-computer voor edge-toepassingen. Workstation - Werkstationprestaties en flexibiliteit in een rack-mount vormfactor, met een grotere dichtheid en beveiliging voor organisaties die gecentraliseerde bronnen willen gebruiken.

- Werkstationprestaties en flexibiliteit in een rack-mount vormfactor, met een grotere dichtheid en beveiliging voor organisaties die gecentraliseerde bronnen willen gebruiken. Petascale en Top-loading Storage - Opslagsystemen met maximale dichtheid geoptimaliseerd voor software-gedefinieerde datacenters, met eenvoudig te implementeren 60 of 90 schijfsleuven.

- Opslagsystemen met maximale dichtheid geoptimaliseerd voor software-gedefinieerde datacenters, met eenvoudig te implementeren 60 of 90 schijfsleuven. 1U- en 2U Rackmount-platformen - Voor vlaggenschipprestaties geoptimaliseerde Hyper en Cloud Data Center CloudDC met ondersteuning voor maximaal 4 GPU's met dubbele breedte of 8 GPU's met enkele breedte.

- Voor vlaggenschipprestaties geoptimaliseerde Hyper en Cloud Data Center CloudDC met ondersteuning voor maximaal 4 GPU's met dubbele breedte of 8 GPU's met enkele breedte. 5U PCIe GPU - Uiterst flexibele, thermisch geoptimaliseerde architecturen ontworpen om tot 10 GPU's te ondersteunen in één chassis met luchtkoeling. Belangrijke workloads zijn onder andere AI-inferentie en fijnafstelling, 3D-rendering, simulatie en cloud gaming.

De nieuwe systemen worden getoond op Supermicro INNOVATE! 2025 en zijn wereldwijd beschikbaar voor klanten.

