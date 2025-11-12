Nehmen Sie an der Beelink-Diskussion teil und gewinnen Sie eines von 200 Beelink ME Pro NAS

SHENZHEN, China, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Beelink hat offiziell eine Online-Diskussion mit dem Titel „Wie sollte Ihr ideales NAS aussehen?" gestartet und lädt Nutzer weltweit dazu ein, ihr Traum-NAS-Gerät zu entwerfen.

Dabei geht es um wesentliche Aspekte wie Größe, Kühlsystem, Staubentfernungsfreundlichkeit, Wartungslösungen, Flexibilität bei der Eigenmontage, äußeres Design und Betriebsgeräusche.

Die Veranstaltung läuft vom 10. bis 30. November, und die Teilnehmer können ihre Erkenntnisse auf den offiziellen Social-Media-Plattformen von Beelink teilen, darunter YouTube, Instagram, Facebook, X und Reddit.

Basierend auf der Qualität und Ausführlichkeit der Antworten der Teilnehmer wird Beelink 200 Gewinner auswählen, die das kommende Beelink ME Pro NAS erhalten werden. Herausragende Diskussionsbeiträge werden auch öffentlich vorgestellt.

Beelink ruft zu kreativen und durchdachten Beiträgen von Nutzern auf, um eine kollektive Anstrengung bei der Gestaltung der Zukunft der NAS-Branche zu fördern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offiziellen sozialen Kanäle von Beelink.

Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=1140939931496076&set=a.567353752188033

X: https://x.com/Beelinkofficial/status/1987844793956016529

Instagram: https://www.instagram.com/p/DQ38fMNErLk/

YouTube: https://www.youtube.com/post/UgkxLTT8v_X0Nw0QLNN9LjihWJnxfguqYK-L

Reddit: https://www.reddit.com/r/BeelinkOfficial/comments/1otb9sf/join_the_beelink_discussion_share_your_ideas/

Informationen zu Beelink:

Beelink ist eine Technologiemarke, die sich auf elektronische Produktlösungen konzentriert. Das Unternehmen stellt die Bedürfnisse der Nutzer in den Vordergrund, indem es mit seinen Mini-PCs die Nachfrage nach kleineren Desktops befriedigt und ein Ökosystem von Zubehörteilen aufbaut, um die wachsenden Anforderungen zu erfüllen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2818517/Promotion_image.jpg