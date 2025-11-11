Únete a la conversación sobre Beelink y gana uno de los 200 NAS Beelink ME Pro

News provided by

BEELINK

Nov 11, 2025, 21:28 ET

SHENZHEN, China, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Beelink ha lanzado oficialmente un concurso online bajo el título "¿Cómo debería ser tu NAS ideal?", invitando a usuarios de todo el mundo a imaginar el dispositivo NAS de sus sueños.

El debate se centra en aspectos clave como el tamaño, el sistema de refrigeración, la facilidad de limpieza, las soluciones de mantenimiento, la flexibilidad para el montaje propio, el diseño exterior y el ruido de funcionamiento.

Continue Reading
Promotion_image
Promotion_image

El evento se celebra del 10 al 30 de noviembre y los participantes pueden compartir sus opiniones en las plataformas oficiales de redes sociales de Beelink, como YouTubeInstagramFacebookX, y Reddit.

Según la calidad y profundidad de las respuestas, Beelink seleccionará a 200 ganadores que recibirán el nuevo Beelink ME Pro NAS. Las participaciones más destacadas también se publicarán.

Beelink invita a los usuarios a aportar ideas creativas y reflexivas, con el objetivo de fomentar un esfuerzo colectivo para dar forma al futuro de la industria NAS.

Para obtener más información, visite los canales oficiales de Beelink en redes sociales a continuación.

Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=1140939931496076&set=a.567353752188033
X: https://x.com/Beelinkofficial/status/1987844793956016529
Instagram: https://www.instagram.com/p/DQ38fMNErLk/
YouTube: https://www.youtube.com/post/UgkxLTT8v_X0Nw0QLNN9LjihWJnxfguqYK-L
Reddit: https://www.reddit.com/r/BeelinkOfficial/comments/1otb9sf/join_the_beelink_discussion_share_your_ideas/

Acerca de Beelink:

Beelink es una marca tecnológica centrada en soluciones de productos electrónicos. La empresa prioriza las necesidades del usuario, respondiendo a la demanda de ordenadores de sobremesa más pequeños con sus mini PC y creando un ecosistema de accesorios para satisfacer las crecientes necesidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818517/Promotion_image.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Rejoignez la discussion Beelink et gagnez l'un des 200 NAS Beelink ME Pro

Rejoignez la discussion Beelink et gagnez l'un des 200 NAS Beelink ME Pro

Beelink a officiellement lancé une discussion en ligne intitulée « À quoi devrait ressembler votre NAS idéal ? » et invite les utilisateurs du monde...
Join the Beelink Discussion and Win One of 200 Beelink ME Pro NAS

Join the Beelink Discussion and Win One of 200 Beelink ME Pro NAS

Beelink has officially launched an online discussion giveaway titled "What Should Your Ideal NAS Look Like?" — inviting users worldwide to envision...
More Releases From This Source

Explore

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

Social Media

Social Media

News Releases in Similar Topics