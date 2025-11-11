Rejoignez la discussion Beelink et gagnez l'un des 200 NAS Beelink ME Pro

News provided by

BEELINK

Nov 11, 2025, 21:25 ET

SHENZHEN, Chine, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Beelink a officiellement lancé une discussion en ligne intitulée « À quoi devrait ressembler votre NAS idéal ? » et invite les utilisateurs du monde entier à imaginer le périphérique de stockage sur réseau (NAS) de leurs rêves.

Les discussions portent sur des aspects clés tels que la taille, le système de refroidissement, la facilité de dépoussiérage, les solutions d'entretien, la flexibilité en matière de bricolage, le design extérieur et le bruit de fonctionnement.

L'événement se déroule du 10 au 30 novembre, et les participants peuvent partager leurs idées sur les plateformes de réseaux sociaux officielles de Beelink, notamment YouTube, Instagram, Facebook, X, et Reddit.

En fonction de la qualité et de la pertinence des réponses des participants, Beelink sélectionnera 200 gagnants qui recevront le futur NAS Beelink ME Pro. Les contributions exceptionnelles aux discussions seront également présentées publiquement.

Beelink fait appel à la créativité et à la réflexion des utilisateurs, afin de favoriser un effort collectif pour façonner l'avenir de l'industrie des NAS.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les réseaux sociaux officiels de Beelink ci-dessous.

Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=1140939931496076&set=a.567353752188033
X: https://x.com/Beelinkofficial/status/1987844793956016529
Instagram: https://www.instagram.com/p/DQ38fMNErLk/
YouTube: https://www.youtube.com/post/UgkxLTT8v_X0Nw0QLNN9LjihWJnxfguqYK-L
Reddit: https://www.reddit.com/r/BeelinkOfficial/comments/1otb9sf/join_the_beelink_discussion_share_your_ideas/

À propos de Beelink :

Beelink est une marque de technologie axée sur les solutions de produits électroniques. L'entreprise donne la priorité aux besoins des utilisateurs, en répondant à la demande d'ordinateurs de bureau plus petits avec ses mini-PC, et en construisant un écosystème d'accessoires pour répondre aux exigences croissantes.

