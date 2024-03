Neiman Marcus vereint die Kräfte der Luxusmode im Streben nach dem Außergewöhnlichen, um die 2024-Awards zu feiern

"Mit einer Programmgeschichte, die sich über acht Jahrzehnte erstreckt, sind die Neiman Marcus Awards ein Beweis für unser beispielloses Erbe, Marken aufzubauen und globale kreative Visionäre mit dem amerikanischen Luxuskunden zu verbinden", sagte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer, NMG. "Während wir uns auf die Kundenaktivierungen mit den diesjährigen Preisträgern freuen, werden wir weiterhin die Grenzen unseres integrierten Einzelhandelsansatzes erweitern und unser Versprechen einlösen, Luxuserlebnisse zu revolutionieren."

Maria Grazia Chiuri, Kreativdirektorin der Haute Couture-, Konfektions- und Accessoires-Kollektionen für Dior, erhielt den Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. Daniel Roseberry, Creative Director von Schiaparelli, erhielt den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und Simon Porte Jacquemus, Gründer und Creative Director von Jacquemus, wurde mit dem Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion geehrt. Die diesjährigen Preisträger reihen sich ein in eine Liste von mehr als 150 Modekoryphäen, die seit der Gründung des Programms durch Stanley Marcus und Carrie Marcus Neiman im Jahr 1938 ausgezeichnet wurden. Roseberry und Chiuri sind die nächste Generation von Modeschöpfern aus ihren jeweiligen Häusern: Elsa Schiaparelli gewann 1940 und Christian Dior 1947.

Die Neiman Marcus Awards kehrten als modernisierte strategische Plattform zurück, um Markenpartner auszuzeichnen, die das Interesse des Einzelhändlers an seinem innovativen Ansatz im Einzelhandel teilen, um den amerikanischen Luxuskunden zu begeistern. Jeder Preisträger wird ein einzigartiges Markenkonzept entwerfen, das im Rahmen von Neimans "Retail-Entertainment"-Strategie durch immersive Erlebnisse zum Leben erweckt wird. Die exklusiven Aktivierungen werden im Rahmen des integrierten Einzelhandelsmodells - in den Geschäften, online und durch Fernverkauf - weiter verstärkt. Zur Feier der Preisverleihung wird am Montag, dem 4. März, eine besondere Glückwunschbotschaft an die diesjährigen Preisträger auf die berühmten NASDAQ-Bildschirme am Times Square in New York City projiziert. Die über 10.000 Mitarbeiter von NMG feierten, indem sie mitteilten, was sie an der Arbeit mit den Marken der diesjährigen Preisträger schätzen.

"Ich bin sehr bewegt, den Neiman Marcus Award zu erhalten. Diese wichtige Auszeichnung wurde Monsieur Dior anlässlich seiner ersten Modenschau verliehen, und heute, nach 70 Jahren, erhalte auch ich diese Anerkennung. Der gleiche Preis wurde auch an große Designer verliehen, die ich sehr bewundere. Außerdem ist es auch eine Reflexion über meine Zeit bei Dior. Mein Wunsch war es immer, durch die Archive und die Geschichte von Dior mit dem Werk von Monsieur Dior in Dialog zu treten. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die es mir ermöglicht haben, diesen Preis zu erhalten, denn die Mode ist eine großartige Gemeinschaft, und so soll dieser Preis mit all diesen Menschen geteilt werden", sagte Chiuri.

"Wenn Sie etwas über Dallas wissen, dann wissen Sie, dass Neiman Marcus der ultimative Leuchtturm dieser Fantasiewelt ist. Und Neiman's hat mir die ultimative Einladung zum Träumen gegeben, und ich habe mich getraut, ein Teil davon zu sein. Und vielleicht können wir eines Tages auf eine kleine Art und Weise dazu beitragen, ihre Zukunft zu gestalten. Ich bin Geoffroy und Lana so dankbar, dass sie mich mit diesem Preis geehrt haben, und Neiman Marcus dafür, dass es die Institution ist, die so vielen von uns die Erlaubnis gibt, groß zu träumen", sagte Roseberry.

"Mit diesem [Preis] in den Händen habe ich das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Vielen Dank, Neiman Marcus. Es hat mir sehr viel bedeutet, und ich betrachte es auch als eine schöne Einladung nach Amerika", sagte Jacquemus.

Auf der Veranstaltung trafen neue Generationen von legendären Modehäusern, Kreativdirektoren, Unternehmern und Branchenführern aufeinander. Leonardo Ferragamo, dessen Vater und Schwester ebenfalls zu den Preisträgern gehören, nahm an den Feierlichkeiten teil. Weitere Teilnehmer waren Albert Kriemler, Amina Muaddi, Anh Duong, Blake Abbie, Brigitte Niedermair, Delphine Arnault, Diego Della Valle, Eva Chen, Eva Jospin, Francis Kurkdjian, Georgina Brandolini d'Adda, Guram Gvasalia, Johannes Huebl, Jordan Roth, Laetitia Casta, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, Maggie Maurer, Michèle Lamy, Olivia Palermo, Rick Owens, Sidney Toledano, sowie die besten Kunden von Neiman Marcus.

Mit dem Ziel, die nächste Generation von Führungskräften in der Luxusindustrie zu fördern, gab Neiman Marcus bekannt, dass er sein Programm mit seinem Partner, dem Fashion Scholarship Fund, der führenden gemeinnützigen Organisation der Modebranche für Ausbildung und Arbeitskräftevorbereitung, erweitert. Zur Feier der Neiman Marcus Awards wird das Einzelhandelsunternehmen das ganze Jahr über Mentoring-Sitzungen mit den in diesem Jahr ausgezeichneten Marken und den Stipendiaten und Alumni des Fashion Scholarship Fund organisieren.

Die Neiman Marcus Awards-Plattform ist eine von vielen Möglichkeiten, wie der integrierte Luxuseinzelhändler einen differenzierten Halo-Effekt im Dienste aller Markenpartner schafft und für seine Luxuskunden das Leben außergewöhnlich macht. Neiman Marcus bietet ein branchenführendes Produktsortiment, einen unübertroffenen Kundenservice und jeden Tag außergewöhnliche Erlebnisse, um die langfristigen Beziehungen zu seinen Kunden weiter zu stärken.

Weitere Informationen über die Neiman Marcus Awards finden Sie unter NeimanMarcus.com. Assets können hier heruntergeladen werden

#neimanmarcusawards | @neimanmarcus

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS AWARDS:

Die Neiman Marcus Awards sind eine Plattform, um bahnbrechende Koryphäen der Modebranche weltweit anzuerkennen und zu fördern. Unter anderem wird der prestigeträchtige Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion wieder verliehen, eine Auszeichnung, die vor 85 Jahren von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus ins Leben gerufen wurde, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an über 150 Persönlichkeiten der Luxusmode verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat und Brunello Cucinelli.

Die neu gestalteten Awards sind eine Erweiterung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, Revolutionize Luxury Experiences. Es werden Markenpartner gewürdigt, die das Interesse an NMGs differenziertem Ansatz im Einzelhandel und dem zielgerichteten Engagement für die Schaffung von Auswirkungen teilen. Als Relationship Business verkörpert die Awards-Plattform das differenzierte Geschäftsmodell des Unternehmens, das Markenpartner auf völlig neue Weise mit Luxuskunden verbindet.

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist eine in Dallas ansässige Luxuskaufhauskette, die ihren Kunden seit 1907 Zugang zu exklusiven und aufstrebenden Marken, zuvorkommendem Service und einzigartigen Erlebnissen bietet. Jeden Tag hält Neiman Marcus Kontakt zu seinen Kunden auf der ganzen Welt und erfreut sie mit einzigartigen Erlebnissen in 36 Filialen in den USA, einer der US-weit größten E-Commerce-Plattformen für Luxusgüter und einer branchenführenden Technologie für Fernabsatz und Personalisierung. Von exquisiten Speisen und luxuriösen Kosmetikdienstleistungen bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen und exklusiven Produkten – es ist für jeden etwas dabei. Um über die neuesten Nachrichten und Ereignisse bei Neiman Marcus auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353201/Neiman_Marcus_awards_personnel.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353202/Neiman_Marcus_award_winners.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353204/Neiman_Marcus_presenters.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353226/BFA_43959_6203444___Cropped.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg