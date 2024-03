Neiman Marcus réunit les forces de la mode de luxe à la poursuite de l'extraordinaire pour célébrer les Neiman Marcus Awards 2024

« Avec un programme dont l'histoire s'étend sur plus de huit décennies, les Neiman Marcus Awards sont la preuve de notre héritage inégalé en matière de création de marques et de mise en relation de visionnaires créatifs mondiaux avec la clientèle américaine du luxe, a déclaré Geoffroy van Raemdonck, directeur général de NMG. Alors que nous attendons avec impatience les activations des clients avec les lauréats de cette année, nous continuerons à repousser les limites de notre approche intégrée de la vente au détail et à tenir notre promesse de révolutionner les expériences de luxe. »

Maria Grazia Chiuri, directrice créative des collections de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires chez Dior, a reçu le Prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode. Daniel Roseberry, directeur créatif de Schiaparelli, a reçu le Prix Neiman Marcus pour l'impact créatif dans le domaine de la mode et Simon Porte Jacquemus, fondateur et directeur créatif de Jacquemus, a reçu le Prix Neiman Marcus pour l'innovation dans le domaine de la mode. Les lauréats de cette année rejoignent une liste de plus de 150 personnalités du monde de la mode qui ont été récompensées depuis que Stanley Marcus et Carrie Marcus Neiman ont fondé le programme en 1938. M. Roseberry et Mme Chiuri sont des couturiers de la nouvelle génération de leurs maisons respectives : Elsa Schiaparelli avait gagné en 1940 et Christian Dior en 1947.

Les Neiman Marcus Awards sont revenus sous la forme d'une plateforme stratégique modernisée conçue pour célébrer les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche innovante du détaillant en matière de vente au détail, pour le plus grand plaisir de la clientèle américaine de luxe. Chaque lauréat concevra une expression de marque unique qui prendra vie à travers des expériences immersives dans le cadre de la stratégie « Retail-tainment » de Neiman. Les activations exclusives seront amplifiées dans le cadre de son modèle de vente au détail intégré – en magasin, en ligne et par le biais de la vente à distance. À l'occasion de la remise de prix, un message spécial de félicitations aux lauréats de cette année sera projeté sur les célèbres écrans du NASDAQ de Times Square à New York le lundi 4 mars. Les plus de 10 000 associés de NMG ont célébré l'événement en partageant ce qu'ils aiment dans leur travail avec les marques des lauréats de cette année.

« Je suis très émue de recevoir le Prix Neiman Marcus. Ce prix important a été décerné à Monsieur Dior à l'occasion de son premier défilé de mode et aujourd'hui, 70 ans après, je reçois également la même reconnaissance. Le même prix a également été décerné à de grands créateurs que j'admire beaucoup. De plus, c'est aussi une réflexion sur mon passage chez Dior. Mon désir a toujours été d'être en dialogue et conversation avec le travail de Monsieur Dior à travers les archives et l'histoire de Dior. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont permis de recevoir ce prix, parce que la mode est une grande communauté et que ce prix doit être partagé avec toutes ces personnes », a déclaré Mme Chiuri.

« Si vous connaissez un peu Dallas, vous savez que Neiman Marcus est le symbole ultime de ce monde fantastique. Et par extension, Neiman m'a offert la meilleure invitation à rêver et à oser en faire partie. Et peut-être qu'un jour, d'une certaine façon, aussi modeste soit-elle, à contribuer à son avenir. Je suis très reconnaissant à Geoffroy et à Lana de m'avoir décerné ce prix, et à Neiman Marcus d'être l'institution qu'il est et de donner à tant d'entre nous la permission de rêver en grand », a déclaré M. Roseberry.

« Avec [ce prix] entre mes mains, je sens que je vais dans la bonne direction. Merci, Neiman Marcus. Cela a beaucoup compté pour moi, et je le prends comme une belle invitation pour l'Amérique » a déclaré M. Jacquemus.

L'événement a été l'occasion d'une fusion entre les nouvelles générations de maisons de mode légendaires, les directeurs créatifs, les entrepreneurs et les leaders de l'industrie. Leonardo Ferragamo, dont le père et la sœur sont tous deux des anciens lauréats, a participé aux festivités. Parmi les autres participants figuraient Albert Kriemler, Amina Muaddi, Anh Duong, Blake Abbie, Brigitte Niedermair, Delphine Arnault, Diego Della Valle, Eva Chen, Eva Jospin, Francis Kurkdjian, Georgina Brandolini d'Adda, Guram Gvasalia, Johannes Huebl, Jordan Roth, Laetitia Casta, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, Maggie Maurer, Michèle Lamy, Olivia Palermo, Rick Owens, Sidney Toledano, ainsi que les meilleurs clients de Neiman Marcus.

Dans le but d'encourager la prochaine génération de leaders de l'industrie du luxe, Neiman Marcus a annoncé qu'il élargissait sa programmation avec son partenaire le Fashion Scholarship Fund, l'organisme à but non lucratif leader dans le secteur de la mode en matière de formation et de préparation de la main-d'œuvre. Pour célébrer les Neiman Marcus Awards, le détaillant organisera des séances de mentorat avec les marques récompensées cette année et les boursiers et anciens boursiers du Fashion Scholarship Fund tout au long de l'année.

La plateforme des Neiman Marcus Awards est l'une des nombreuses façons dont le détaillant de luxe intégré crée un effet de halo différencié pour toutes les marques partenaires et rend la vie extraordinaire pour ses clients de luxe. Neiman Marcus propose un assortiment de produits de premier ordre, un service client inégalé et des expériences extraordinaires chaque jour afin de renforcer les relations à long terme qu'il entretient avec ses clients.

