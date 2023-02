Nejstarší žijící laboratorní potkan na světě ukazuje cestu k navrácení mládí

„Sima", 47 měsíců stará samice potkana, je léčena přípravkem E5, který má za cíl obnovit cirkulační prostředí mladého savce. Maximální dosud zaznamenaná délka života tohoto druhu je 45,5 měsíce.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornie, 8. února 2023 /PRNewswire/ -- Experiment vedený Dr. Haroldem Katcherem, jedním z objevitelů prvního genu rakoviny prsu, dává lidstvu naději na splnění snu o navrácení mládí. Za svého působení ve společnosti Yuvan Research Inc. objevil, která část krve mladých zvířat určuje věk organismu, a otestoval ji na osmi samicích potkanů Sprague Dawley. „Sima" je poslední přeživší, ale věk, kterého dosáhla, nám ukazuje cestu k omlazení lidstva. „Buněčné stárnutí je neautonomní proces – nezávisí na historii buňky, ale na jejím prostředí," uvádí Dr. Katcher, vědecký ředitel společnosti Yuvan, startupu se sídlem v Kalifornii, který se zabývá metodami vrácení mládí.

Sima in the lab -- how long will she live?

Tento experiment navazuje na předchozí pokus, který ukázal, že léčba prováděná společností Yuvan způsobila podle analýzy epigenetických hodin provedené tehdejším profesorem UCLA Dr. Stevem Horvathem u potkaních samců omládnutí o 54 %. Následně se belgická nezisková organizace HEALES rozhodla financovat dvě studie týkající se délky života, jednu s použitím léčby společnosti Yuvan nazvané „E5" a druhou, vedenou Dr. Rodolfem Goyou, profesorem na univerzitě v La Plata (Argentina), s použitím plazmy mladých potkanů. Experiment Dr. Goyi dosáhl mírného prodloužení života. Experiment společnosti Yuvan zatím stále pokračuje, jelikož Sima je naživu i ve svých 47 měsících.

Sima a ostatní léčení potkani vykazovali 2,8krát vyšší sílu stisku než kontrolní skupina. Podle Dr. Goyi „síla svalů svědčí o prodlouženém zdraví". Sima patří do druhu Rattus norvegicus, jehož prozatím maximální zaznamenaná délka života je 45,5 měsíce. Průměrná délka života tohoto druhu je 24–36 měsíců. Společnost Yuvan zahájila léčbu v době, kdy potkanům bylo již 24 měsíců, a i tak se jí podařilo překonat maximální předpokládanou délku života tohoto druhu, přičemž léčenou skupinu tvořilo pouze 8 jedinců.

Proces výroby preparátu E5 je patentován a příběh jeho vzniku je zachycen v knize Dr. Katchera The Illusion of Knowledge (Iluze poznání). Společnost Yuvan plánuje před zahájením testování na lidech zkoušky na jiných živočišných druzích. Pokud bychom věk Simy přepočetli na lidský, měla by již 126 let, přičemž za maximální délku lidského života považujeme 122,5 roku. Jméno „Sima" znamená v sanskrtu „hranice/meze/limit" a překonáním hranice délky života svého druhu nám Sima připomíná, že lidské dějiny jsou dějinami překonávání hranic.

