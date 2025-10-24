Neolix lève plus de 600 millions de dollars lors d'un tour de financement de série D, établissant un nouveau record pour l'industrie de la conduite autonome en Chine

BEIJING, 25 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Neolix, le plus grand fournisseur mondial de solutions de livraison autonome de niveau 4 (RoboVan), a levé plus de 600 millions de dollars américains dans le cadre de son financement de série D. Ce tour de table représente la plus importante levée de fonds privée dans le secteur de la conduite autonome en Chine à ce jour, et figure parmi les plus gros investissements privés en Chine cette année.

Neolix secures the largest-ever private fundraising in China's autonomousdriving industry

Le tour de table a été mené par Stone Venture, basée aux Émirats arabes unis, rejointe par Gaocheng Capital, CITIC Capital, CDH, Sparkedge Capital, Beijing AI Fund et l'une des principales plateformes Internet de Chine. Parmi les autres investisseurs clés figurent Legend Capital, Gaorong Ventures, Templewater et SAIC. Les nouveaux fonds seront utilisés pour faire progresser les algorithmes propriétaires de conduite autonome de Neolix, accélérer le développement de produits pour de nouveaux cas d'utilisation commerciale, améliorer son réseau de services et l'expérience des utilisateurs, et alimenter ses plans d'expansion mondiale.

Fondée par M. Enyuan Yu, Neolix s'est rapidement imposée comme un leader mondial des véhicules de livraison autonomes depuis son lancement en 2018. L'entreprise a livré plus de 10 000 RoboVans de niveau 4, soit plus que toute autre entreprise dans le monde, et a battu le record de 2 000 véhicules livrés en un seul mois. Ses véhicules sont aujourd'hui déployés dans plus de 300 villes en Chine, Qingdao accueillant plus de 1 200 unités. Les modèles populaires X3 et X6 de Neolix ont chacun dépassé les 4 000 livraisons, ce qui témoigne de la forte demande du marché.

Sur le plan technologique, Neolix a introduit des innovations majeures, notamment son modèle d'IA « Neolix-VA » pour une navigation fluide dans un trafic complexe, un système de conduite sans carte pour une logistique urbaine flexible, et une plateforme de répartition intelligente qui optimise la coordination des véhicules, des tournées et des commandes. Ces avancées ont permis à la flotte de Neolix de dépasser les 50 millions de kilomètres en conduite autonome.

Depuis qu'elle a reçu la première licence de livraison autonome de Chine en 2021, Neolix a connu une croissance exponentielle, détenant aujourd'hui plus de 60 % des parts de marché en termes de livraisons cumulées et desservant plus de 300 000 clients. Elle domine le secteur de la livraison express et se développe dans les secteurs des produits frais, de la chaîne du froid et des services de livraison instantanée. À l'échelle internationale, Neolix se développe, ayant obtenu la première licence RoboVan des Émirats arabes unis en partenariat avec une société technologique basée à Abou Dhabi, marquant ainsi son expansion mondiale au-delà de la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803736/Neolix_secures_largest_ever_private_fundraising_China_s_autonomousdriving_industry.jpg